El balance del PP asturiano en el congreso nacional: Queipo ve al PSOE "en descomposición" y gana fuerza con la nueva cúpula

Álvaro Queipo suma más presencia asturiana a los órganos de dirección del PP tras el congreso nacional del partido que se celebra en Ifema (Madrid), del que ha salido reforzado Alberto Núñez Feijóo, y cree que los populares "no pueden fallar" ante el momento actual, con sendos Gobiernos, el central de Pedro Sánchez y el autonómico de Adrián Barbón, en "descomposición". Es la lectura que hizo este sábado el presidente del PP de Asturias en la segunda jornada del congreso nacional, en el que Feijóo realizó varios cambios.

Es el caso de Mario Arias, teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de Oviedo, que mantiene su puesto en la dirección del partido, pasando a formar parte del comité ejecutivo nacional, el órgano de más importancia después tras el equipo directo de Feijóo. Arias ya estaba en la junta directiva nacional, órgano de menor importancia, con más de 400 miembros, por lo que ahora gana galones en el partido tras el congreso. De hecho, todos los miembros del comité ejecutivo, formado por más de 70 personas, lo son también de la junta directiva. Pablo González, senador por Asturias, que estaba en el comité ejecutivo nacional, no seguirá en su puesto, pero se mantiene en la junta directiva nacional al ser miembro nato debido a su puesto en el senado.

La incorporación reseñable a los órganos del partido es la de Ángela Pumariega, vicealcaldesa de Gijón, que se une a la junta directiva nacional. Además, desde este sábado hay otra asturiana más en la junta directiva nacional, por designación del presidente. Según informó el PP, se han incluido a 10 alcaldes en representación de pequeños municipios. En esa lista está Estefanía González, alcaldesa de Villayón, que se declaraba "emocionada" tras haber sido propuesta por Queipo. "Es una gran responsabilidad y un honor para mí representar al medio rural e intentar que suene fuera de Asturias Villayón y el Occidente asturiano", aseguró.

Álvaro Queipo saluda a Alberto Núñez Feijóo ante el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. / LNE

Los populares asturianos, más de 150 asistentes, entre compromisarios, cargos del partido, diputados autonómicos, nacionales, senadores y otros puestos, salieron de la segunda jornada del Congreso con buen ánimo. Incluso, todos juntos, antes del discurso de Feijóo, cantaron el "Asturias, patria querida".

Álvaro Queipo lideró la expedición y ante los medios tuvo un duro discurso con el Gobierno de Sánchez y con el de Barbón antes del discurso de Feijóo, al que saludó cariñosamente. "Vamos a escándalo diario y, por tanto, la situación es absolutamente inconcebible. Estamos aquí reforzando el proyecto de Alberto Núñez Feijóo, porque creemos que es la única alternativa que tiene España para salir de esta situación", destacó, pidiendo además a los socialistas que siguiesen la estela del socialista Emiliano García Page, que pidió elecciones anticipadas o una cuestión de confianza . De Barbón dijo que está "desnortado". Queipo también cargó contra Adriana Lastra y sus manifestaciones sobre feminismo tras la polémica con Paco Salazar.

Mario Arias, Estefanía González, Álvaro Queipo y Ángela Pumariega. / LNE

"No puedo entender como una persona que, conociendo el machismo en el PSOE, ahora pida que se marche esa gente, teniendo en cuenta que cuando ella dejó la dirección no le importó. Al machismo se le hace frente y se le combate siempre, todos los días, cueste lo que cueste. Y creo que la gente que decide no hacerlo para tener un cargo político no está habilitada para hablar en nombre de nadie", clamó.