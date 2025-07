Oleada de cambios en la Iglesia asturiana tras la petición de varios sacerdotes de abandonar su cargo: "Es la hora de terminar el proyecto que me habían encomendado"

Fuertes movimientos en la Iglesia asturiana. El arzobispado de Oviedo, Jesús Sanz Montes, anunciará en los próximas días una profunda reorganización de las parroquias, habitual al inicio de cada temporada estival y que en esta ocasión es más que necesaria, puesto que varios sacerdotes han anunciado su intención de dejar su cargo en septiembre.

Un cambio importante se producirá en Avilés. El hasta ahora titular de San Nicolás de Bari, Alfonso López, regresará a Pamplona tras el verano para retomar el doctorado que tiene pendiente desde 2016, cuando regresó a su ciudad natal para hacerse cargo de la parroquia. En una carta de despedida, el sacerdote relata que aquel fue un año "difícil" para el templo avilesino y, a pesar de que se encontraba realizando sus estudios en la Universidad de Navarra, decidió asumir la responsabilidad que le encomendaron desde el Arzobispado. "Había que permanecer al lado de don Ángel Garralda (anterior párroco) y se necesitaba alguien que os conociera y quisiera", dice, en alusión a sus feligreses.

En estos años, asegura que han logrado sacar adelante "un proyecto apasionante". Pero explica que la diócesis necesita "doctores académicos y son muy pocos los que pueden optar a tal titulación". "Es, por tanto, la hora de terminar el proyecto que me habían encomendado anteriormente y que cada vez es más urgente. No puedo demorarlo más y necesito un año de concentración.", reconoce. El sacerdote se va, pero los feligreses "no os libráis de mí", asegura. "Soy de Avilés y aquí nos seguiremos viendo y celebrando la vida cada vez que pueda escaparme de mi labor académica en Navarra. Este paso que asumo con el mismo cariño que asumí San Nicolás será bueno para la diócesis y tenemos que pensar cómo hacemos en San Nicolás", afirma. López afirma saber que, en San Nicolás, aún quedan temas pendientes. Por eso, en enero ya informó al Arzobispado de que iniciara el proceso para su sustitución.

Su marcha no será ni mucho menos la única novedad en la diócesis asturiana. José Luis Polvorosa, titular de La Fresneda, será nuevo canónigo de Covadonga. Su parroquia será asumida por Sotero Alperi, quien también estará al frente de Bobes y San Miguel de la Barreda.

Además, Pablo Luis Gato dejará con bastante probabilidad Cangas de Onís para llegar a Gijón como párroco de Cabueñes y capellán del hospital y el tanatorio. También es posible que cambie su destino actual en Villaviciosa Gonzalo José Suárez. Aunque por ahora no se ha confirmado su nuevo destino, apunta a que podría convertirse también en canónigo de Covadonga. Al concejo maliayés se podría trasladar el párroco de La Luz y Villalegre, José Juan Hernández, cuyo puesto será asumido por Sergio Santa, actual vicario de Pola de Siero.

Más movimientos. El sacerdote Juanjo Llamedo se mudará de Valencia a Asturias para asumir las parroquias sierenses de Valdesoto, Carbayín Bajo, Carbayín Alto, Arenas del Coro y Santa Eulalia de Vigil. En Pola de Siero continuará Fermín Riaño, con Pepe Santa Clara de adscrito. Marcos Argüelles dejará Campo de Caso y Sobrescobio para irse a estudiar a Roma, mientras que José Avelino Barboza, párroco de Olloniego, será el nuevo vicario de Laviana, Caso y Sobrescobio. El titular de las tres sería, en principio, Luis José Fernández. Mientras que por Barboza en Olloniego entrará Abelardo Bazó, que hasta ahora era vicario parroquial de San Juan el Real. Lo sustituirá Sergio Martínez.