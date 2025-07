El Tribunal Superior desliga a la jueza de Pravia del colapso de los trámites

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) sale al paso de las quejas laborales por la situación del Juzgado de Pravia, sobre todo y especialmente en lo que se refiere a la labor jurisdiccional y la relación con los funcionarios de la última titular.

En un comunicado difundido ayer, el TSJA refiere que "el Juzgado de Pravia, como todos los Juzgados de Asturias, es inspeccionado periódicamente, tanto por el TSJA, como por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y en ninguna de esas inspecciones se ha detectado anomalía alguna de gravedad en la labor jurisdiccional de la titular, como así consta en los informes de inspección". "Dicha magistrada nunca ha sido sancionada disciplinariamente, ni tampoco se ha recibido en los órganos de gobierno queja alguna de gravedad sobre su trabajo o su comportamiento con el personal o los profesionales que acudieron durante su titularidad al Juzgado", añade la nota.

Es por eso que, en opinión del TSJA, la sobrecarga del Juzgado de Pravia y el alto número de bajas laborales "no puede ni debe circunscribirse tampoco a su estancia como titular pues, como puede comprobarse en las estadísticas judiciales anuales, es un tema que se lleva arrastrando desde hace muchos años, no precisamente por la falta de trabajo de los sucesivos jueces que han sido titulares de la plaza, sino más bien por la inestabilidad cuasi endémica de su plantilla, con numerosa interinidad, y no siempre con la formación adecuada para tramitar o gestionar tal volumen de asuntos".

Por todo ello, concluye la portavoz del máximo órgano judicial asturiano, "la sobrecarga de trabajo o unas instalaciones poco adecuadas para el desempeño del trabajo judicial no pueden relacionarse en ningún caso con una actitud vejatoria de la jueza en su labor jurisdiccional o personal, como hacen ver los testimonios anónimos publicados, que son evidentemente malintencionados y sin fundamento alguno".

Tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, seis de los once trabajadores que componen la plantilla teórica del Juzgado de Pravia se hallan de baja y los interinos designados para suplirlos "huyen" a los pocos días de asumir sus funciones "a la vista del caos reinante". Fuentes laborales citan el caso de una plaza cuyo titular está de baja y en el proceso sustitutorio ya acumula una rotación de cuatro personas en el plazo de un año. O también el caso del puesto de la letrada de la Administración de Justicia, ahora ocupado por una tercera persona al estar de baja tanto la titular como su sustituta.

Los profesionales han denunciado el abandono de las instalaciones, hasta el punto de que los obligados a trabajar en ellas las tildan de "infrahumanas" e "indecentes".