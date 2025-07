La poesía de Beltrán se fusiona con el arte plástico en Alicante

Un diálogo plástico-verbal ofrecido por una pareja de artistas con prestigio internacional. La Lonja del Pescado de Alicante acoge a partir de mañana una nueva propuesta expositiva donde la palabra y la imagen se entrelazan en una conversación plástica y poética. Bajo el título "Agua escrita", la artista madrileña Rosa Juanco y el poeta asturiano Fernando Beltrán invitan al espectador a sumergirse en un recorrido emocional y estético donde versos, fotografías y pinturas componen una geografía íntima y líquida. La exposición es mucho más que una suma de disciplinas: es una simbiosis artística que evoca el diálogo entre palabra e imagen que las vanguardias inauguraron hace un siglo y que, en manos de Juanco y Beltrán, se reinventa con sensibilidad contemporánea.

Organizada en tres secciones, "Charcos y ballenas", "Sé por fin que ya llegas" y "El azul no es azul", "Agua escrita" lleva al visitante desde los caminos rurales de la Francia interior hasta las aceras mojadas de Bruselas, en una suerte de itinerario sensorial donde el agua, el reflejo y la permanencia son metáforas del tiempo y de la mirada. "El charco es esa última palabra que a la lluvia, tras irse, le queda siempre por decir", escribe Beltrán. Y es en esa última palabra, en esa búsqueda persistente de la totalidad a través del arte, donde se ancla esta propuesta. Una obra a cuatro manos que tuvo su origen en la muestra "Charcos y ballenas", presentada en el histórico claustro de la Universidad de Oviedo y más tarde en la Fundación BBVA de Madrid, donde fue visitada por más de 20.000 personas. Así, el visitante se va a encontrar, en propias palabras del poeta asturiano, "con una propuesta de alta sensibilidad. Poesía traducida a imágenes, a fotografías, a pintura, y también a palabras. Todo gira en torno al agua como símbolo de emoción, de memoria, de tránsito". Pero advierte que no es una exposición cerrada: "hay muchas rutas posibles dentro de ella, con casi 70 piezas plásticas y cerca de 40 poemas". Marcada por tres espacios temáticos, es el espectador el que tiene la capacidad de dejarse llevar dentro del espacio museístico, conmoverse, detenerse e interpretar el arte a su manera. Es una exposición que genera libertad en todo aquel que la ve gracias a una simbiosis que va más allá de la suma de las partes de cada autor: "No se trata solo de colocar un poema junto a una imagen", se sincera Beltrán. "Lo que hemos logrado es una verdadera simbiosis. No hay subordinación ni adorno, sino fusión".