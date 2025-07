URA acusa a otras tres entidades de bloquear las elecciones agrarias

La Unión Rural Asturiana (URA) denunció ayer lo que considera un intento de paralizar las elecciones agrarias del próximo 17 de julio por parte de UCA, COAG y ASAJA. En unas declaraciones efecutadas frente a la sede de Presidencia del Principado, el coordinador de esta organización, Borja Fernández, cargó contra estas tres entidades por haber presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) para impugnar el decreto electoral.

Fernández explicó que los recursos, lejos de limitarse a irregularidades menores, piden suspender por completo unas elecciones que no se celebran en Asturias desde hace 23 años. "Parece que no les parecen suficientes, y quieren otros 23 más sin urnas", criticó. URA destacó que hubo un plazo legal para presentar alegaciones tanto al censo como al procedimiento, sin que ninguna de las organizaciones ahora demandantes lo utilizara. "¿Por qué han esperado hasta ahora para acudir al juzgado?", se preguntó Fernández.

El abogado de URA, Juan Galán, advirtió de que "los argumentos usados por las organizaciones recurridas incluyen cuestionar la legitimidad de que Asturias tenga representación agraria propia", aludiendo a leyes estatales de representatividad. También rechazó las críticas al censo, recordando que quienes no aparecieran en él podían haber alegado individualmente: "no tiene sentido que ahora una organización hable en nombre de terceros". Galán insistió en que muchas de las razones presentadas solo buscan paralizar las elecciones. "Incluso se alega que la fecha es mala si hace buen tiempo porque la gente estará en la hierba. En el campo no hay fecha buena", ironizó.

Pese a la incertidumbre jurídica, URA asegura que el campo está respondiendo. "Nos llaman de zonas donde no tenemos afiliados para movilizar a los ganaderos. Las expectativas son buenas, pero tienen que dejar votar a la gente. No puede ser que después de años de manifestaciones seamos las mismas organizaciones las que bloqueemos las elecciones", apuntó Fernández. También recordó que muchos de los actuales representantes agrarios no han sido elegidos en urnas, y reclamó que "el campo asturiano pueda hablar con voz propia".

URA pidió al TSJA que no acepte la medida cautelar de suspensión y apeló a la movilización del sector para que las elecciones se celebren con normalidad y supongan el inicio de una nueva etapa de representación democrática en la actividad agraria de Asturias.