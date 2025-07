Mágicas montañas: El Jorcáu del Cuernu, de primera categoría

En los veranos de 2007 y 2011 subí a está cima de Peñamellera Alta, cuyo interés es sin duda superior a lo que puede sugerir su moderada estatura (974 metros), como refleja el hecho de que el vértice geodésico que acoge es de primera categoría. Oscar Arias, José Manuel González Antón y el que suscribe participamos en las dos ascensiones. José Luis Martínez, Luis Velasco y Pedro Rodríguez Inciarte, solo en la primera. Y Jorge Toraño, Toño Mochales y Roberto Paduano, en la segunda.

El escenario lo brinda el desfiladero que acoge al Cares entre Mildón y Trescares. El río ya ha dejado atrás Cabrales y sus aguas discurren por las Peñamelleras, próximo a juntarse, cerca de Panes, con el Deva. Nosotros abandonamos su cercanía, siempre tan cautivadora, poco antes de llegar a Trescares, para tomar a la izquierda una carretera que se advertía recién arreglada, lo que no quita que sea difícil, por estrecha y pendiente, que nos llevaría a Cáraves, el pueblo en el que termina y en el que, por tanto, debíamos dejar los coches.

Trazando zetas para subir los últimos tramos hacia el Jorcáu del Cuernu. | M. F. D.

Cáraves está formado por dos barrios, netamente separados. El occidental se llama Jigares. El nombre del oriental, donde aparcamos, me sumiría en una duda. Una señora que encontramos allí, vecina de San Sebastián pero nacida en el pueblo, al que vuelve todos los años, nos dijo que el nombre del barrio era La Goleta, a pesar de que dos mapas que pude consultar lo llamaban La Boleta o Boleta. Dí por supuesto que el nombre verdadero era el que me había dicho la veterana vecina. Pero en la segunda visita me acerqué a la iglesia del pueblo, que está en ese barrio, y que me llamó la atención por lo que me pareció una segura pertenencia al románico rural asturiano, con ábside cuadrado. A la iglesia le adosaron hace mucho un arco coronado por una espadaña, en el que había grabada una inscripción. Su borrosidad actual dificultaba la lectura del texto, pero “La Boleta” podía leerse con claridad. Di por supuesto entonces que ese sería el nombre del barrio.

El regreso hacia Cáraves. Al fondo, la cervínica silueta del Pico o Pica de Peñamellera. | M. F. D.

Prados sin segar

Emprendimos la marcha por unas calles hormigonadas, que acabaron situándonos por encima del pueblo para dirigirse hacia el Oeste, primero con una trayectoria horizontal paralela al murallón calizo, prácticamente vertical, La Peña Cuaronza, que se alzaba a nuestra derecha. Convertida en camino, la senda se interna luego por unos prados segados, a los que siguen otros sin segar. En la segunda visita ya no estaba segado ninguno. El camino toma algo de pendiente y se echa a la derecha para arrimarse a la peña. A nuestra izquierda queda el fondo del valle del Cares, cuya pared Norte, la que mira hacia nosotros, es alta y vertical y está surcada por vertiginosas canales.

Tras un repecho el sendero alcanza una cabaña bordeada de árboles, seguro que fresnos. Todavía conservaba tejado, aunque estaba hundido. Tenía que tratarse del Prau Lles, por el que la vecina con la que había hablado en Cáraves me dijo que pasaríamos. Ahora era una majada perdida. A partir de aquí el camino desaparecía, pues el terreno estaba invadido por el felechu y la maleza, por lo que se hacía incómodo para los que llevamos pantalón corto, que éramos todos menos Pedro Rodríguez Inciarte, que, experto montañero, tuvo el acierto de venir con pantalones largos, lo que le ponía a cubierto del principal peligro que puede encontrarse en ámbitos semejantes, que son las garrapatas. Llegamos a un abrevadero abandonado, junto al que encontramos a tres montañeros extranjeros, al parecer ingleses, que se dirigían a Arenas de Cabrales, nada menos.

Oceño, desde la cumbre del Jorcáu del Cuernu.

Hacia el collado

Nuestro objetivo era ahora alcanzar el alto collado que teníamos frente a nosotros, del que nos separaba una pendiente ladera. Teníamos que superarla sin la ayuda de un camino, que no existía. Lo primero era salir de la zona de los helechos, que eran muy altos y en algún caso llegaban a taparnos. La huella de los que iban delante beneficiaba a los rezagados. Como se suele hacer para superar laderas pendientes avanzamos trazando zetas. Llegamos así a una zona con menos vegetación y procuramos arrimarnos a la roca, que suele ofrecer más seguridad. Vimos a unos treinta metros el arranque de una pequeña canal, que pensamos –y no nos equivocamos—que nos llevaría hasta nuestro objetivo con un acceso fácil y seguro. En pocos minutos estábamos ante una alambrada, que traspusimos con cuidado siguiendo las indicaciones de Oscar, con su sabiduría montañera: "La técnica es pisar siempre el alambre de abajo".

Nos encontrábamos en el colladín, junto al que crece una hermosa haya. Todavía quedaba algo de subida. El altímetro de Oscar decía que nos faltaban unos cien metros para la cima. Pero eran menos y al poco tiempo vímos a los primeros del grupo, que estaban junto al cilindro blanco que indica vértice geodésico.

El Pico / a de Peñamellera, precioso

Mejor sin niebla

Como cima el Jorcáu del Cuernu es modesta, si se la relaciona con su entorno inmediato, del que apenas sobresale, hasta el punto de que podrían alcanzarla sin dificultad las vacas que pastan por los alrededores y que son bastantes, pues estamos al lado de un puerto, el de LLes, que es como los ganaderos del Oriente llaman a los lugares altos a los que se lleva el ganado para que permanezca todo el verano. La música que se oye es, por tanto, la de los lloqueros del ganado. Yo diría que la mayoría de las vacas que pastan en los alrededores son de raza ratina, que fue importada de suiza en el siglo XIX y se aclimató muy bien a Asturias.

Pero el Jorcau del Cuernu es, sobre todo un espléndido observatorio, a poco que la nubes colaboren con su ausencia. No fue el caso de la subida de 2007, en la que, por ejemplo, del Cuera, que ofrece entera su alta y larga cumbre, solo se veía la mitad inferior. Mirando hacia el Sur de los cercanos Picos de Europa se veía algo más, que era mucho, pues la visión incluía nada menos que al Picu Urriellu, aunque velado a menudo por pequeñas nubes que iban y venían. En la ascensión de cuatro años más tarde tuvimos más suerte. Ya durante la subida pudimos ver la parte superior del Picu Urriellu y de los Albos. Y en el Jorcau hubo mejor visibilidad del Cornión, incluidas las dos Peñas Santas.

Pero la belleza también se encontraba mirando hacia abajo. Frente a nosotros y al otro lado del profundo Cares se podía ver a Oceño, con la llamativa traza de la carretera que ha mejorado la comunicación de este hermoso pueblo alto, rodeado de vegas que representan sin duda el trabajo de muchas generaciones.

El regreso tuvo como aliciente el poder disfrutar de la belleza del paisaje, iluminado desde el fondo por el Pico de Peñamellera, que en la subida habíamos dejado a la espalda. Como curiosidad, anoto los tiempos de los recorridos, ida y vuelta. En el de 2007 empleamos 3 horas y 26 minutos. Cuatro años más tarde, la duración aumentó a 4 horas 55 minutos.

Amigos que no están

-El buzón de cumbres del Jorcau del Cuernu me reservaba en la subida de 2007 una agradable sorpresa, con la presencia de una tarjeta de Manolo Iñarra, del grupo Ensidesa Gijón y directivo de la Agrupación de Montañeros Veteranos del Principado de Asturias. Servicial, atento, simpático, Manolo era un compañero encantador. Lo escribo en pasado porque ya no está con nosotros.

Ese día fuimos a comer a Ortiguero. Y a la comida se sumó José Luis Martínez, que había interrumpido su actividad montañera, plagada de hazañas, a causa de una grave enfermedad, que había superado. Por desgracia, vendría después otra, la definitiva.

Las ausencias tiñen de dolor el recuerdo. Pero permanece el afecto a Manolo y José Luis. A Gusti y a Maru, sus adorables mujeres, un beso.