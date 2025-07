Médicos chinos aprenden las técnicas del HUCA

La Unidad de Neurorradiolgía Intervencionista del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) recibió estos días la visita de los médicos chinos Xingjie Gao, del Shanghai Huashan Hospital, y de Yuhao Zhao, del The First Hospital of Jilin University, que realizan una estancia para conocer las técnicas más punteras que se aplican en el Principado y trasladarlas a sus centros sanitarios.

El HUCA tiene amplia experiencia en el tratamiento mínimamente invasivo de aneurismas cerebrales, un ensanchamiento o dilatación anormal en la pared de una arteria. n