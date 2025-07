Asturias sufre la tormenta perfecta en verano: obras en el AVE y en el Huerna prolongan a cinco horas el viaje con Madrid

Asturias afronta un verano con altas expectativas en el turismo, pero también con la tormenta perfecta en las comunicaciones con la Meseta debido a numerosas obras que afectan al mismo tiempo a la Variante de Pajares y la autopista del Huerna. Las dos formas de viajar más habituales para desplazamientos nacionales, el tren y el coche, sufrirán durante los meses de verano trastornos que provocarán que el tiempo de los trayectos sea superior a los habituales. Son obras que se prolongarán durante varios meses. Las que afectan al ferrocarril concluirán a finales de septiembre, según la previsión oficial de Adif —gestor ferroviario que depende del Ministerio de Transportes—, y las correspondientes a la autopista del Huerna se extenderán durante varios meses más, hasta 2026.

Respecto a la autopista AP-66, que discurre entre Asturias y León y está gestionada por la concesionaria privada Aucalsa bajo la supervisión del Ministerio de Transportes, están a punto de comenzar varios trabajos reseñables en los principales túneles de la infraestructura. El tiempo de viaje entre el Principado y Madrid en coche, de media, se sitúa en las 4 horas y media. El túnel del Negrón, que separa Asturias de Castilla y León, sufrirá cortes de un carril en ambos sentidos de la circulación. La parte positiva es que permanecerá operativo, pero los conductores solo podrán circular por el carril libre, el que no se vea afectado por las obras. Esta situación se mantendrá casi un mes: desde el lunes 21 de julio hasta el 18 de agosto, es decir, en fechas de alta ocupación turística, con miles de desplazamientos de entrada y salida en Asturias, lo que provoca preocupación en el sector turístico.

Teniendo eso en cuenta, Transportes ha establecido algunas excepciones en las que estarán operativos todos los carriles. Serán las denominadas "operaciones especiales", aunque solo en sentido León, y entre el 14 y el 17 de agosto en sentido Asturias, uno de los fines de semana con más afluencia del verano. Paralelamente, hay túneles que ya están funcionando de manera excepcional. Es el caso de Entrerregueras I, Pando I y Vegaviesga, que ya sufren un corte total de la calzada en sentido León desde Asturias, situación que se prolongará hasta el 18 de agosto. Por tanto, la circulación debe hacerse por la otra calzada.

El túnel de Oblanca II también tendrá un corte total, pero en sentido contrario, hacia Asturias. Los operarios ya han colocado cortes de carril para que los vehículos circulen por el no afectado. A partir del 14 de julio se cortará la calzada, lo que obligará a circular por la de sentido León en ambos sentidos. El resto de túneles entre Asturias y León también tendrán cortes puntuales de carril, aunque no de la calzada completa, lo que provocará que los vehículos deban circular por el otro carril. Transportes prevé que estos trabajos concluyan el día 18 de agosto, aunque las obras no habrán terminado, ya que a partir de esa fecha los operarios seguirán trabajando en la calzada que no fue intervenida hasta entonces.

Transportes realizará diferentes trabajos: en el túnel de Pando I se excavarán dos galerías peatonales; en Entrerregueras I y Vegaviesga I se construirán galerías de baja tensión; en El Negrón se ejecutará un colector de recogida de residuos, el tratamiento de los hastiales y el tendido de cableado de baja tensión; mientras que en Oblanca II también se habilitará una galería peatonal. En los túneles de Barrios y Cosera se instalarán cableados de baja y alta tensión, además de sistemas de telecomunicaciones. Fuera de la calzada también se realizarán las actuaciones necesarias para la posterior instalación de edificios prefabricados que albergarán centros de protección contra incendios o sistemas eléctricos de baja tensión. Todos estos trabajos cuentan con un presupuesto de 68,14 millones de euros, financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El argayo y el AVE

Las obras en los túneles no son las únicas que afectarán a la autopista del Huerna, ya que desde hace mes y medio están en marcha las actuaciones en el argayo de la AP-66. Este derrumbe de tierras, ocurrido el pasado 10 de noviembre en el concejo de Lena, a pocos kilómetros del túnel del Negrón, sigue afectando a la circulación.

Actualmente se mantiene el denominado "bypass": dos carriles reducidos en dirección León y solo uno en dirección Asturias, con la obligación de circular a 40 kilómetros por hora en ese tramo de unos 300 metros. Ese punto genera retenciones en momentos de alta densidad de tráfico, como ya se vio en la operación retorno de Navidad, por lo que es previsible que en verano también cause problemas. Los trabajos comenzaron a mediados de mayo y tienen un plazo de ejecución de quince meses.

La otra clave del verano asturiano tiene que ver con el AVE, que al menos hasta septiembre tendrá trayectos más largos debido a varias obras en el trazado. Lo peor ha tenido lugar esta semana y, previsiblemente, finalizará hoy, ya que desde el lunes el tiempo de viaje se ha incrementado en una media de 40 minutos debido a unos trabajos en la vía entre León y Valladolid. Estos obligaron a los trenes a circular por el trazado convencional, en lugar del de alta velocidad, lo que ha supuesto un aumento del tiempo de trayecto. A partir de ahora volverá a estar operativa la vía de alta velocidad, pero los tiempos seguirán siendo unos doce minutos superiores a los habituales, ya que el intercambiador de Vilecha (León) no estará operativo hasta septiembre.

En los últimos días se han registrado varios retrasos en el AVE asturiano. Ayer mismo, el tren de la tarde en dirección a Asturias llegó con más de 88 minutos (seis horas desde Madrid hasta Gijón) de demora por una incidencia técnica.