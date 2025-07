¿Cuál es la postura de los socialistas asturianos tras el comité federal del PSOE? Apoyo a Pedro Sánchez, pero con algunos avisos...

La Federación Socialista Asturiana (FSA), con Adriana Lastra como gran protagonista, respaldó este sábado a Pedro Sánchez en el comité federal celebrado en la calle Ferraz de Madrid y votó a favor de la nueva ejecutiva tras el escándalo por el "caso Cerdán", que tiene al ya exnúmero tres del partido en prisión preventiva por corrupción. Pero, a puerta cerrada, lanzó un aviso en el marco de los acuerdos que tiene el Gobierno central con los grupos independentistas. Además, los socialistas asturianos salieron del comité federal con el mismo miembro que ya tenían en la ejecutiva: Iván Fernández, alcalde de Corvera, seguirá en su puesto, ocupando la secretaría del Pacto de Toledo e Inclusión social, algo que ya conocían en la FSA antes del comité, de cuya mesa formó parte Alejandro Calvo, consejero de Movilidad del Principado.

"La búsqueda de acuerdos no puede tener como resultado la desigualdad territorial. El reconocimiento de la diversidad territorial que defendemos no puede ser sinónimo de privilegios ni puede dar como resultado el que existan territorios que se sientan menos escuchados, menos visibles o menos prioritarios. No hay cohesión si existe trato diferencial", aseguró en su discurso en el comité Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA, que intervino sustituyendo a Adrián Barbón, secretario general de los socialistas asturianos y presidente del Principado, que no pudo acudir a Madrid a causa de una infección bacteriana por la que tiene que guardar reposo.

Los socialistas asturianos, apuntan varias fuentes, quisieron dejar clara esta posición en un momento en el que está en marcha el nuevo modelo de financiación autonómica, con el cupo catalán, que reclaman los independentistas, encima de la mesa. "Dejamos claros nuestros límites", apuntan fuentes cercanas. Adriana Lastra, vicesecretaria de la FSA, fue en todo caso la cabeza visible de la delegación asturiana en el comité y también intervino ante Pedro Sánchez, pronunciando un contundente discurso sobre el feminismo.

Iván Fernández pasa junto a la presidenta de Navarra, María Chivite, este sábado, durante la reunión del comité federal del PSOE. / LNE

Según varios asistentes, Lastra era de las dirigentes más esperadas este sábado por los socialistas, teniendo en cuenta el enfrentamiento por motivos orgánicos que tuvo la asturiana con Santos Cerdán y que acabó con su salida de la primera línea política en 2022.

Antes de que empezase su discurso, se hizo el silencio en la sala, apuntan varios presentes. La riosellana dijo que el PSOE es el partido "más feminista de España", pero destacó que el "machismo sigue presente" en el seno de la formación. "El poder sigue teniendo rostro masculino", aseguró, lanzando un claro mensaje: "Cuando una feminista alza la voz, se convierte en el blanco fácil".

Lastra pidió al partido actuar de forma "más activa" en proteger a las mujeres socialistas que sufren el "silenciamiento y el descrédito" en las organizaciones políticas y propuso, a su vez, la creación de un mecanismo que de una respuesta rápida a "las campañas de difamación y aislamiento dirigidas contra mujeres feministas".

En la parte final de su intervención, hizo referencia a la trama de Santos Cerdán y las conversaciones entre Ábalos y Koldo sobre mujeres. "Cuando en una trama de corrupción aparecen mujeres prostituidas, no estamos ante hechos aislados ni escándalos privados, sino ante una forma de poder patriarcal que utiliza cuerpos de mujeres como moneda de cambio", aseguró. Antes de su intervención, a su llegada a Ferraz, Lastra ya se había manifestado en contra de la intención del partido de nombrar a Paco Salazar como adjunto a la secretaría de Organización del partido.

"Entiendo, y así lo hemos hablado en nuestra organización, que no", dijo Lastra, preguntada sobre la conveniencia del nombramiento de Salazar, después de que hubiesen trascendido informaciones sobre comportamientos inapropiados de Salazar con varias mujeres. Lastra hizo esas declaraciones antes de saber de que el propio Salazar había renunciado a su puesto por esta polémica.