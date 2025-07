Un ovetense se gradúa en Derecho a los 76 años y es su hijo, vocal del Poder Judicial, quien le entrega la beca de licenciado: "Papá, eres ejemplo de perseverancia"

Pocas personas habrán completado su segunda carrera universitaria pasados los 70 años y menos serán aún las que hayan recibido de manos de su propio hijo la beca de graduado. Una de ellas es, desde ayer, Ramón Abascal, ovetense de 76 años. Él encabezó la lista de los 193 egresados que se despedían de la vida universitaria, acabada su formación en Derecho. Fue el primero en subir al escenario de la sala principal del Palacio de Congresos de Oviedo y fue su hijo, el magistrado y vocal del Consejo General del Poder Judicial Alejandro Abascal, quien le estrechó la mano y le entregó la beca roja de los licenciados en Derecho.

A Ramón Abascal le queda lejos el recuerdo de su graduación en Medicina, en 1973, en la Universidad de Santiago de Compostela. Reconoce que en esta segunda el hecho de que su hijo fuera el invitado de honor, a quien la Facultad impuso su insignia de oro, sumó "mucha emoción" al acontecimiento.

A su padre le reservó Alejandro Abascal un aparte en su conferencia. Al dar la enhorabuena a los allegados de los nuevos egresados, se tuvo que "autofelicitar" y reveló que, entre ellos, estaba su progenitor. "Papá, tu graduación hoy es un ejemplo de perseverancia", dijo, dirigiéndose a él. Añadió que su caso es "un ejemplo de que los sueños, cuando se persiguen, se cumplen" y que en él siempre ha tenido un modelo de "templanza, dedicación, tesón".

La vocación de Ramón Abascal por el Derecho viene de lejos, aunque no haya podido culminarla hasta ahora. Anterior a ella fue la vocación médica. Empezó su carrera como facultativo en 1972 en el ya desaparecido Hospital General y desde 1985 fue jefe servicio de Urología, del que fue jefe de servicio desde 1985 hasta su jubilación en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en 2022.

"Cuando ya estaba trabajando en Medicina me matriculé en Derecho, pero era imposible, con las guardias y todas las obligaciones laborales...", rememora. Fue una época en la que tuvo que hacer frente a reclamaciones y procedimientos judiciales en el ejercicio de su profesión y la idea no se le fue de la cabeza, aunque tuvieron que pasar muchos años antes de que pudiera materializarla. Fue con la reclusión y la inactividad impuestas por la pandemia de covid. Inactividad que en su caso no fue tal, porque Ramón Abascal aprovechó para emprender los estudios de Derecho vía "on line" en la Universidad de Logroño. "Las clases eran buenas y quedaban grabadas, porque había muchos estudiantes extranjeros y otros españoles que vivían fuera de España", cuenta, de modo que podían seguirlas sin restricciones horarias y, si querían, volver a ellas y repasarlas.

Ramón Abascal llevó la carrera de Derecho al día, sacando semestre por semestre, sin muchas complicaciones. No se le atragantó ninguna asignatura, seguía las clases y tenía "unos buenos apuntes", y no recurrió al consejo de su hijo, que es toda una autoridad en la materia. "Él está muy ocupado", comentaba ayer. "Yo era un alumno maduro y sabía lo que quería", indicó, así que sacó su segunda carrera en cuatro años.

Ramón Abascal hizo el grueso de la carrera de Derecho en la Universidad de Logroño y completó los últimos créditos en la de Oviedo, adonde trasladó la matrícula y en la que realizó el trabajo de fin de grado, sobre responsabilidad civil y penal y la historia clínica. Obtuvo un sobresaliente por él.

Ahora, con su flamante título, aparca los estudios: "No pienso hacer nada, mirar para él". Ayer sí, lo celebró con su mujer, Sonsoles Junquera, y el resto de la familia con una cena en Luanco.