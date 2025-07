Alerta de los ingenieros con el tren en Asturias: el transporte de mercancías, en peligro

Con el AVE asturiano registrando altas cifras de ocupación tras la apertura de la Variante de Pajares, los expertos ponen el foco en el gran asunto ferroviario pendiente en el Principado: la evolución del tráfico de mercancías por tren, a menudo el gran olvidado de la alta velocidad. La circulación de carga no acaba de despegar en Asturias, en un problema que es de ámbito nacional, no solo regional, pese a las fortalezas que ofrece la Variante. Así lo apuntan diversos expertos, que además recalcan que el Principado, lastrado por no contar con el ancho estándar europeo en sus vías —como sucede en la mayor parte del territorio español— corre el serio riesgo de convertirse en una "isla ferroviaria".

Este es el aviso que lanzan en un artículo publicado en lne.es los ingenieros de caminos Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos, presidente a su vez del Foro Jovellanos; Avelino Acero Díaz, vicepresidente de la misma entidad; el geólogo José Antonio Sáenz de Santamaría, que junto con Acero trabajó intensamente en la construcción de los túneles de la Variante de Pajares; y el ingeniero de minas Vicente Luque, exjefe adjunto de Redes Transeuropeas del Transporte en la Comisión Europea.

Los expertos reflejan una preocupación compartida en otros ámbitos ferroviarios: que Asturias quede aislada al no disponer del ancho europeo, que facilita la circulación entre países. La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, apremia a los Estados miembros a realizar una migración al citado ancho.

Asturias presenta en estos momentos un caso particular, ya que sus vías son de ancho europeo solo desde Madrid hasta León. A partir de la estación leonesa, se mantiene el ancho ibérico, pendiente aún de desarrollarse el triple hilo. Ya en la Variante hay varias opciones: una de las dos vías es de ancho mixto, que permite el paso de trenes de ancho ibérico o europeo; y la otra, de ancho convencional con traviesa polivalente, permitiría su adaptación al ancho europeo. Sin embargo, esto solo ocurre dentro de los túneles, ya que a partir de Pola de Lena vuelve a haber una vía convencional no adaptada a la alta velocidad, con renovación integral pendiente. Esto provoca que, actualmente, los trenes AVE apenas puedan superar los 80 kilómetros por hora en el trayecto entre Pola de Lena y Oviedo o Gijón.

El Ministerio de Transportes tiene pendiente la mencionada migración del ancho, un proyecto muy costoso que está evaluando y debe presentar a la Comisión Europea. Desde el Ministerio se muestra cautela, aunque en los últimos meses se han lanzado varios mensajes que enfrían esta posibilidad. José Antonio Sebastián, comisionado del Corredor Atlántico, afirmó el año pasado en Oviedo que pasar al ancho europeo "no es obligatorio ni afecta a la velocidad". Los expertos dudan de esta tesis, especialmente en lo que respecta al tráfico de mercancías. Aunque el transporte de viajeros vive un buen momento, todavía no se están aprovechando todas las fortalezas de la Variante, ya que los trenes podrían alcanzar más velocidad de la que actualmente desarrollan en los túneles.

"El Ministerio está proponiendo la instalación del ancho europeo en la mayor parte del Corredor", destacan los expertos, recordando que el trazado asturiano, "antiquísimo", no permite velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora en la mayoría de los tramos. Si no se instala el ancho europeo, sostienen, los trenes de mercancías con origen o destino en Asturias estarían seriamente lastrados. "Asturias necesita inalienablemente ese trazado digno", concluyen.