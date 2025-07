Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional: "El acoso a los constitucionalistas en Cataluña es igual ahora con el PSC que antes con Esquerra"

Rafael Arenas García, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona, intervino ayer en Oviedo en la mesa redonda titulada "La autodeterminación en los nuevos discursos nacionalistas: ¿encaje o desguace de la constitución?", que se celebró en el salón de actos del Colegio de Abogados bajo la organización de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia. El profesor Arenas es asturiano de Vegarrozadas (Castrillón). Se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad de Oviedo y a finales de 1996 pasó a ser profesor titular de la Autónoma barcelonesa, donde en 2005 accedió a una cátedra. Fue presidente de Sociedad Civil Catalana, organización que se opone a la secesión de Cataluña. En la actualidad, es vicepresidente de la asociación constitucionalista Impulso Ciudadano.

-¿Está más pacificada Cataluña, como aducen los partidarios de la Ley de Amnistía?

-Eso no es verdad, es una presentación tergiversada de la situación. Se pretende limitar el problema catalán al hecho de que haya una reivindicación de secesión. El principal problema que hay en Cataluña no es una reivindicación de la secesión, sino una vulneración y limitación de los derechos de quienes no comparten los planteamientos nacionalistas. Es cierto que las instituciones catalanas no están pidiendo ahora la secesión, pero todo el sustrato, todos los cimientos, todo lo que hay detrás de eso sigue estando.

-¿Cómo se plasma esto en el día a día?

-Las administraciones públicas catalanas siguen sin cumplir la ley. La Generalitat sigue denegando sistemáticamente las solicitudes de que se pueda cursar en castellano una parte de la educación. Y si la Generalitat coloca la bandera de España aquí o allí no es por su voluntad, sino porque hay entidades que presentan demandas y los tribunales ordenan que esa bandera se coloque. Por lo tanto, hablar de pacificación constituye una presentación falsa de la realidad.

-Hay quienes argumentan que los no nacionalistas exageran en sus denuncias...

-Uno de los principales problemas que hay en Cataluña es el ataque al Estado de Derecho. Esta crisis del Estado de Derecho se manifiesta en la falta de respeto institucional, los ataques a los jueces, la falta de equilibrio entre los poderes… Todo esto empezó en Cataluña, se trasladó al conjunto de España y se ahí puede saltar al conjunto de Europa. Lo que está pasando en Cataluña desde la perspectiva de un deterioro del Estado de Derecho afecta a todos los españoles.

-¿Cómo valora la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Amnistía?

-No he podido leer todavía la sentencia entera ni los votos particulares. Lo que conozco contiene argumentos profundamente decepcionantes. Yo aspiraba a una sentencia que honrara a los juristas, y no ha sido el caso. Me indigna que se coloque a los que defendíamos la Constitución en el mismo plano que a los que intentaron derogarla y vulneraron derechos. Otro punto de la sentencia que me parece inaceptable es que no consideren en absoluto las objeciones de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa hacia la Ley de Amnistía.

-¿Han cambiado las cosas en Cataluña desde que gobierna el PSC?

-Los problemas de acoso a las instituciones constitucionalistas se han mantenido. Gobernando el PSC, tuvimos un incidente en la Universidad Autónoma de Barcelona, en la que se acosó a la asociación juvenil constitucionalista S’ha Acabat! Si vamos al tema de lengua, las instrucciones que la Generalitat saca todos los años para el curso siguiente en materia de enseñanza continúan excluyendo al español en la enseñanza, cuando sólo han pasado dos meses desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha reiterado que esto supone una vulneración de derechos. Los temas siguen exactamente igual que estaban con Esquerra. Cuando digo exactamente, es exactamente.

-¿Qué valoración le merece la propuesta del Gobierno para reformar el procedimiento de acceso a las carreras judicial y fiscal?

-Es una malísima noticia por varias razones. El acceso a las carreras judicial y fiscal hasta ahora se basaba en el esfuerzo. Por mucho que se diga que el sistema actual es elitista, en mi experiencia práctica he constatado que no. Y me preocupa muchísimo que se devalúe la calidad de los jueces en España. Esto lo hemos visto en las altas instituciones, en los tribunales más altos, mismamente en el Tribunal Constitucional. Si vemos la evolución de los magistrados del Tribunal Constitucional desde sus inicios, hay una pérdida de nivel brutal.