La inteligencia artificial y computación cuántica, grandes aliadas para el día a día

La tecnología está avanzando a velocidad de vértigo. A medida que pasan los años, todos sus procesos se van superponiendo creando nuevas oportunidades en su campo. Dos claros ejemplos son la computación cuántica y la inteligencia artificial (IA), que están más presentes de lo que creemos en el ámbito de la informática. Y si hay algo que pocos saben, es que Asturias puede llegar a ser un gran referente en este sector. Este es uno de los temas que se trataron en el coloquio organizado por LA NUEVA ESPAÑA "Asturias: Tecnología y talento para liderar el futuro".

El encuentro contó con la presencia de Iván Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias, David Rodríguez, Country Manager de la empresa IQM, y Manuel Ángel Alonso, director de Territorio Norte de Telefónica. Su conversación, moderada por la periodista María José Iglesias, trató temas de gran importancia como la revolución tecnológica que estamos viviendo actualmente y las nuevas necesidades que van surgiendo con el avance de, en este caso, la inteligencia artificial y la computación cuántica.

Con la Inteligencia Artificial y la informática cuántica, nos encontramos ante una «nueva revolución»

Alrededor del auge de estas herramientas, se ha creado un ambiente de "miedo" y "desconfianza", pues la gente cree, de manera equivocada, que han llegado para quitar los puestos de trabajo de los ciudadanos. Lucas del Amo aseguró que estamos ante una "nueva revolución" para la cual "si no pensamos en que el ser humano tiene que dominar estas tecnologías igual que lo hace con otras, estamos abocados a un fracaso completo". Además, estableció que cada vez más empresas se están sumando a esta nueva tendencia, viéndolo como "algo que apoya a ser más efectivos, competitivos y a liberar de trabajos tediosos que no tienen ningún tipo de valor añadido".

Por otra parte, desde la visión de la gran empresa española que es Telefónica, Manuel Ángel Alonso ve la inteligencia artificial como algo que está cambiando nuestro método de trabajo interno: "vemos cómo algunos procesos técnicos que requerían de varias personas para poder hacerse, ahora podemos hacer que se dediquen a tareas de más valor, ya que la IA las hace de manera automática". Además, aseguró que lo importante es "estar preparados para que, cuando esas tecnologías avanzadas sean una realidad en nuestras infraestructuras, nuestros servicios puedan ser los primeros en ponerlas a disposición de los clientes".

España se encuentra preparada a nivel de talento, lo importante es generar talento y atraerlo

Y como menos conocida pero igual de importante, se encuentra la informática cuántica,una disciplina que utiliza los principios de la mecánica cuántica para realizar cálculos y procesar información de maneras que son imposibles para las computadoras clásicas. David Rodríguez estableció que en España somos unos verdaderos privilegiados, pues "las empresas más punteras en el mundo de la cuántica, casualmente, están dirigidas por españoles". Por lo tanto, "nuestro país está preparado desde el punto de vista de infraestructura siempre y cuando haya una estrategia unificada", explicó. "Lo que tenemos que hacer es generar nuestro propio talento y atraerlo, ya sea de fuera o españoles que se hayan ido", comentó Rodríguez. Además, reafirmó la importancia del talento en las empresas: "Se pueden preparar más o menos, pero si no hay talento detrás, van a morir".

Una de las mayores causas de este "miedo" a las nuevas tecnologías es, entre otras cosas, el desconocimiento o el mal entendimiento de qué es la cuántica, y no es nada más que una herramienta que "ayuda a resolver temas matriciales que hasta ahora no podíamos o ecuaciones con una cantidad de variables que, o bien no teníamos o no alcanzábamos a poder resolverlas", explica David Rodríguez.

En Asturias contamos con un gran equipo de investigación en el ámbito de la cuántica

Además, cabe destacar que en este ámbito, Asturias está muy bien posicionada. Así lo asegura Iván Aitor Lucas del Amo, quien comenta que "tenemos grupos de investigación que están desarrollando ciertos aspectos de cuántica con el objetivo de que la gente vea casos de uso real y que entiendan qué es esto". También aprovechó para aclarar que la cuántica no valdrá para todas las empresas, sino "para un 30% que tengan necesidades muy concretas: transportes, optimización de rutas, marítimo, aéreo...". La inteligencia artificial y la cuántica son totalmente complementarias, de tal forma que "la cuántica sin la IA y la IA sin la cuántica, dejaría de tener sentido", explicó David Rodríguez.

Manuel Ángel Alonso acercó la cuántica a Asturias con el ejemplo de la industria química: "El reto se encuentra en aplicar la tecnología cuántica para descubrir nuevos productos o mejorar los que tenemos con el objetivo de ser más eficientes y, también, mucho más competitivos". "Lo importante es que tenemos que ayudar a que haya profesionales que brinden los servicios que requerirán las empresas para aprovechar esa ventana de oportunidad que se abre con la cuántica", afirmó Alonso.

"La ciberseguridad es una forma más de protegernos"

Lucas del Amo no califica este aspecto como un problema, pues tiene solución

La tecnología cuántica no es accesible, "ni lo es ahora, ni aunque bajen de precio. Con la masificación en un futuro, un ordenador cuántico en casa no tiene sentido", cuenta Iván Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Principado de Asturias. Y es que el ordenador tradicional va a seguir siendo necesario, pues "un ordenador cuántico no tiene memoria. Por lo tanto, va a seguir conviviendo con uno tradicional", explica Lucas del Amo.

Iván Aitor Lucas del Amo. / Mario Canteli

"El ordenador cuántico va a solventar problemas que hoy en día no tienen solución", establece. Además, la tecnología cuántica podrá ayudar a crear contraseñas que son indescriptibles, un probema que hoy es imposible de solucionar. "Cuando pasen cuatro o cinco años, la ciberseguridad no la calificaría como un problema, sino como realidad. Porque el problema tiene una solución y cuando hay solución, no hay problema", cuenta de forma rotunda. "Convivir con la ciberseguridad es algo que nos toca y es una forma más de protegernos", añade haciendo una comparación con las medidas de seguridad que tomamos en nuestro día a día.

"Generar talento, formar empresas y el ecosistema"

España cuenta con el talento y la base, solo hace falta seguir avanzando

Actualmente nos encontramos en un periodo de transición del "5.0" al "6.0", donde las tecnologías están avanzando con el objetivo de mejorar la experiencia de trabajo en todo tipo de empresas. "Estamos en una fase en la que ese 6.0 puede llegar muy pronto y si no estás preparado, te va a caer encima como una losa", sentencia David Rodríguez, Country Manager de IQM.

David Rodríguez. / Mario Canteli

La tecnología cuántica está en desarrollo todavía, aunque en Europa tiene un buen posicionamiento. "Vemos que le quedan cinco años para empezar a ser de uso común", explica Rodríguez. Y es que aquellos que crean las máquinas de cómputo establecen que dentro de cinco años tendrán máquinas lo suficientemente potentes como para ofrecer lo que se conoce como "ventaja cuántica". Para ello, David Rodríguez asegura que "tenemos que ser capaces de aprovechar este tiempo para prepararnos". Generar conocimiento es uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta y esto se logra empujando la investigación". "Ahora lo que tenemos que hacer es generar ese talento, formar empresas y crear un ecosistema de las mismas, startups y spin-offs", comenta.

"La educación en estos elementos es fundamental"

El mundo es cada vez más digital y hay que aprender a adaptarse

La tecnología no es más que un copiloto que nos "permite vivir mejor", explica Manuel Ángel Alonso, director de Territorio Norte de Telefónica. Es muy importante verlo como algo positivo, tan solo hay que saber cómo utilizarla y cómo protegernos dentro de este entorno. "Tenemos que acostumbrarnos a cambiar comportamientos que en un tiempo serán hábitos que nos den seguridad", cuenta Alonso.

Manuel Ángel Alonso. / Mario Canteli

Es importante tener en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más digital, por lo que "tenemos que aprender a protegernos", afirma. Poco a poco las empresas están interesándose más en este aspecto, encontrándolo como una necesidad. Como establece Manuel Ángel Alonso, grandes organizaciones, tanto públicas como privadas hoy por hoy tienen grupos importantes dedicados a protegerlas". Por otra parte, comenta el caso de las empresas más pequeñas y los ciudadanos, donde "la educación en estos elementos es fundamental para poder aplicar los elementos de prevención". Desde Telefónica, cuentan con un gran conocimiento dentro de estos ámbitos con el objetivo de "llevar esta tecnología a nuestros distintos servicios", afirma.