Casa Marcial: el secreto de este restaurante asturiano para que la gente vuelva y repita

Le quedó grabado a Sandra Manzano el consejo que le daba su padre cuando de niña echaba una mano en el bar tienda que la familia regentaba en el pueblo de La Salgar (Parres). "Fíjate y aprende a servir bien a la gente para que vuelva", le decía éste a su hija pequeña. Los Manzano, Marcial y Olga, tenían cuatro hijos y no era fácil sacarlos adelante. Además de la ganadería, llevaban un pequeño comercio en el que también daban comidas. Y había que cuidar bien a los clientes para que volvieran, y mejor si además traían a otros. Lo debieron de hacer muy bien, pues ese bar tienda ahí sigue, pero convertido en exclusivo restaurante, y por allí anda también Sandra Manzano atendiendo a la gente sin olvidar a diario el consejo de su padre.

Aquella niña es hoy la jefa de sala de Casa Marcial, el primer restaurante en Asturias que ha logrado las codiciadas y famosas tres estrellas Michelin. Las estrena este mismo año. Un mérito que siempre se atribuye a los cocineros por motivos obvios, pero que no solo depende del buen hacer a los fogones, sino de todo el conjunto, en el que la atención al cliente y el servicio de sala tienen mucho que decir pese a que habitualmente pasan desapercibidos. Pero algo está claro: ya pueden hacer maravillas en la cocina los reconocidos Nacho y Esther Manzano, y el sobrino e hijo de ambos, respectivamente, Chus Sánchez Manzano, que si la jefa de sala y su equipo no atienden bien a la gente, igual en Casa Marcial pintan bastos.

Sandra Manzano pone una mesa en Casa Marcial. / Fernando Rodríguez

"Quizás es mucho decir, pero sí que es cierto, el buen trato lo es todo", dice con una sonrisa Sandra Manzano a LA NUEVA ESPAÑA a la hora de explicar cómo se lleva la sala en un restaurante de alta cocina, en el que cada detalle o gesto importan mucho. "Es básico ser detallista y observador para conocer al cliente nada más que entra por la puerta. Tienes pocos segundos para hacerlo. Yo misma, cuando voy a otros lugares, me doy cuenta de lo mucho que apreciamos que nos hagan sentir cómodos, que sepan lo que queremos. Así siempre vuelves. Lo contrario puede hacer que alguien no pise más tu establecimiento".

Regla número uno, por tanto, observar. Regla número dos, actuar en consecuencia. Avisa Sandra Manzano: "No hay día igual en un restaurante y cada mesa es única. No es lo mismo una comida de negocios que una pareja que viene a celebrar o un grupo de amigos". En un tres estrellas uno espera evidentemente que lo tengan en cuenta: "Aquí tenemos gente que quizás ha hecho un gran esfuerzo por venir a comer, que lo llevan esperando mucho tiempo y hay que evitar estropearles el momento, no hay que ser demasiado invasivo, dejarlos a su aire, pero darles a entender que estás ahí por si te necesitan".

Joan Manclús sirve una copa / Fernando Rodríguez

La regla número tres es estar informado, muy bien informado. El comensal que va a Casa Marcial es por norma general un gourmet, amante de la buena comida y gran entendido. Le gusta saber, comentar, preguntar... "Tenemos que estar preparados para responder a cualquier cosa sobre el vino, los platos, los ingredientes, la elaboración… Por eso procuramos hacer sesiones en cocina, con Nacho o quien esté, para que nos explique la elaboración de principio a fin de cada plato. A la gente le gusta mucho que el cocinero salga y lo explique, lo hacemos mucho", describe Sandra Manzano, a quien le han llegado a preguntar por los grados a los que se cocinaba un determinado ingrediente o el tiempo exacto de maceración en una receta. Por eso otra regla es tener templanza y capacidad de reacción.

Chus Sánchez Manzano y Luis Rodríguez revisan un plato en la cocina / Fernando Rodríguez

Ella aprendió el oficio desde pequeña. Lo que empezó como una ayuda ocasional en el restaurante familiar acabó siendo su profesión tras un intervalo de cuatro meses en un despacho después de estudiar Relaciones Laborales en Oviedo. "Venía, ayudaba y poco a poco me enganchó esto. Me lo pasaba cada vez mejor aquí y el papeleo me gustaba cada vez menos. Cuando decidí quedarme ya había una estrella, nos repartíamos la tarea mi hermana Olga y yo. Luego, con la segunda yo ya tenía recorrido. Siempre he estado en sala, de camarera, hasta ponerme al frente del equipo. Ahora con la tercera, aunque siempre hemos cuidado mucho todo, es cierto que lo vives con algo más de tensión", describe.

Sandra Manzano dirige un equipo formado por cuatro personas más, aunque en fines de semana o temporada alta (empieza el 15 de julio y dura hasta principios de septiembre) se refuerza. Luis Rodríguez ejerce de maître, lleva más de una década con los Manzano. Y Joan Manclús es el sumiller. Hay dos camareras como mínimo. Y luego está Alejandra González de Diego, que ejerce de "hostess", anfitriona: se encarga de recibir a los clientes y también de llevar el libro de reservas.

Detalles de la cristalería y cubertería de Casa Marcial. / Fernando Rodríguez

Entre 28 y 35 plazas hay en Casa Marcial, repartidas en mesas por la planta baja –donde también hay un porche y sala de estar– y la primera planta, cuyos comedores ocupan parte de lo que antaño eras las habitaciones de los hermanos Manzano. Y sí, tienen la famosa mesa "siempre libre", esa que está ahí para clientes imprevistos, a los que no se puede dejar de comer pese a que todo esté lleno. Son los "goles" que Nacho les cuela al equipo de sala, como describe con humor su hermana. De ésta depende también –con ayuda de Esther– elegir el menaje y la decoración –todo sencillo, natural, de calidad, materiales sostenibles y marcas asturianas si es posible– y el uniforme del personal, cambiado recientemente.

Cuando recibe a este periódico, Sandra Manzano acaba de llegar de un viaje a Nueva York, de ocio, pero en el que también aprovechó como suele hacer para coger ideas de lo suyo. Estuvo comiendo en el coreano con tres estrellas Jungsik y no olvida un detalle: "Mi sobrina es zurda. No sé cómo se dieron cuenta, pero nada más llegar a la mesa se apresuraron a cambiarle el orden de los cubiertos". Un gesto amable y útil, de agradecer, de esos que te hacen volver a un sitio "porque te tratan bien", como diría Marcial Manzano.