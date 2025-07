Recurso contra la negativa judicial a suspender la eliminación de lobos en Asturias

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha presentado un recurso de casación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) de denegar la medida cautelar que el colectivo presentó para detener hasta que se resuelva el caso la eliminación de lobos en Asturias. El Gobierno del Principado pretende matar 53 lobos en la región y autorizar controles de lobo, sin número determinado.

ASCEL subraya que la resolución de la Consejería de Medio Rural por la que por la que se aprobó el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2025-2026 se basa "en una infracción de normas de Derecho de la Unión Europea y Estatal, así como de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional". Y que el auto ahora recurrido no incluyó ni "una mínima argumentación" que rebata esas afirmaciones.

El colectivo incluye en el recurso varias sentencias de diferentes tribunales, incluidos el Supremo y el Constitucional, que avalan la protección eficaz del medio ambiente y la biodiversidad, en especial las especies que se encuentran en una situación de conservación desfavorable, como el lobo ibérico.

Señala, asimismo, la existencia de pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios, puesto que en Asturias no se aceptó la cautelar, pero sí lo hizo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG), al concluir que los daños a la ganadería si bien no son reversibles, sí son indemnizables. El TSJA, en un auto totalmente contradictorio al del TSJG, "ignora el estado desfavorable de conservación del lobo en España", "se decanta, claramente, por la protección del sector ganadero" y no valora "los posibles perjuicios irreversibles que se puedan ocasionar a la especie y, en consecuencia, al ecosistema", destaca ASCEL.