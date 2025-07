Asturias "no admitirá" privilegios a Cataluña en el modelo de financiación: esta es la postura del Principado

Asturias «no admitirá ningún privilegio» en materia de financiación autonómica y defenderá que el nuevo modelo sea negociado en igualdad de condiciones «entre todas las comunidades autónomas de régimen común». Así de tajante se manifestó ayer el consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ante las informaciones que apuntan a un próximo acuerdo entre el Gobierno Central y el de Cataluña para que este último recaude la totalidad de su IRPF.

«Las comunidades autónomas del régimen común tenemos que concurrir en un plano de igualdad a negociar el nuevo modelo de financiación. No admitiremos ningún privilegio y, sobre todo, lo que no admitiremos de ninguna manera es ningún perjuicio al Principado», aseguró el consejero.

Peláez insistió que esta postura es la que se acordó en su momento en la Junta General del Principado y también en la «Declaración de Santiago», por lo que reconoció su extrañeza ante las declaraciones del Partido Popular y Foro criticando al Gobierno de Adrián Barbón por no alzar la voz contra este acuerdo. «Parece que desconocen el acuerdo de la Junta que ellos mismos escribieron. Esa es la posición del Principado, ese es nuestro compromiso: la financiación autonómica se debe negociar de forma multilateral y todas las comunidades autónomas deben participar exactamente igual en esas negociaciones», insistió.

El Gobierno y la Generalitat ultiman un acuerdo que, entre otras cuestiones, incluirá que Cataluña pueda recaudar su IRPF en 2026. Ambas instituciones mantendrán una reunión el lunes, pero en principio esta novedad se vehiculará a través de una proposición de ley que se registrará en el Congreso de los Diputados. La financiación singular para Cataluña es uno de los compromisos clave del acuerdo de investidura entre PSC y ERC.

El consejero asturiano dijo desconocer lo que se va a hablar en la comisión bilateral entre Estado y Generalitat, o los acuerdos que puedan salir, por lo que «cuando haya un acuerdo definitivo lo analizaremos y tomaremos decisiones». Por su parte, los empresarios asturianos han mostrado su preocupación por lo que esta medida supondría para Asturias al «romper con los principios fundamentales del actual sistema fiscal».

Rechazo de otras comunidades

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha tomado también posición en este tema defendiendo la redistribución «del esfuerzo colectivo», de manera que lo que se genera «termine revirtiendo en todos»; en relación con la llamada «financiación singular» de Cataluña, manifestó que será «el mayor atentado a la igualdad de oportunidades entre españoles».

De este modo se pronunció García-Page tras conocerse que la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha confirmado que la «financiación singular» de Cataluña, acordada por PSC y ERC en el marco de la investidura de Salvador Illa, será uno de los temas que estarán sobre la mesa en la reunión que mantendrán el Gobierno central y la Generalitat catalana el próximo lunes. «Ojalá me equivoque, pero si eso sucede será, probablemente, lo más triste que he visto en todo lo que va de democracia y lo que llevo al servicio público», remató García-Page, quien ha avisado de que no se va a quedar «de brazos cruzados».

El Gobierno andaluz, del PP, también está estudiando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional «si se confirma el acuerdo de financiación singular para Cataluña», según hizo saber esta semana Antonio Sanz, consejero de la Presidencia, quien calificó este posible pacto como «la mayor traición a Andalucía en su historia», advirtiendo además sobre las «graves consecuencias que podría tener para la igualdad entre comunidades autónomas».