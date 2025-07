Manuel Porrón Álvarez, reconocido con una importante beca: "Siempre vivo en el futuro, pensando cuál puede ser mi siguiente objetivo"

Manuel Porrón cursa el doble grado en Física y Matemáticas en la Universidad de Oviedo, combinando su excelencia académica con un compromiso ejemplar en actividades complementarias, como su implicación con la Real Sociedad Española de Física o la dirección local del NASA Space Apps Challenge en Gijón. Su perfil destaca por una experiencia internacional y una vocación de liderazgo. Por todo ello, ha sido recompensado con la Beca Santander Excelencia 360º, dotada con 12.000 €, que premia esa combinación de rendimiento académico y emprendimiento.

-¿Qué ha supuesto para usted recibir esta beca y qué significado le da a sus 12.000 euros?

-Es un orgullo. Sobre todo, mucha satisfacción. Desde el principio de la Universidad me involucré en muchas cosas más allá de las clases o los exámenes. Es una forma que tiene el Banco Santander de reconocer esta parte más extraacadémica en la que me he implicado.

-¿Ha pensado en cómo usará esta beca para potenciar sus proyectos personales?

-Aún no lo sé. Ahora concluyo el doble grado y, en principio, voy a empezar a trabajar en Madrid. De momento, ya es una ayuda muy importante para vivir en la capital.

-¿Qué retos tuvo que superar para cumplir los requisitos en una titulación tan selectiva como el doble grado en Física y Matemáticas?

-He tenido varios, pero el principal es que la carrera es muy exigente. Son alrededor de doce horas diarias de estudio en época de exámenes. Por esto, el resto del año me ayudó el involucrarme en otro tipo de actividades relacionadas con la Universidad, pero sin ser completamente académicas. Si hubiera intentado estar los cinco años sólo implicado en el estudio, me habría desmotivado mucho.

-¿En qué momento sintió que este reconocimiento podía estar a su alcance?

-Me gusta mirar oportunidades constantemente a través de varios medios. Así, me encontré con la gente del grupo de estudiantes de la Real Sociedad Española de Física (RSEF). Para esta beca me escribió un amigo de Valladolid que pertenece a este grupo y me informó de la existencia de la misma. Una vez que leí los requisitos, recuerdo llegar a casa y decirle a mis padres que iba a ser mía. La beca valoraba muchas cosas que yo cumplía, sabía que tenía posibilidades. Aún así, cuando salió la resolución me sorprendí. Solo en la Universidad de Oviedo se presentaron alrededor de 140 solicitudes, y el margen por el que la conseguí fue minúsculo.

-¿De dónde viene su motivación para mantenerse tan activo?

-Desde siempre he sido así. Entran en acción dos factores: por una parte, mis padres, que desde pequeño me han transmitido la idea de aspirar a más; por otra, también ha tenido mucha importancia que empezara la Universidad en época covid. Yo siempre vivo en el futuro, pensando cuál puede ser mi siguiente objetivo. Pero claro, mi primer año de carrera fue prácticamente online, y todos esos sueños de vivir la experiencia universitaria se esfumaron. En segundo, volvió la motivación al conseguir dar clase presencial, pero no había ningún club o actividad al que poder asistir debido a la pandemia. Ahí fue cuando, junto con un grupo de amigos, quisimos cambiar la situación. A finales de tercero acabamos organizando el primer encuentro nacional de estudiantes de física (ENEF) en Oviedo. Fueron cuatro días en los que nos juntamos por primera vez la gente de RSEF.

-¿Qué aprendizajes le reportó coordinar la reunión de ENEF ?

-Es de las cosas que más me han aportado, tanto a nivel profesional como personal. Tú tienes una idea en la cabeza, y organizar algo para tantas personas y conseguir que salga bien es muy gratificante. Se agradece mucho que, al terminar el evento, la gente te diga "esto me ha dado ganas a seguir motivado con la carrera" o "me ha permitido conocer a gente de otros sitios".

-¿Cómo ha conseguido compaginar ese tiempo, que usted mismo dice que es tan complicado lograr, para alcanzar ambos objetivos?

-Una vez que tienes la motivación, no cuesta nada encontrar el tiempo. Cuando en el primer curso no podía ir a la Universidad, me era mucho más difícil conseguir estímulos para sacar buenas notas y juntarlo con proyectos. Pero cuando ves que estas notas te permiten, a raíz de tener un buen expediente, acceder a mejores oportunidades para poder representar a tu Universidad, despierta el ánimo.

-¿Qué consejo le daría a un estudiante que aspire a una trayectoria integral como la suya?

-Que se involucre en todo lo que pueda. Puedes encontrarte con cosas que no te animen, pero terminarás dando con otros proyectos y personas que son espectaculares y a los que, muy probablemente, no llegarías si únicamente te dedicas a ir a clase y hacer exámenes.