Miguel Ángel Carrillo, expresidente del colegio de ingenieros: "No podemos convertir el agua en elemento político"

Miguel Ángel Carrillo (Orgaz, Toledo, 1952) es el presidente del Colegio de Ingeniero de Caminos Canales y Puertos e impulsor de la recogida de firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (IPL) por una Ley de Aguas pactada entre Gobierno y oposición. Denuncia que la vida humana no figura como prioridad legal frente a las inundaciones y sequías. Pide inversión en infraestructuras y que los criterios técnicos "prevalezcan" sobre los políticos. La plataforma celebra hoy, a las 11.30 horas, un acto en la Empresa Municipal de Aguas (EMA) de Gijón en busca de más rúbricas. Necesita 500.000 antes del 26 de febrero de 2026.

-¿Qué les motiva a esta IPL?

-Queremos que el Gobierno de España haga un Pacto de Estado con la oposición para la Ley de Aguas, tanto en inundaciones como en sequía, temas que asolan el país casi anualmente. Lo intentamos con el Gobierno y los grupos parlamentarios, pero no hubo manera. Esta es la última vía, más tras la DANA, visto que los políticos no hacían caso.

-Defienden tres puntos.

-Que haya un respeto hacia la vida de las personas, que los criterios técnicos prevalezcan a los políticos e invertir en unas infraestructuras hidráulicas.

-En su manifiesto inciden en especial en proteger la vida.

-La ley no lo incluye entre sus objetivos, aunque en la Constitución la vida de las personas figure como uno de los mandos principales. Sí está la del medio ambiente, la de recursos, pero no esa.

-¿Qué inversiones reclaman?

-Si se miran las inversiones en infraestructuras de la Dirección General del Agua se pone uno a llorar, no tienen casi dinero para invertir. Se hace muy poco, no solo en infraestructuras nuevas, sino en conservación de las antiguas. Casi no hay recursos y poco se puede hacer. El dinero se destina a otros fines, que me parece bien, pero no se puede abandonar esta área y más con lo que acaba de ocurrir, especialmente en la Comunidad Valenciana.

-¿En números?

-Tenemos inventariado es que algo más de 5.000 millones de inversión se hubieran salvado numerosas vidas y 30.000 millones de pérdidas económicas. Con esa cifra toda la cuenca mediterránea estaría con cierta seguridad ante riadas. Todo lo que se va a realizar por emergencia supera con creces esta cantidad, por tanto es rentable invertir en infraestructuras hidráulicas antes de abordar obras de reparación de daños. Recordemos que en Valencia hubo una riada, no una inundación, que es que el agua te suba hasta la cintura. Una riada viene con una fuerza terrible y arrasa con todo.

-¿Y en cuanto a profesionales?

-No puede ser que los expertos en el tema no aparezcan y estén mediatizados por la cuestión política. Reclamamos su presencia por encima de la del político en este tipo de decisiones. Si no el riesgo será grandísimo. Ha ocurrido y puede volver a ocurrir, porque no se ha arreglado nada. Ha pasado casi un año de la dana y estamos en situación parecida. Una de las razones de ser de la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos fue el tema hidráulico y resulta que en el momento crítico no ser nos escucha.

-¿Se olvidó pasado el momento?

-Cuando se produce un suceso todo el mundo está sensible y dice que va a acometer, pero a la hora de la verdad lo único hecho es arreglar daños producidos. Con las medidas preventivas para que no vuelva a ocurrir empiezan a divagar y ya se habla de solución naturista, que es hacer nada o una inversión mínima.

-Sin paños calientes: no estaríamos preparados para nada.

-Desgraciadamente, no. Pasamos de un evento extremo al otro, de sequía o inundación. Y van a producirse con frecuencia o al menos igual. Y los sucesos que se han salvado ha sido gracias a la contención de las infraestructuras, como el desvío de Sevilla, el de Valencia, los cauces artificiales y las presas. En las sequías, si embalsamos agua y luego no la distribuimos también tenemos un problema.

-¿Han analizado Asturias?

-Hemos delegado en los decanos de las demarcaciones esa gestión, en este caso en Vidal Gago. En la reunión de hoy discutiremos estos temas y levantaremos la voz para ser escuchados y buscar respaldo a través de las firmas.

-¿Cuántos apoyos llevan?

-Lo intentaremos, somos optimistas y esto no lleva connotación política. Llevamos a día de hoy unas 100.000. Seguiremos viajando por diversas demarcaciones para celebrar actos como el de Gijón, especialmente por el Mediterráneo, desde Cataluña a Andalucía.

-Resumen, en una píldora.

-No podemos convertir al agua en un elemento político, es fundamental para la vida humana y tenemos que dejarla en manos de los técnicos. Que los políticos abandonen su juego para algo tan importante.