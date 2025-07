La primera reunión por el ERE de Duro Felguera se cierra sin acuerdo ni para constituir la mesa

La cuenta atrás para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE) de Duro Felguera ha comenzado, pero la mesa ni se ha constituido. La representación de los trabajadores no se ha puesto de acuerdo sobre las personas que van a negociar el expediente. En la mesa debería haber un máximo de 13 representantes de trabajadores, pero esta mañana se presentaron 14 y no hay acuerdo para establecer una representación legal.

Dirección de empresa y sindicatos estaban convocados a las 9.30 horas en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC) para constituir la mesa de negociación del ERE que afecta a cinco sociedades del grupo Duro Felguera con un total de 699 trabajadores. Con este acto se abría el periodo de consultas del expediente, que forma parte del plan de reestructuración del grupo, que está en preconcurso de acreedores. El tiempo del periodo de consultas empieza a correr, pero de momento no hay ni una propuesta de la empresa y ello porque los representantes de los trabajadores no se pusieron de acuerdo sobre sus miembros en la mesa. Por lo tanto, no pudo constituirse. Según fuentes presentes en la reunión, la discusión se centra en la participación o no de un representante de la filial Duro Felguera Energy Storage. Los miembros del sindicato CSI defendieron la incorporación de ese representante, que rechazaban el resto de organizaciones. La discusión sobre la representación por centros de trabajo y porcentajes no llegó a ningún término y cinco horas y media después de abrirse el encuentro se firmaban las actas de la reunión sin un acuerdo para constituir la mesa.

“No hubo acuerdo, pero el tiempo del periodo de consultas ha empezado a correr”, señaló Ángel Martínez, presidente del comité de empresa de Duro Felguera. “Consideramos que la ley es clara en este asunto y que ese representante no debe estar en la mesa. Afirma que va a judicializar el tema. Si el juez dice que tiene razón lo acataremos”, añadió Martínez. "En la representación legal de los trabajadores no puede haber grietas que puedan invalidar los acuerdos", señaló por su parte Gerardo Argüelles, representante de CC OO, que añadió que se dio la posibilidad al representante de Duro Felguera Energy Storage de estar presente "con voz, pero sin voto, y lo rechazó". Desde CSI se afirmó que "no vamos a dejar a unos compañeros sin representación".