¿Por qué la actual campaña de pesca del salmón es la peor de la historia? Lo que dicen los expertos

Asturias echa la cuenta atrás para despedir la "peor campaña de pesca del salmón que se recuerda", según la opinión de veteranos pescadores, que tildan el momento en los ríos de "muy preocupante" y vaticinan tiempos incluso peores. Piden, además, medidas al Principado para evitar que una práctica fuertemente arraigada en la región, como es la captura de esta especie, acabe desapareciendo.

El día 15 de este mes, martes, finaliza oficialmente la campaña de 2025, que comenzó el pasado 13 de abril, con un cupo de tres capturas al día por zona y una por pescador. La pesca del salmón en Asturias se organiza en cinco precintos de varios ríos: Eo, Esva, Nalón-Narcea, Sella-Piloña, y Deva y Cares. La campaña que se cierra el martes es, atendiendo al número de capturas, la peor desde que hay registros, con poco más de un centenar de salmones (125). Esto supone un descenso del 84 % respecto a la media de los 18 años anteriores (desde 2007). Aquel año, con más de mil capturas, marcó un punto de referencia que no se ha vuelto a alcanzar. El año pasado hubo 336 capturas, y el anterior, 334.

¿Por qué ha disminuido tanto el número de ejemplares?

Los profesionales consultados coinciden en dos razones principales: la primera, que hay menos salmones que migran del mar al río, probablemente debido al aumento de la temperatura del agua como consecuencia del cambio climático; la segunda, la "falta de medidas" por parte del Principado, siendo la Consejería de Medio Rural, liderada por Marcelino Marcos, la responsable de su gestión.

Antón Caldevilla, veterano presidente de la asociación de pescadores "El Esmerillón", de Cangas de Onís, se muestra muy pesimista con la situación actual de la pesca del salmón, que califica como "el peor momento de la historia". En su opinión, "se pesca mucho menos que hace años y, además, hay menos tiempo para pescar". En la actual campaña, los pescadores descansan los lunes y los jueves, algo que no ocurría antes. "Ahora mismo tenemos menos salmones que antes, eso está claro, y ese es el principal problema. En mi opinión, la clave no está en los ríos ni en la pesca: está en la mar. Hay que estudiar por qué los salmones se quedan en el mar y no llegan a los ríos, como ocurría hace años".

"Darle una vuelta"

Para Román Herrero, presidente de la asociación de pescadores Fuentes del Narcea, "la campaña actual es el fiel reflejo de lo que ya se preveía hace años". Herrero alude a unas jornadas celebradas en Soto del Barco en 2009, donde ya se advertía de que el número de salmones en los ríos iba a disminuir, y con ello, las capturas.

"En Asturias no hemos tenido personas en la administración que tomaran medidas valientes para defender un símbolo de los ríos; nadie quiso problemas", recalca. No obstante, defiende una medida que el Principado adoptó hace dos años, con Alejandro Calvo como consejero de Medio Rural: la limitación del acceso a pescadores en las denominadas zonas libres.

"Aquello quitó presión a la pesca, pero solo duró una temporada. Hay que darle una vuelta", reclama este pescador. Enrique Luis Berrocal Martínez, presidente de la sociedad de pescadores Las Mestas del Narcea, también se muestra pesimista.

"La situación del salmón es la más nefasta no solo en Asturias, sino en toda la cornisa cantábrica. No se pueden poner paños calientes. Si hubiese alguien con mando en la administración, seguramente el salmón no estaría en esta situación", afirma. Berrocal considera el contexto muy desfavorable: "No creo que haya medidas posibles que reviertan la situación. Hay quien dice que la pesca en la mar es un hándicap muy importante para el retorno de los salmones al río, pero creo que el problema no es ese: hay alevines de salmón que tampoco llegan al mar desde el río", lamenta. Está dispuesto, como la mayoría de los pescadores, a aceptar una hipotética medida de limitación de la pesca.