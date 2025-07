Aprobada la norma para frenar más parques de baterías

El Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicó ayer la modificación legal que permite paralizar la tramitación urbanística de los parques de baterías en suelo no urbanizable. Una vez cumplido este trámite, el Consejo de Gobierno ordenará la redacción de las directrices que regularán la instalación de estos parques en todos los ámbitos. También decretará la suspensión de los trámites de aquellos proyectos situados en terrenos que no sean de uso industrial. Esta suspensión podrá extenderse hasta un máximo dos años, plazo que el Principado se ha fijado para la elaboración de las futuras directrices, en la que participarán tanto la Consejería de Ordenación de Territorio como la de Ciencia, Industria y Empleo. El director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, explicó que esta medida afectará a los denominados parques de baterías stand alone, es decir, aquellos con una capacidad de almacenamiento superior a 3 megavatios (MW) y que no están destinados exclusivamente al autoconsumo.