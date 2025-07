Barbón regresa al trabajo y habla sobre la cesión del IRPF a Cataluña: no apoyará ningún acuerdo que "discrimine" a Asturias

Ha sido una semana, suficiente para una actividad política que no descansa ni siquiera en verano. Adrián Barbón regresó este sábado a sus responsabilidades después de siete días de baja por enfermedad y lo hizo analizando todo lo acontecido a lo largo de este periodo de ausencia: desde el comité federal del PSOE hasta el posible acuerdo financiero entre el Estado y Cataluña.

Sobre el tema de la financiación y la posibilidad de que la Generalitat recaude todo su IRPF fue el presidente del Principado tajante y “extremadamente claro”: “Nosotros vamos a estar en contra de cualquier privilegio”. “Si se fijan privilegios, Asturias va a estar en contra. Si hay desequilibrios y Asturias no se siente bien tratada, vamos a estar en contra”, aseguró. Una postura, se comprometió, que defenderá allí donde toca, el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Es decir, “ni privilegios ni tratos discriminatorios”. Asturias defenderá que la financiación se debata entre todas las comunidades. Porque como recordó Barbón eso es lo que se recoge en la “Declaración de Santiago” y en el acuerdo de la Junta General del Principado, apoyado por todos los partidos excepto Vox. Aunque, señaló el Presidente, “tengo la duda de si el PP sigue vinculado, porque unos días parece que está, otros que no”.

Asturias votará “en contra”, de todo aquello en lo que no estén “conformes” y no “beneficie” a la región, aunque eso suponga ir en contra de su propio partido. Un PSOE que se desploma en las encuestas, según el CIS, y que estaría causado por la pérdida de voto femenino.

Persecución del machismo

En este punto, Barbón recordó la intervención de Adriana Lastra en el comité federal del PSOE, al cual precisamente el Presidente no pudo acudir por su enfermedad. “Fue sobre todo un alegato en defensa del papel de la mujer en la política, y yo lo defiendo”, afirmó. Porque “el proyecto político que yo cabezo no puede ser de otra manera más que ser feminista, o es feminista o no es”, sentenció.

Y, desde luego, añadió, “tenga claro que la persecución a los corruptos y a los corruptores también tienen que ir de la mano, de la persecución de cualquier actitud machista y por supuesto de los puteros. Lo digo abiertamente”.

Críticas de la oposición a Barbón

Adrián Barbon estaba recibiendo críticas desde la oposición por no posicionarse sobre el asunto de la cesión del IRPF a Cataluña y las desigualdades que pueda generar la financiación autonómica planteada por el gobierno de Pedo Sánchez, de su mismo signo político. El PP asturiano ve "una infamia" ese acuerdo entre el Estado y los catalanes, mientras que Foro censuró el "silencio cómplice" del presidente del Principado, que ahora se ha expresado en estos términos sobre el asunto.

El presidente del Principado ha emitido así su opinión sobre un tema en el candelero político nacional y, ahora, también en el asturiano. Un postura perfectamente alineada con la manifestada, durante su ausencia, por el portavoz de su Gobierno, Guillermo Peláez. Lo que está por ver es si su postura le parece lo suficientemente contundente, o no, a los partidos de la oposición que le critican.