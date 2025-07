El comité de empresa de las residencias públicas de mayores firma por unanimidad el acuerdo con el Principado

El comité de empresa del ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar han firmado el acuerdo que atiende a las demandas de los trabajadores, tras meses de protestas y negociaciones.

La consejera, Marta del Arco, ha declarado que “hoy es un muy buen día” y que el acuerdo se ha firmado con la unanimidad total de todo el comité, añadiendo que este hecho es “un ejemplo de talante negociador”. Por su parte, la presidenta del comité de empresa del ERA, Belén Ortiz, confirma que “el comité ve positivo este acuerdo” en el que comenta que se recogen reivindicaciones históricas, pero recuerda que "se quedan cosas fuera”. La presidenta también ha asegurado que existe un compromiso entre la consejera y el comité para realizar reuniones periódicas “para incluir aquello que se ha quedado fuera”.

Dentro de esta materia, el punto que ha catalogado Marta Del Arco como “más importante” es haber llegado a un acuerdo que permitirá un cambio en el modelo de cuidado, gracias al incremento de plantilla. Este aumento dice que es un proceso “lento pero que no hay que parar”. Un incremento que el comité asegura que no será para todos los centros y que, dentro de los puntos que no se recogen en la resolución, es el que más urge.

Materia del acuerdo

El acuerdo incluye también la eliminación de los contratos precarios parciales, lo que la presidenta del comité comenta que era “objetivo clave”. Es la primera vez que este tipo de categorías, que llevan más de 20 años a media jornada, pasan a jornada completa. Como relata Belén Ortiz “tenemos 222 contratos de auxiliares de enfermería a jornadas parciales y con el acuerdo han logrado el paso de 75”. Además, se reconoce el plus de peligrosidad que denunciaban los trabajadores de los centros residenciales, que incluye un reconocimiento también económico.

Otro de los puntos acordados es la equiparación de condiciones con el personal del SESPA. Dentro de ella, ya se está negociando que se iguale la carrera profesional, pero Ortiz recuerda que “falta la equiparación de la puntuación”. La presidenta comenta que el SESPA se comprometió a iniciar las acciones, pero asegura que, a pesar de estar firmado, “falta hacer negociaciones y desarrollarlo para poder llevarse a cabo”.

Respecto a los puestos de difícil cobertura, en el acuerdo se reconoce a los cargos de enfermería, auxiliar de enfermería, cocineros y operarios. La presidenta del comité confirmo que este año “se han priorizado unas categorías respecto a otras”. Ortiz ha comentado que cada año, en el último trimestre, se negociará e incluirán las categorías.

La consejera Marta Del Arco ha asegurado que los puntos de implantación inmediata son aquellos relacionados con la coordinación sociosanitaria, gracias a los que se compartirá el historial clínico e informes de los pacientes. El resto están ligados a la Ley de Presupuestos de 2026 por lo que no podrán implementarse hasta su aprobación.

Del Arco también ha realizado declaraciones respecto al comité de Derechos Sociales. La consejera comenta que “continúan con negociación” y que “con ellos no hay ningún punto de desacuerdo claro, son cuestiones que van surgiendo en el día a día”. Para Del Arco las cuestiones actuales son las sustituciones de verano y las que tienen que ver con el paso del personal fijo periódico discontinuo a personal fijo continuo, cuestión que, relata que “se está hablando para el año que viene”.