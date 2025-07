La pesadilla de las "reservas fantasma" también acecha a los restaurantes asturianos más exclusivos (y así se protegen)

No se le olvida a Sandra Manzano aquel día de hace dos años cuando una mesa reservada para 7 personas se quedó vacía. Nadie se presentó. Ni nadie llamó para anular la reserva. Era temporada alta y Casa Marcial estaba al completo. Llevaban días diciendo que no a clientes que quería comer en el restaurante de La Salgar (Parres), entonces con dos estrellas Michelin y este año por primera vez con tres en la guía roja. "Fue una faena", dice la jefa de sala del restaurante asturiano. "Luego intentamos localizarlos, yo quería desahogar y al menos explicarles todos los problemas que genera lo que nos hicieron, pero nada. Suele pasar en estos casos, no te cogen el teléfono, o te cogen pero cuelgan al ver que les llamamos…", añade Manzano.

Son las denominadas "reservas fantasma" o "no show" (no presentarse, traducido del inglés) una de las principales pesadillas de la hostelería y de las que ni la alta restauración se libra. Tener estrellas Michelin podría parecer un blindaje, dada la espera que habitualmente hay para comer en estos restaurantes. Pero no es así. Y en estos casos el perjuicio, si cabe, es aún mayor al ser habitualmente menús cerrados, con producto fresco comprado exclusivamente para los servicios programados. Si no se le da salida, no se reutiliza y se pierde. En el caso del restaurante de La Salgar esa mesa que queda vacía no se va a poder llenar, pues es muy difícil que a alguien se le ocurra presentarse en el pequeño pueblo parragués sobre la marcha para comer.

Aprender de la experiencia

En Casa Marcial aprendieron del disgusto y estuvieron entre los primeros en Asturias, explica Sandra Manzano, en pedir la tarjeta de crédito como garantía para reservar: no se hace un cobro previo, pero si no se anula antes de 48 horas se hace un cargo de 100 euros por persona (el menú Nordeste son 250 euros, maridaje aparte). "Desde las tres estrellas subimos la cantidad. Somos benevolentes y si hay un motivo para no venir, no pasa nada. Es más bien disuasorio para evitar problemas de no presentaciones", añade la jefa de sala.

En Asturias son cada vez más los restaurantes, Michelin y otros de precio medio alto, que exigen la tarjeta de crédito para reservar. Otros distinguidos con estrella como Casa Gerardo (Prendes, Carreño), Monte (San Feliz, Lena) o El Corral del Indianu (Arriondas, Parres) exigen desde hace tiempo la garantía. En Roble (Pola de Lena), con mención en la guía, comenzaron a pedirla hará un par de años cansados también de esas reservas fantasma que, sobre todo en verano por estar localizados en el interior, les hacen un gran roto: si hace buen tiempo, la gente se queda en la costa y la mesa reservada es historia, algo que con un cargo en la tarjeta igual uno se lo piensa más.

Reservas en varios lugares a la vez

En Asturias, con eso de que hay poca distancia entre mar y montaña, es habitual entre el turismo reservar en varios lugares y en función de tiempo que hace cambiar de planes sobre la marcha. La patronal de hostelería y hotelería asturiana Otea alertó en uno de sus últimos informes del pasado puente de mayo del aumento de los "no show" (cifraban en un 45% la afectación), con perjuicios económicos y de gestión.

Un punto de inflexión que el sector no olvida, hace un par de años, fue el caso del restaurante Amelia, en San Sebastián. Con dos estrellas Michelin sus dueños cargaron los 510 euros previstos en estos casos en la cuenta de un cliente que no se presentó la noche en la que había reservado mesa para tres. Éste demandó, pero el juez dio la razón al restaurante.

Sandra Manzano asegura que la clientela se conciencia cada vez más y lo normal es cancelar a tiempo. "Los que no son casos contados, pero nos hacen mucho daño. Es muy difícil gestionar el libro de reservas y encajar mesas. Con una llamada a tiempo se evita el problema", concluye.