Alejandro Abascal, a los nuevos abogados: "El futuro del Derecho está en vuestras manos, id y hacedlo brillar"

El magistrado Alejandro Abascal apadrinó ayer una nueva hornada de titulados en Derecho salidos de la Universidad de Oviedo. El vocal asturiano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cedió solo unos instantes a la nostalgia, al recordar que 24 años atrás él también dejó la Facultad para enfrentar un futuro incierto. El suyo resultó estar sembrado de éxitos y le permitió labrarse una carrera ejemplar: se licenció en el año 2001, se doctoró, ejerce como profesor en la Escuela Judicial y en varias universidades, es autor de una veintena de libros, accedió a la Audiencia Nacional en 2016 y desde junio de 2024 forma parte de la comisión permanente del CGPJ. Con ese bagaje, Abascal es sobradamente competente para aconsejar a los jóvenes abogados, como hizo ayer, sobre la profesión y también sobre cómo conducirse en la vida.

El magistrado encadenó reflexiones y consejos en el discurso que pronunció en el acto de graduación celebrado ayer por la tarde en la sala principal del Palacio de Congresos de Oviedo –el Calatrava–, ante los 193 estudiantes que se graduaban, sus familias y amigos y una amplia representación del ámbito del derecho y la justicia en Asturias. Advirtió a los futuros juristas del alcance de la responsabilidad adquirida y dejó bien patente que son "los nuevos guardianes de la justicia, defensores de la equidad y garantes de la justicia". "Que la búsqueda de la justicia la defensa de la libertad sea vuestro faro", les conminó.

"El futuro del Derecho en España está en vuestras manos, id y hacedlo brillar", les alentó, y para ello les dio algunos recomendaciones: que tengan bien presente que "detrás de cada caso hay personas", que no dejen de lado "la empatía y el rigor", que "el aprendizaje es un viaje sin fin", que "vuestra reputación sea vuestro mejor activo", que no olviden "cuidar los detalles" y, muy importante, "esfuerzo y sacrificio: es el único camino del éxito". Y en los momentos duros, que los habrá porque "la vida no es fácil", les anunció, les aconsejó "agarrarse como niños a los pilares de la vida", que no son otros que "familia, amigos y convicciones".

Por la izquierda, Diego Álvarez, vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Derecho; Alejandro Abascal, Javier Fernández Teruelo, Beatriz Vázquez, vicedecana de Estudiantes; y Ángel Espiniella, secretario general de la Universidad de Oviedo, ayer, durante la graduación, en el Palacio de Congresos de Oviedo. | MARIO CANTELI

Alejandro Abascal hizo alusión, ya hacia el final de su intervención, a la iniciativa legislativa para reformar el acceso a las carreras judicial y fiscal. Y fue crítico con ella. "Faltan a la verdad", afirmó, refiriéndose al Ejecutivo central, que la promueve. Dio algunos datos para demostrarlo: en una década y entre cuatro mil jueces en prácticas, menos del 6% de ellos tenía familiares en la carrera judicial y, por otro lado, el 98% de los fiscales procedían de universidades públicas.

Garantes de la democracia

El decano de la Facultad de Derecho de Oviedo, Javier Fernández Teruelo, también dejó profundas reflexiones sobre el ejercicio de la abogacía al dirigirse a los nuevos graduados. "Los egresados en Derecho, en mayor medida que los demás, sois guardianes de la democracia y los valores democráticos", les hizo ver, y les advirtió de los peligros de dejarse llevar por derivas autoritarias: "Estamos en un periodo muy convulso, pero tenemos la suerte de vivir en democracia". Fernández Teruelo concretó su avisó y les alertó del "populismo en estado puro" de quienes se presentan como líderes fuertes y de "los gurús de la mentira".

"Un buen expediente no lo es todo, tratad de elegir algo que realmente os apasione, no elijáis la solución fácil" y "ambición", fueron otras de sus sugerencias a los flamantes abogados, porque "el excesivamente conformista deja pasar ocasiones que hubieran cambiado sus vidas y quizás las de futuras generaciones".

Antes del decano de Derecho, habían tomado la palabra varios graduados: Hugo Linde y, por el doble grado de Derecho y Económicas, Eduardo Mora y Sara María Muñoz. Linde compartió en su discurso un par de lecciones aprendidas durante la carrera, más allá de los textos académicos. La primera, que "el Derecho es una herramienta capaz de transformar la realidad"; la segunda, que "el mundo necesita juristas comprometidos".

El rector, Ignacio Villaverde, se incorporó al acto de graduación cuando ya estaba avanzado, recién llegado de Madrid, donde había viajado para asistir a una reunión de las universidades públicas, y al dirigirse a su auditorio, con "una mezcla de orgullo, ternura y gratitud", no dejó pasar la ocasión de advertir que la actual es "una etapa muy poco propicia para las universidades públicas", que, según sus palabras, "no son fábricas expendedoras de títulos, sino espacios de convivencia". Él también animó a los nuevos graduados a ser "juristas valientes" y, como catedrático de Derecho Constitucional dejó un aviso: "Somos la última frontera frente a la barbarie".