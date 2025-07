Las reacciones (críticas) a la destitución de Francisco Blanco y la pérdida de peso de Asturias en Industria: "Llega en el peor momento" 

La inminente destitución de Francisco Blanco como presidente de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA, ha caído como un jarro de agua fría en amplios sectores, al dejar a Asturias sin altos cargos en el Ministerio de Industria y Turismo. Mientras la Federación Socialista Asturiana (FSA) quita hierro a la decisión, que achaca únicamente al relevo al frente de la secretaría de Estado de Industria, que asumirá Jordi García Brustenga, y la consiguiente conformación de nuevos equipos, para la oposición refleja una "pérdida de influencia" significativa. Y la "incapacidad" del presidente, Adrián Barbón, de poner al Principado en "la posición que se merece".

"La relación con el ministro de Industria (Jordi Hereu) ha sido de entendimiento desde el primer día y ha dejado constancia de su conocimiento sobre los temas de importancia en Asturias", aseguró ayer Luis Ramón Fernández Huerga, secretario de Organización de la FSA-PSOE. Por tanto, a pesar de la marcha de Blanco, al que agradeció su trabajo, "nos consta queda reflejada la realidad de la industria asturiana y sus necesidades en el Ministerio y sabemos que se van a seguir teniendo en cuenta por parte del nuevo equipo".

Esta valoración de la FSA contrastó con la posición del secretario general del PSOE de Gijón y diputado autonómico, Monchu García, quien mostró en redes sociales su tajante rechazo al cese de Francisco Blanco. "Muy mala noticia para Gijón y Asturias. Somos industria y es necesario que nuestros retos inmediatos y futuros sean no solo ser escuchados, sino entendidos y atendidos en el Ministerio", escribió en redes sociales. Para el gijonés, con Blanco como presidente de Sepides "había un intérprete de nuestra realidad en el Gobierno que ahora no hay".

Para el PP, con la salida de Blanco, Asturias deja de estar en la agenda del Ministerio. "Esta pérdida de representación institucional llega en el peor momento posible: con una crisis profunda en sectores estratégicos como la ingeniería, incertidumbre en el futuro de Arcelor y proyectos industriales que siguen atascados por la falta de impulso del Gobierno de Sánchez", advirtió Esther Llamazares, diputada nacional. Además, "todo esto ocurre con un Congreso de los Diputados paralizado, la Ley de Industria bloqueada por el gobierno y una política energética marcada por la inseguridad jurídica".

Pero los populares "no vamos a aceptar esta desidia y no nos resignamos". "Exigimos certidumbre, respeto institucional y una verdadera política industrial que piense en Asturias, no en los equilibrios internos del PSOE", dijo Llamazares.

En la misma línea se expresó Carolina López, de Vox, para quien es "una prueba más de la importancia que tiene Asturias para Pedro Sánchez, ninguna". "Mientras Barbón sigue siendo la fiel mascota de Sánchez siempre a sus órdenes y servicio, Pedro Sánchez ningunea a Barbón y por ende a todos los asturianos. El socialismo ningunea la industria asturiana, el desarrollo industrial y laboral de la región", criticó. En cambio, "se entrega a las locuras climáticas que impiden abaratar los costes energéticos para potenciar el impulso industrial".

Tanto PP como Vox coincidieron también en recordar la pérdida de pesa paulatina que Asturias ha tenido en el Gobierno Central en los últimos tiempos. La salida de Blanco llega medio año después de que el avilesino Luis Ángel Colunga dejara de ejercer como comisionado especial para el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Descarbonización Industrial. Siguiendo la estela nacional, apuntaron, el PSOE eliminó la Consejería de Industria en Asturias "tras el dramático accidente en la mina de Cerredo, dejando sin respuesta a los trabajadores y sin dirección política a un sector clave para la región".

En Convocatoria-IU confían en que quien sustituya a Blanco tenga la capacidad para entender que la industria asturiana tiene particularidades que exigen "de una especial sensibilidad". "No es una cuestión solo desde la perspectiva de Asturias, sino también como de seguridad estratégica industrial de España y de Europa", afirmó. En el plano personal, desde el partido desearon a Francisco Blanco "suerte en el camino que ahora emprenda".

"La FSA pinta poco", dice Foro

Para Adrián Pumares, de Foro, "en condiciones normales sería mala noticia, pero la FSA pinta tan poco y está tan rendida a satisfacer los intereses de Sánchez que va a dar igual". También para la diputada del grupo Mixto, Covadonga Tomé, es "una mala noticia que Asturies pierda representación en algo tan significativo para el futuro de nuestra tierra como la industrial". "El Gobierno de Barbón no está siendo incapaz de reclamar el lugar que Asturies merece; un lugar que asegure el futuro industrial de la comunidad en el marco de la imprescindible transición ecológica justa", lamentó.

Los sindicatos también valoraron ayer negativamente la marcha de Francisco Blanco de Industria. "No parece muy estético que en un momento donde Asturias se juega tanto en materia industrial quitemos al único representante asturiano que había en ese Ministerio, más cuando no hay nadie mejor para defender los intereses y particularidades de la industria regional", opinó Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT Asturias.

Para Ignacio Requena, secretario general de la Federación de Industria de CC OO, estas son siempre "malas noticias" y exigió al Ministerio "que mantenga e incremente su compromiso con Asturias y con nuestra industria, apostar por la industria asturiana es apostar por un modelo de país más fuerte". La patronal FADE no quiso opinar sobre la destitución.