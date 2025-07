¿Es posible seguir el rastro de los tiburones en las playas de Asturias? Sí, con ayuda ciudadana

Una caminata por la orilla del mar, una ráfaga de aire salado y algo oscuro, de repente, aparece entre las algas. Parece plástico. O una alga reseca. Pero no: es la cáscara de un huevo. No de gallina, sino de raya o de tiburón. En Asturias, este tipo de hallazgos no es tan raro como parece. Lo demuestra una reciente investigación.

Desde 2015, gracias a la iniciativa Surfistas Vigilantes del Mar, se lleva a cabo un trabajo continuo de ciencia ciudadana que permite a un grupo de investigadores de la Universidad de Oviedo rastrear las especies de elasmobranquios (tiburones y rayas) que se reproducen en el litoral asturiano. El equipo participa en este proyecto recogiendo datos valiosos: de qué especie es el huevo, en qué playa aparece y en qué época.

"Es como si recogieras una cáscara de huevo de gallina", explica Laura Miralles, una de los dos investigadoras principales del grupo. La colaboración de los ciudadanos es fundamental: si alguien encuentra uno de estos huevos en la playa, lo primero que deben hacer es comprobar si está vacío o no. "En el 99 por ciento de los casos están vacíos, pero si por alguna rarísima casualidad está lleno, hay que devolverlos al mar inmediatamente", advierte, ya que estas cápsulas necesitan agua salada oxigenada para que el embrión pueda sobrevivir.

Los investigadores principales Laura Miralles y Yaisel J. Borrell, en el centro de la primera fila, con el resto de su grupo de la Universidad de Oviedo. / LNE

Las cáscaras vacías, sin embargo, son un tesoro para la ciencia. A través de su análisis se puede conocer no solo la especie, sino también indicios de depredación, así como establecer patrones temporales y geográficos. "Lo que más nos interesa es saber si estas especies se están reproduciendo en nuestras costas. Y lo más esperanzador es que muchas de las especies cuyos huevos encontramos están en peligro de extinción", asegura la bióloga.

Los datos se recogen a partir de fotografías tomadas por ciudadanos que informan del hallazgo con fecha y localización. "Una vez que ves cómo es un huevo de raya o de tiburón, no se te olvida nunca", comenta Miralles. Su forma es característica y tienen una textura entre cuero y plástico, lo que permite diferenciarlos con facilidad, especialmente cuando se secan y endurecen.

Esta línea de trabajo forma parte de un proyecto nacional más amplio, concedido en 2023, que estudia las poblaciones de elasmobranquios en España desde múltiples enfoques: genética, estadísticas de pesca y venta, estado poblacional y percepción social. El bloque de ciencia ciudadana, centrado en los huevos, ya muestra resultados preliminares alentadores: "Estamos comprobando que hay especies amenazadas que siguen reproduciéndose aquí".

¿Y si encontramos uno este verano en la playa? "Lo mejor es sacarle una foto, anotar la fecha y la ubicación, y enviárnoslo. Es una forma directa de hacer ciencia entre todos, sin dañar a los animales", dice la investigadora, que insiste también en un mensaje claro para los veraneantes: respeto por el medio ambiente.

En un contexto en el que más del 70 por ciento de las poblaciones de tiburones y rayas han desaparecido en las últimas décadas, cualquier gesto cuenta. Desde una foto a pie de playa hasta la devolución de un huevo vivo al mar, la conservación empieza en la arena.