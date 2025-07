Unai Sordo, secretario general de CC OO, sobre la siniestralidad laboral en Asturias: "La cifra de muertos en el trabajo es escandalosa, en otro ámbito habría alarma social"

Unai Sordo Calvo (Baracaldo, 1972), fue reelegido el pasado mes secretario general de CC OO. Hoy clausurará en Oviedo la Escuela de Verano Laboralista "Anita Sirgo".

-Junio cerró con récord de afiliación a la Seguridad Social y la cifra de parados más baja en 17 años.

-Hay más gente trabajando que nunca y esto es una buena noticia. Lo que pasa es que seguimos teniendo 2,4 millones de personas en las listas de desempleo y empieza a darse la paradoja de que el empleo crece más de lo que se reduce el paro y esto nos tiene que hacer pensar. Si España hace las cosas bien puede alcanzar en los próximos años el pleno empleo, pero con un paro técnico más alto que otros países de nuestro entorno.

-¿No es osado hablar de pleno empleo es un momento de incertidumbres y con Trump a los mandos del mundo?

-Si estalla una guerra global estaríamos en una situación distinta. Pero a lo que yo me refiero es que si España es capaz de atraer inversión industrial suficiente, sobre todo vinculada a los precios energéticos que previsiblemente van a bajar en los próximos años, es muy factible llegar al pleno empleo. Es un escenario nada descabellado si damos un salto en la reindustrialización. Sin embargo, hay cuellos de botella que hay que desatascar. Por ejemplo, los precios de vivienda, que son un impedimento para la movilidad dentro del país y que provocarán que empleos en diferentes partes de España no se cubran.

-Los precios de la electricidad para la gran industria son más altos en España que en Francia o Alemania.

-El diferencial de precios energéticos en 2019 era muy negativo, pero poco a poco va mutando. Ahora hay que completar esa transformación del modelo energético hacia el hidrógeno verde y la electrificación del transporte y la industria para que sea el gran factor de atracción de inversión en España. Ese es el gran reto. Hay una oportunidad histórica.

-Ante los casos de corrupción, ¿se necesita una catarsis electoral?

-España lo que necesita es una seria reflexión de cómo puede ser que, regularmente, se den episodios de corrupción que se parecen mucho entre sí. Está por conocer la dimensión de lo que ha pasado, porque no es lo mismo que haya una red de corrupción entre una serie de personas a que haya un escenario de financiación de partidos, que a mí no me parece previsible. La foto aún no está clara, pero tiene toda la pinta de que se han vuelto a repetir episodios de corrupción ligados a lo de siempre: licitación de servicios u obras públicas. Hace falta una reflexión, no sólo sobre la toma de medidas penales y políticas respecto a los corruptos, si no también sobre los corruptores. Habrá que esperar al proceso penal y no me cabe duda de que habrá que tomar decisiones de carácter político sobre responsabilidades.

-¿Y elecciones?

-No preveo a corto plazo ese escenario. Primero hay que conocer la dimensión exacta de lo sucedido.

-La reducción de jornada laboral, ¿cada vez más difícil?

-Ya era complicado, porque la mayoría parlamentaria es de centro-derecha o de extrema derecha, y ahora más, porque hasta que no se resuelva ese perímetro del caso de corrupción el incentivo de los grupos para mantener distancia con el Gobierno es mayor. Junts se aprovecha de esta situación para oponerse con más énfasis. De todas formas nosotros vamos a librar la batalla con la convocatoria de movilizaciones. Junts o el PP, que ideológicamente se sitúan en contra de la reducción de la jornada, tienen electorados que están a favor mayoritariamente. Tienen una tensión que resolver y nosotros vamos a intentar agudizarla porque creemos que la medida tendrá efectos positivos en la vida de los trabajadores y, a medio y largo plazo, incluso en térmicos económicos , como ha ocurrido con la subida del salario mínimo.

-El verano no es la mejor época para las movilizaciones

-No se sabe ni si el parlamento lo va a tratar en julio. Está claro que no es un buen mes para movilizaciones, pero tenemos que presionar.

-En Asturias han perdido la vida once trabajadores en accidente laboral en lo que va de año, el último el miércoles. ¿Qué está pasando?

-En España, e l pasado año murieron 800 personas por accidente laboral. Es una cifra absolutamente escandalosa. Si la trasladáramos a cualquier otro espacio de la vida en nuestro país generaría una enorme alarma social. Sin embargo, las muertes y las enfermedades laborales se han metabolizado con una normalidad que hay que denunciar. Hay un dato brutal: el 36% de los accidentes mortales se deben a causas cuyo origen ni siquiera estaba detectado en los planes de prevención. No se había detectado el riesgo y esto nos da idea de la escasísima calidad preventiva en muchos centros de trabajo. Si esto lo hilas al uso sistemático de la subcontratación, a los altos ritmos de trabajo y a las jornadas abusivas da un panorama de precariedad laboral que, a veces, se concreta en un accidente y, en los peores casos, en la muerte.

-¿Y qué hay que hacer?

-Hay que denunciar con todas las fuerzas estas situaciones, hay que investigar las causas, hay que exigir el cumplimiento de planes de prevención que diagnostiquen los riesgos reales y hay que ser muy duros en la persecución de prácticas que pongan en riesgo la vida de los trabajadores.

-Para la patronal asturiana el gran problema es el absentismo.

-El absentismo es un concepto equívoco y que se está utilizando con trampa. La patronales meten en el mismo saco bajas y permisos. Si de lo que estamos hablando es de que hay un alargamiento de las bajas, de las IT, pues abordemos las causas. ¿Tiene algo que ver el deterioro de la atención primaria y especializada en la salud pública?. ¿El incumplimiento de los planes de prevención?. ¿El incremento de la edad de jubilación?. Abordemos el tema de forma multicausal. Si las patronales están tan preocupadas por la duración de las bajas, que se apunten a la pancarta de defensa de la sanidad pública.

-ArcelorMittal ha frenado sus planes de descarbonización y plantea trasladar áreas a la India. ¿Les preocupa?

-Al calor del discurso del rearme en Europa y del incremento del gasto en defensa está pasando desapercibido que hay una ralentización en todo lo que tenía que ver con la inversión productiva en otros sectores vinculados a la transformación energética. Las dudas sobre si se van a cumplir los planes de Arcelor, con fuertes ayudas públicas, es algo que nos preocupa muchísimo. Hay que ser exigentes con los inversores y si no hay respuesta buscar alternativas.

-Paradójicamente, la industria de la defensa se presenta como una gran oportunidad para Asturias. ¿A CC OO le genera debates morales?

-No hay que equivocar en qué situación estamos. El plan de rearme, y no dijo ya la exigencia de EE UU de incrementar el gasto hasta el 5% del PIB, no está pensado precisamente para reforzar nuestras capacidades industriales vinculadas a la defensa, si no que está pensado, dado el calibre del gasto, para reforzar a la industria norteamericana.