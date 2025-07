La gestión de los ríos amenaza el abastecimiento, dicen los expertos

"La regulación de los ríos en Asturias no es la adecuada y, si no llueve durante determinado tiempo, se corre el riesgo de no tener agua embalsada y de que haya problemas de abastecimiento", aseveró ayer Miguel Ángel Carrillo, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y uno de los impulsores de una recogida de firmas de cara para articular una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la Ley de Aguas. Un proyecto abordado ayer en Gijón, en la sede de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), que aboga por explicitar la defensa de la vida humana en el texto, por potenciar la inversión en infraestructuras hidráulicas para combatir inundaciones –con el reciente ejemplo de la dana de Valencia– o sequías y por priorizar criterios técnicos sobre los políticos.

"El agua es vida pero sin infraestructuras la destruye", señaló el economista José Luis Belmonte, otro de los impulsores de la iniciativa, que necesita llegar a 500.000 firmas antes del 26 de febrero de 2026. El objetivo es alcanzar las 100.000 al finalizar este verano. "Las riadas destruyen hogares, las sequías arrasan nuestras cosechas", indicó Belmonte, que afeó que las administraciones "aprueban planes hidrológicos pero no se ejecutan". "La sociedad civil no podemos seguir poniéndonos de perfil", declaró José Luis Belmonte, que incidió en la importancia de salvaguardar la "protección e integridad humana". También subrayó que el plan no tiene "sesgo ideológico".

Miguel Ángel Carrillo reivindicó que "Asturias tiene que adaptarse a los eventos meteorológicos extremos" y tildó de "inadmisible" que pueda producirse "un desastre humano y económico como el de Valencia". "Si se hubiesen atendido las recomendaciones técnicas e invertido en infraestructuras, se hubiesen salvado vidas", manifestó Carrillo, que reclamó, por tanto, un pacto de Estado. "Es momento de que prevalezcan la ciencia, la técnica y la razón frente a la ideología y la política", afirmó el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, para quien las infraestructuras "son la solución técnica más eficaz".

De "anfitriones" de la jornada ejercieron Jesús Martínez Salvador, presidente de la EMA y portavoz del gobierno local gijonés, y Vidal Gago, director gerente de la EMA. Martínez Salvador recordó el episodio de inundaciones que sufrió hace unos años el barrio de La Calzada y destacó la relevancia del pozo de tormentas del Arbeyal. También ensalzó el "ritmo de inversión" de la EMA de Gijón y recalcó que en la región hay "zonas susceptibles de inundación". "Es una labor imprescindible trabajar para evitarlo", sostuvo Jesús Martínez Salvador, que a su vez ahondó en la "profesionalidad e idoneidad" que deben tener los puestos técnicos relativos al agua.

El cambio climático

Ángel Martín, director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Mieres de la Universidad de Oviedo, desgranó las distintas áreas de formación del centro relacionadas con el agua, mientras que Diego Pérez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales del Principado de Asturias, reprochó que lo ocurrido en Valencia por la dana "dejó al descubierto la falta de infraestructuras hidráulicas a todos los niveles". "No es un caso aislado porque el cambio climático es una realidad", aseguró Diego Pérez.

"Hablar de agua es hablar de responsabilidad y planificación", reivindicó Joel García, presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción-Asprocon, que aseveró que, sin inversión, "no hay garantía de calidad y resiliencia ante los desafíos". Alertó Manuel Sánchez, presidente del Clúster del Agua del Principado, que el país atraviesa una situación de "estrés hídrico" y que padece un "déficit de infraestructuras". "O nos ponemos las pilas o en unos años nuestras redes pueden ser unos caladeros", profundizó. Las últimas intervenciones tuvieron toque municipal, con José Antonio Cases, teniente de Alcalde de Langreo, y Estefanía González, alcaldesa de Villayón.

Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular animaron a los firmantes a "ser embajadores" para que las rúbricas sigan aumentando. "Estamos decididos a intentarlo", reiteró Miguel Ángel Carrillo. Tras Gijón, la idea es divulgar el proyecto en actos en Murcia, Cataluña y Andalucía.