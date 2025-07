Habla Queipo tras el congreso del PP y apunta alto: "El PP en Asturias aspira a mayoría absoluta; Barbón es el rival más fácil"

Álvaro Queipo Somoano (Castropol, 1988) despide el congreso nacional del PP reforzado por Génova: los populares asturianos tendrán tres representantes en los órganos de dirección (antes eran dos) y además Miguel Tellado, secretario general, es uno de los grandes valedores del dirigente asturiano. El presidente del PP asturiano se sentó con LA NUEVA ESPAÑA en Ifema (Madrid) después del discurso de cierre de Alberto Núñez Feijóo.

-¿Está el PP eufórico?

-No, no es para estarlo. La situación de España es lamentable. Estamos ilusionados ante la posibilidad de recuperar la normalidad política, eso es lo que nos mueve y en lo que está Feijóo.

-¿No hay un excesivo ambiente electoral pese a que no hay convocadas elecciones generales?

-Estamos en tiempo de descuento, desde el mismo momento en que aparecieron sospechas de corrupción ya deberían haberse convocado elecciones. Quizá por eso el ambiente sea electoral. Estoy seguro de que, si el PSOE no presiona a Sánchez para que se vaya, él no se irá. Mientras sus socios aguanten, tampoco se irá.

-Entonces no parece que vaya haber elecciones a corto plazo, ¿no?

-Necesitamos a más Pages dentro del Partido Socialista. Si hubiese más gente que elevase la voz, probablemente Sánchez no tendría otra salida. Los que están ahora en el PSOE y, aplauden esa situación, se convierten en cómplices.

-¿Cómo ve a Feijóo en privado?

Lo veo sensacional. Tiene las ideas muy claras, el camino trazado, y sabe que la responsabilidad es enorme. Nos tomamos muy en serio lo que se va a hacer. Es necesaria una regeneración democrática; el reto es necesario y lo suficientemente atrevido como para afrontarlo.

-¿El PP ha aparcado todas las diferencias internas para aupar a Feijóo?

Al contrario. Lo que hemos hecho no es apartarnos, sino juntarnos y empujar. Eso es lo que hace histórico este congreso. No se trata de quién tiene más o menos cuota, sino de saber que todos formamos parte del mismo proyecto. Cambiar el rumbo de España, y eso también se aplica a comunidades autónomas como Asturias, donde el gobierno socialista actúa como un régimen.

-¿Un entendimiento con los nacionalistas es inevitable para poder gobernar España?

Ya hay acuerdos con todos los grupos parlamentarios. La cuestión no es hablar de en qué se va a ceder, sino que todas las líneas rojas quedaron bien marcadas ese fin de semana. No se puede pactar sobre nada que esté fuera de la Constitución. Mientras esté dentro, toda negociación es válida.

Miguel Tellado, uno de sus apoyos

-¿Ya le ha puesto deberes Miguel Tellado (secretario general)?

-No, todavía no. Pero conociendo a Feijóo, y sabiendo que Tellado es de su escuela, nos pedirán resultados. De nada sirve esbozar estrategias si no se gana. El resultado del PP en Asturias tiene que ser ganar.

-Asturias tiene un sillón más en los órganos de dirección ¿Cómo lo ve?

-Es una muy buena noticia. Los tres nombramientos (Mario Arias, Ángela Pumariega y Estefanía González) son muy positivos. Es significativo que tengamos además un pequeño municipio como Villayón representado, es algo relevante. Son diez alcaldes para toda España y uno es nuestro.

-¿Ve paralelismos entre el momento del Gobierno central y el asturiano?

-Hay una necesaria complicidad. El destino del Gobierno de Asturias es el mismo que el de Pedro Sánchez, es algo evidente y manifiesto. Cuando no te rebelas, formas parte de ellos. Barbón está absolutamente alineado con Sánchez; dentro de los barones, es el que más se arrima, pero encima a Asturias no le toca nada. Lo damos todo a cambio de nada. Tenemos una deuda histórica. Hace muchos meses que no recibimos nada.

El PP en Asturias, una incógnita en los últimos años

-Con este panorama tan negativo para el PSOE, según el PP, ¿por qué les cuesta tanto en Asturias?

-Las encuestas dicen que los asturianos ven una alternativa clara en el PP. Estamos por encima del PSOE en intención de voto. Ahora bien, hasta que no se vote, nada es seguro. Si no lo hemos conseguido aún, es que queda trabajo por hacer.

-¿Saber que va a ser candidato en 2027 le da tranquilidad para trabajar?

Sin duda ayuda a poder dibujar un horizonte más claro. Pero lo que da verdadera tranquilidad es el trabajo del día a día. Quizá mediáticamente tenga impacto, pero para mí lo importante es lo cotidiano.

-Feijóo no cerró alianzas con Vox en un hipotético gobierno, ¿usted tampoco lo haría si necesitase sus votos si los necesitase para gobernar en Asturias?

-Me presento a unas elecciones con un proyecto para cambiar Asturias. No sé a qué se presentan los demás, si solo para protestar o por berrinche, pero eso no vale. Hay que ir con una propuesta seria. Aspiro a una mayoría absoluta para el PP, y la evolución indica que es posible.

-¿Uno de sus problemas es que la sociedad asturiana conoce más a Barbón que a usted?

-Barbón lleva seis años de Presidente del Principado y yo uno y algo al frente del PP. Esa diferencia de conocimiento se está corrigiendo notablemente. Mi grado de crecimiento es claro; todas las encuestas lo reflejan.

Su rivalidad con Barbón

-Barbón ya ha confirmado que quiere ser el candidato en 2027, ¿no espera otro rival, no? La política va a un ritmo frenético

-Espero que lo sea. Si tuviese que elegir a un rival sería él, porque es quien más fácil lo va a poner. Barbón está desnortado.

-El PP en Asturias, históricamente, tiene luchas internas que le lastran, ¿es ahora distinto?

-Eso pasó a la historia, afortunadamente. Esta es otra etapa. Hablo con mucha claridad: llevo tiempo trasladando la idea de que la unidad es lo único que nos llevará a tener un cambio en Asturias. Estoy absolutamente convencido de que ese mensaje ya forma parte del partido.

-¿Génova le ha encargado la reunificación de la derecha en Asturias, lo que incluye a Foro?

-No, no me lo han encargado, porque soy el primero que lo defiende. Creo en la unidad y en que el centroderecha no debe facilitar las cosas a este gobierno. El pacto con Foro va muy bien. La relación, que ya era buena, no ha hecho más que mejorar. Nos ha enriquecido a los dos partidos.

-Osea, que irá a más

-Lo dirá el tiempo. Lo que sí puedo decir es que Foro es un partido hermano.

-¿Y qué es Vox?

-Vox es un compañero de parlamento.

-¿Qué haría en el Gobierno?

-Tres cosas muy sencillas para empezar. Uno: reducir la estructura del Gobierno, y por tanto el gasto, que ahora es un galimatías inabordable. Más aún con esta coalición, que solo infla para colocar a gente a cargo de los asturianos. Dos: reestructurar la administración y los entes del Principado. No es normal el elevado gasto público actual. Tres: reducir impuestos. Esa será la tercera decisión que tomemos.