El AVE a Madrid tardará 40 minutos más hasta el próximo jueves

El AVE asturiano volverá a superar con creces, desde hoy lunes y previsiblemente hasta el jueves (incluido), las cuatro horas de viaje a Madrid, debido a unas obras entre León y Valdestillas (Valladolid). Durante estos cuatro días, los trenes no podrán circular por la vía de alta velocidad y lo harán por la convencional, motivo por el cual los trayectos durarán, de media, cuarenta minutos más.

El AVE más rápido en ese periodo realizará el recorrido en 3 horas y 50 minutos, y el más lento en 4 horas y 25 minutos. Durante esos días, los trenes AVE 5721, 5750, 4161 y 4060, procedentes de Asturias, no pararán en León. Sí lo harán en sentido contrario.

Estos trabajos conllevan cambios en los horarios, ya que Renfe ha realizado modificaciones para que el tren madrugador —el primero que sale de Asturias— siga llegando a Madrid en torno a las 9:30 horas, pese a tardar más.

Por ello, esta semana el primer convoy saldrá de Gijón a las 5:16, media hora antes de lo habitual. En sentido contrario también habrá una ligera modificación: el primer tren con destino Asturias desde la capital saldrá a las 6:49, también media hora antes. Esta situación es excepcional y se mantendrá hasta el jueves.

A partir de ese día, el viaje desde Oviedo volverá a situarse en torno a las 3 horas y 20 minutos, aunque todavía no recuperará los tiempos habituales. Desde el 16 de junio, los trenes llevan un retraso sobre los tiempos normales de unos doce minutos, al no estar operativo el intercambiador de Vilecha, ubicado en León. La infraestructura no está disponible debido a varias obras en el trazado. Según Adif, responsable de la infraestructura, el intercambiador estará disponible de nuevo en septiembre. En ese momento, el AVE asturiano, desde Oviedo, volverá a situarse en torno a las tres horas.