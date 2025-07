Ceder el cobro del IRPF a Cataluña "es perjudicial para Asturias", según FADE

Ceder la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a Cataluña sería "profundamente perjudicial para el conjunto del Estado" y, en particular, para regiones como Asturias, que "podrían ver limitada su capacidad de financiación". La opinión es de María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), que ve con "preocupación" los movimientos del Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña para establecer un modelo de financiación singular en esa comunidad autónoma.

El Gobierno y la Generalitat ultiman un acuerdo que, entre otras cuestiones, incluirá que Cataluña pueda recaudar su IRPF en 2026. Tal y como ha avanzado "El Periódico", del mismo grupo editor que LA NUEVA ESPAÑA, esta novedad se vehiculará a través de una proposición de ley que se registrará en el Congreso de los Diputados. El PP ya dejó claro ayer que no tiene ninguna intención de apoyar esta iniciativa. Esto significa que, para que se apruebe, deberán alinearse otra vez todos los socios que en su día contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez, un amplio abanico de grupos –el PSOE, Sumar, nacionalistas vascos, Podemos...– que no siempre concuerda en sus intereses. De hecho, tiene muchos problemas para funcionar como una mayoría operativa. Además, alguno de estos partidos, como el BNG y Compromís, ya han puesto en duda que Cataluña pueda aspirar a una financiación "singular" al margen del régimen común. En definitiva, que la Generalitat no tendrá fácil ver prosperar la ley del IRPF en el Congreso, lo que no quita que estos movimientos generen inquietud en Asturias.

Desde el Gobierno del Principado prefirieron ayer no manifestarse públicamente sobre la posibilidad de que Cataluña recaude su IRPF. Sí lo hizo la patronal FADE. "Lo vemos con preocupación. Una medida de este tipo supondría romper con los principios fundamentales del actual sistema fiscal, como la caja única, la cohesión territorial o la solidaridad interterritorial", señaló María Calvo, presidenta de la patronal asturiana. "Sería profundamente perjudicial para el conjunto del Estado y, en particular, para comunidades como Asturias, que podrían ver limitada su capacidad de financiación", añadió María Calvo, que destacó que "lo que necesita España es un sistema más eficiente, justo y equitativo, no fórmulas asimétricas que erosionen la igualdad entre ciudadanos y territorios".