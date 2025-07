Denuncian falta de medios en la Policía para atajar la violencia machista

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), denunció ayer las "malas condiciones" de las Unidades de Familia y Mujer (UFAM), acusando al Ministerio de Interior de ser "su última prioridad". Desde la organización, califican de "palabras vacías, propaganda política sin medidas reales ni eficacia tangible" el último anuncio del Ministerio del Interior que informa que se incrementarán las medidas de protección para las víctimas de violencia de género. Según el SUP, los policías de las UFAM, tanto la unidad de Protección como la de Investigación, "están absolutamente desbordados y maltratados por la propia Administración".

También denuncian "la escasez de medios, habiendo un solo vehículo para todo el grupo, y las malas condiciones de trabajo en despachos, sin aire acondicionado". "Mujeres con lesiones físicas y miedo paralizante tiene que relatar su historia en un entorno hostil y sofocante, incapaces de concentrarse de confiar, de recordar detalles", aseguran.

Además, el SUP pide una mejor respuesta y reconocimiento por parte del Ministerio, que según el sindicato, "presume de ser pionera en la lucha contra la violencia de género, pero no la sostiene con medios reales". Y reclaman la inexperiencia y poca formación de los policías que llegan a la UFAM ya que "nadie quiere ir a estas unidades" debido a que "la sobrecarga laboral y emocional es insoportable, y el reconocimiento institucional es nulo".

En cuanto al número de efectivos, el SUP explica que no hay suficientes, ya que si una víctima es considerada de alto riesgo y necesita vigilancia las 24 horas, esa protección no será realizada por la UFAM, sino por policías de seguridad ciudadana, por lo que la medida acaba por "tapar un agujero descubriendo otro".

Para acabar, el SUP reflexiona con que la única manera de revertir la situación y mejorar la protección de las víctimas reside en "la inversión directa y urgente en las unidades especializadas que las protegen, no en frases huecas".