Ya es oficial: Asturias realizará nuevas exhumaciones en estas fosas comunes y la primera empezará esta misma semana

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, anunciaron esta mañana el plan de Asturias de iniciar las exhumaciones de 2025 con dos nuevas intervenciones en fosas comunes en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Viceconsejería en el EASMU de Oviedo, tras la reunión del Comité Técnico de Memoria Democrática.

La primera de las exhumaciones comenzará esta misma semana en el cementerio parroquial de Santianes de Molenes, en el concejo de Grao. Según explicó la viceconsejera, se trata de una fosa común bien documentada donde se estima que podrían encontrarse los restos de hasta once personas. Todas serían naturales del concejo y sus familiares han aportado testimonios y documentación desde los años sesenta para solicitar la intervención. “Es mucha la documentación que nos aportaron para que el Comité pudiera a día de hoy dar el visto bueno, aprobarlo en base a esos objetivos que nosotros tenemos para intervenir en una fosa”, señaló Begoña Collado. Esta fase será llevada a cabo por el Grupo ARQUEOS, en el marco del convenio con la Universidad de Oviedo, y se estima que los trabajos duren unos diez días.

La segunda, en septiembre

La segunda exhumación está prevista para la primera semana de septiembre en Carcedo, Valdés. Allí se pretende recuperar los restos de entre seis y siete jóvenes, integrantes de una banda de música itinerante. “No eran del concejo de Valdés. Lo que les acusaban por parte de los falangistas que les detuvieron era que pertenecían a una banda de música y que, como tocaban el Himno de Riego, pues ya está. Su principal delito era ese”, explicó la viceconsejera. Algunos de los jóvenes fueron engañados y acudieron voluntariamente a tocar con sus instrumentos, sin saber que lo que les esperaba era la muerte. “Ni siquiera tenían afiliación política. Incluso aunque algunos quisieron involucrarlos con el Partido Comunista”, subrayó Collado.

Beatriz Gonzalez Prieto y Begoña Collado en la Sede de la viceconsejería / Pablo M. Santamarina

Beatriz González Prieto insistió en que estas intervenciones responden a un compromiso firme con la Ley de Memoria Democrática y representan un paso más en el cumplimiento de la obligación institucional de buscar la verdad, la justicia y la reparación. “Durante muchos años fue el silencio. No se pudo dar respuesta a las familias, no se pudo saber la verdad, no se pudo dar la dignidad a las personas que lo merecían. Con estas exhumaciones nosotros queremos hacer un ejercicio de verdad, de justicia y de dignidad”, afirmó.

Ambas responsables destacaron que el proceso de selección de fosas se basa siempre en la existencia de solicitudes por parte de familiares, a partir de las cuales se inician las investigaciones históricas y técnicas. En ambos casos, se cuenta con testimonios directos, como el de un hermano de una de las víctimas de Valdés que, con solo nueve años, presenció cómo se llevaban a su hermano en un camión. En cuanto al avance del plan durante los primeros seis meses del año, González Prieto explicó que las actuaciones no dependen únicamente de la voluntad del gobierno, sino de la fiabilidad de las investigaciones previas y de la aprobación por parte del Comité Técnico.

Con estas actuaciones, el Gobierno asturiano arranca públicamente el Plan de Exhumaciones 2025, que por primera vez en esta legislatura tendrá carácter público desde su inicio, en un ejercicio de compromiso institucional con la memoria, la verdad y los derechos humanos.