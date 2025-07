Adiós a Florencio Friera, un referente de la investigación histórica, experto en Pérez de Ayala y cronista de Sariego

Asturias dice adiós a un referente de la investigación histórica, el catedrático Florencio Friera, fallecido debido a las complicaciones de unas dolencias que ya arrastraba hace tiempo. Florencio (Floro) Friera era cronista oficial de Sariego, un municipio al que dedicó parte de los estudios y obras que realizó a lo largo de toda su vida, en la que atesoró una dilatada trayectoria profesional, centrada sobre todo en las ciencias sociales. En su legado deja una obra clave, la edición del Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias, de Martínez Marina, que había permanecido inédito más de 130 años.

Miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, era un gran experto en la figura de Ramón Pérez de Ayala, al que se aproximó en su tesis doctoral, que le dirigió Carlos Seco, y sobre el que estaba ultimando en la actualidad un libro acerca de su relación epistolar con Gregorio Marañón. Catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales fue también miembro emérito del RIDEA, institución en la que ocupó cargos directivos durante la etapa de Ignacio Ruiz de la Peña.

Florencio Friera Suárez (Vega de Sariego, 1945), hijo de una familia humilde de labradores, estudió de niño en un colegio de frailes de Valladolid, donde hizo hasta el bachiller elemental. Tras decidir que lo suyo no eran los hábitos, ya de regreso a su Sariego natal, cursó por libre 5º de Bachiller e inició los estudios de Magisterio. Su carrera profesional estuvo estrechamente ligada a la docencia en colegios e institutos de Laviana, La Figarona (Siero) y Arriondas, entre otros. Tras sacar la cátedra de instituto, se incorporó como catedrático de Historia al instituto Jerónimo González de Sama, el mayor de todas las Cuencas, del que fue también director. Antes de sacar la plaza de catedrático de Didáctica de Ciencias Sociales en la Escuela Universitaria de Magisterio, impartió clase en los institutos Pérez de Ayala de Ventanielles y en el del Cristo. Como catedrático universitario ejerció hasta su jubilación, en el año 2009.

Florencio Friera, en un aula de la Escuela Universitaria de Magisterio. / LUISMA MURIAS

"Una obra colosal"

Aunque Florencio Friera tuvo unos escarceos en la política, en el partido socialdemócrata asturiano, que luego se integraría en UCD, y compartió militancia con Emilio García-Pumarino, la dejó para volcarse en su tesis doctoral, que versó sobre Ramón Pérez de Ayala, por sugerencia de José María Martínez Cachero.

El estudio sobre la obra y figura de Ramón Pérez de Ayala fue uno de los ejes de su dilatada trayectoria. En la actualidad, con sus 80 años ya cumplidos, Friera trabajaba en un libro sobre las 170 cartas que cruzaron ey Gregorio Marañón entre 1915 y 1959, una relación epistolar en la que podía verse su evolución intelectual a lo largo de tres décadas del siglo XX. De hecho, la muerte cogió al pie del cañón al intelectual saregano, según reveló ayer a LA NUEVA ESPAÑA, Benito Noriega, editor de KRK Ediciones. "Todavía hablé con Florencio este martes acerca de una de las cartas en las que estaba trabajando. Me comentó que me mandaba un archivo, que aún no he tenido tiempo de abrir. Estaba muy contento porque le habían enviado más de treinta cartas de la Fundación Marañón, que él no había podido bajar a Madrid a ver por su situación médica", detalló Benito Noriega sobre sus últimos diálogos con el catedrático.

El editor calificó de "amplísima e inabarcable" la obra desarrollada por Florencio Friera. "Además de ser uno de los especialistas en la figura de Pérez de Ayala también tiene obras relacionadas con otras tres vertientes: las ciencias sociales, Sariego, y la edición del Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias de Martínez Marina, un trabajo ímprobo, que le llevó diez años y que permitió la recuperación de los manuscritos de la Real Academia de la Historia", según explicó Benito Noriega, de una obra de tres tomos, publicada por KRK Ediciones.

"Florencio Friera hizo el estudio, la transcripción y edición de los manuscritos inéditos de Martínez Marina que estaban y están en la Real Academia de la Historia. Es un trabajo de suma importancia, que llevó a cabo con enorme éxito, rigor y eficacia", valoró Ramón Rodríguez, director del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), quien aludió al interés de la entidad en "promover" la publicación del Diccionario de Martínez Marina, que finalmente abordó la citada editorial. Ramón Rodríguez también quiso destacar "la seriedad como investigador" de Florencio Friera.

"Un historiador de fuste"

"La publicación del Diccionario Geográfico-Histórico de Asturias, que no se atrevieron a hacer el Principado, la Consejería de Cultura ni ninguna otra entidad, la asumió en solitario Floro. Es una obra que ya justificaría toda una vida, pero Friera todavía hizo mucho más", subrayó el filólogo Álvaro Ruiz de la Peña, que conoció a Florencio Friera en los años de juventud, de compañeros en Filosofía y Letras. "Él tiró por Historia y yo por Filología. También estuvimos en los cursos de Tuñón de Lara, que nos marcaron bastante a todos", añade Álvaro Ruiz de la Peña de una relación que se mantuvo con el paso del tiempo, en tertulias y en el cuartel de edición de KRK. "Teníamos una amistad muy grande. Editar el Diccionario Geográfico de Asturias supuso un trabajo colosal, es una obra monumental, propia de un historiador de fuste. Floro tenía una capacidad de trabajo superlativa y un amor absoluto por la historia, que trabajó siempre con ecuanimidad y rigor", valoró Ruiz de la Peña. El filólogo calificó de "ejemplar" la labor de Friera en "La guerra civil en Sariego", ahora, recalcó, que "tanto se habla de memoria" y señaló como "mejor homenaje" la publicación de la obra "que tiene casi acabada, a falta de algún retoque, sobre el epistolario entre Pérez de Ayala y Marañón. Una obra que será muy potente a nivel nacional".

El alcalde de Sariego, Saúl Bastián, señaló como "una pérdida muy importante para nuestro concejo" el fallecimiento de Friera, autor también de "Patrimonio histórico y cultural de Sariego, "porque además de su dedicación profesional a la Universidad y a la investigación siempre tenía un hueco para dedicarlo a su tierra, y dar a conocer todo sobre Sariego y sus gentes". Florencio Friera era desde 2008 cronista oficial de Sariego, que le distinguió también con su medalla honorífica y que hoy le dará una última despedida colectiva en el funeral de cuerpo presente, que tendrá lugar a las siete en la iglesia parroquial de Santiago.