El talento viaja de vuelta a Asturias

Hace apenas unos años, en el mapa empresarial asturiano, el "turismo experiencial" no era un sector destacado. Hoy, sin embargo, emerge con fuerza. Y, en buena medida, lo hace gracias a Buendía Tours, una empresa con raíces asturianas y mirada local que no para de crecer gracias a la captación de jóvenes talentos de la región que estaban fuera y han encontrado una oportunidad de regresar a casa.

"Buendía no nació para vender tours. Nació para mejorar vidas a través de experiencias memorables", afirma José Suárez, CEO y fundador de la compañía. "El tiempo libre es lo más valioso que tenemos. Si un cliente confía en ti para disfrutar de sus vacaciones, no puedes fallarle. No somos un marketplace más: somos quienes te acompañan a vivir algo que recordarás siempre", asegura el directivo. El germen fue una plataforma para ofrecer visitas guiadas en español por Europa, pero pronto creció. Hoy, además de ser mayorista de experiencias propias, opera también como distribuidora de terceros a través de su plataforma web. Esa dualidad –crear producto y comercializarlo— es una de sus fortalezas. Pero el verdadero motor es otro: "una cultura obsesionada con la excelencia y el servicio". Y por fichar a asturianos que están demostrando su talento fuera.

Pablo San Román Alonso, director de marketing, lo resume con contundencia: "Buendía es un sueño. No he visto una sola empresa que tenga una coherencia tan radical entre lo que es, lo que quiere ser y lo que está destinada a ser". Para él, la vocación de servicio no se limita al cliente final. Por eso, es importante que la plantilla conozcan el ecosistema en el que se mueve. "Tratamos igual al proveedor, al partner institucional o al compañero de trabajo. La experiencia del cliente empieza mucho antes de la reserva. La marca no es un logo: es una brújula. Sabemos quiénes somos y hacia dónde vamos", asevera.

El equipo está formado por profesionales que vienen de grandes multinacionales y consultoras tecnológicas. César Fernández Martínez, director general adjunto, es claro: "Aquí no se busca crecer por crecer. Queremos ser un referente. Que se nos reconozca porque nuestras experiencias son de calidad, porque sorprendemos, porque no decepcionamos. Y, para eso, necesitamos buenos profesionales".

En ese camino, los datos juegan un papel esencial. Desde atención al cliente hasta navegación web, cada punto de contacto genera información clave. "Estamos construyendo una nueva web pensada desde la experiencia del usuario", explica el director general, Daniel Gutiérrez. "No queremos que la IA sea solo una capa de moda, sino una herramienta real para personalizar la experiencia, anticiparnos a lo que el usuario busca y mejorar cada paso de su viaje".

Aunque la inteligencia artificial aún no es visible para el usuario final, la empresa ya trabaja en capas de optimización, automatización de procesos y futuros asistentes virtuales que entiendan el contexto, los intereses y el momento vital de cada viajero.

Y llegados a este punto, ¿A quién se dirige Buendía? La respuesta es tan amplia como precisa: a quien viaja para reconectar, no solo para desconectar. "La mayoría de nuestros compradores son mujeres, con inquietud cultural, activas, conscientes del valor de su tiempo libre", explica Pablo San Román. "Pero nuestras experiencias las viven grupos, parejas, familias. Nos dirigimos a quien quiere vivir algo auténtico, profundo, transformador. Si solo quieres la foto para Instagram, no somos para ti".

La filosofía es clara: mostrar lo que nadie enseña, emocionar con cada detalle, dejar huella. No es casual que en plataformas como TripAdvisor, Buendía esté entre las mejor valoradas del mundo. Las reseñas no hablan de precio ni de logística. Hablan de emociones, de agradecimiento, de momentos memorables.

El sector del turismo online está lleno de grandes operadores globales con enfoque transaccional. Buendía apuesta por lo contrario: relaciones, narrativas, reputación. Y los datos le dan la razón.

"Tenemos una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 73 por ciento prevista hasta 2028", revela César Fernández. "En cuatro años queremos alcanzar una facturación de 136 millones de euros. Y lo vamos a hacer sin perder nuestra esencia. Apostamos fuerte en tecnología, talento y marca. No queremos volumen vacío: queremos impacto con propósito".

La empresa ha incrementado su inversión en personal en un 70 por ciento en 2024 respecto al año anterior, y prevé un 90 por ciento más en 2025. Es decir, más que duplicar su apuesta por el talento en solo dos años. "Crecer sin perder el alma", repite Fernández. "Ese es el desafío, y lo estamos logrando".