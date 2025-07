Los partidos asturianos se unen para rechazar la cesión del IRPF a Cataluña: Barbón se niega a "discriminaciones" y la derecha lo califica de "infamia"

Son contadas las ocasiones en las que PSOE y PP coinciden en sus valoraciones. Pero la negociación de la financiación singular para Cataluña ha logrado poner de acuerdo, al menos de momento, a los dos grandes partidos asturianos; y también al resto del espectro político de la región. Todos ellos se mostraron ayer en contra de que la Generalitat recaude a partir del próximo año todo su IRPF.

El presidente regional, de regreso después de una semana de baja médica, fue tajante: en financiación, "ni privilegios ni tratos discriminatorios". A falta de conocer el acuerdo, porque "yo no tengo información de ningún tipo", la postura del Principado es "la misma de siempre". "Si se fijan privilegios, Asturias va a estar en contra. Si hay desequilibrios y Asturias no se siente bien tratada, vamos a votar en contra", aseguró durante la presentación del desdoblamiento de la carretera entre Bobes y Sanmiguel, en Siero.

En consecuencia, así lo trasladarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, marco de debate del sistema de financiación nacional. Es decir, "ni privilegios, ni trato discriminatorio a Asturias; no lo vamos a admitir ni aceptar de nadie. Y esta es la posición política que hemos defendido siempre, y que desde luego vamos a seguir defendiendo", insistió Barbón.

En este punto, el líder del Ejecutivo recordó que la postura del Principado está reflejada en las resoluciones del Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en la "Declaración de Santiago", firmada con otras autonomías, y en el acuerdo alcanzado en la Junta General del Principado, apoyado por todos los grupos, excepto Vox. Aunque "recientemente parece que el PP ha decidido desvincularse también de él", indicó Barbón.

Preocupado por el acuerdo se mostró también Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, durante un acto en Colombres. "Estamos absolutamente alarmados, y les puedo adelantar que, si esto se firma el lunes, los diputados del PP en el Congreso de los Diputados van a votar en contra de esta vergüenza. Yo pregunto que van a hacer los diputados asturianos socialistas. ¿Van a volver a ponerse el lado de Sánchez o van a firmar y votar a favor de Asturias, a la que representan?", se preguntó.

Queipo subrayó que no entiende cómo se ha llegado a este punto "por la puerta de atrás, sin que nadie esté debatiendo nada, sin que nadie conozca nada". Y acusó al Gobierno del Principado de manifestar, "con la boca muy pequeña, que no van a aceptar nada que sea perjudicial para Asturias, pero eso ya nos lo contaron cuando se hizo la quita de deuda perjudicando notablemente a Asturias y rompiendo el acuerdo de la Mesa de Financiación del Principado".

Aún así, quiere "imaginar" que el Gobierno de Adrián Barbón "estará haciendo algo para intentar evitarlo" porque, si el acuerdo se llega a firmar, "todo el sistema público asturiano estará en un riesgo absoluto". "Podemos aprobar todos los presupuestos que queramos en Asturias, pero si la financiación que nos llega del Estado se ve mermada porque hay una cesión a Cataluña para que gestione directamente sus propios impuestos, tenemos un problema y una amenaza directa a nuestros servicios públicos en Asturias", alertó.

Para Carolina López, de Vox, "el sanchismo pone en peligro la financiación de Asturias" con Barbón como "su escudero más fiel". A su juicio, "Sánchez, con tal de seguir en el poder, en un momento que la corrupción salpica a todo el PSOE, está entregando absolutamente todo el trabajo y el esfuerzo de los españoles a los separatistas, golpistas y prófugos de la justicia". Todo ello, criticó, "con un Barbón completamente sumiso, que sólo es capaz de pedir reuniones y hacer puro teatro en vez de ser valiente y pedir elecciones anticipadas para devolver a los españoles la libertad de elegir a sus representantes".

"Están utilizando el actual sistema de las autonomías. Desde Vox siempre hemos denunciado que los políticos de siempre lo utilizan para sus beneficios personales y partidistas, sin pensar en las verdaderas necesidades de los asturianos y españoles", insistió.

Los socios de gobierno de Barbón, IU-Convocatoria, también defienden "un modelo federal, pero no asimétrico". O, lo que es lo mismo: "Estaremos en frente de cualquier cambio que quiebre la igualdad dando privilegios frente a otros; lo rechazaremos", aseguró Delia Campomanes. Para su partido, Asturias tiene que defender un modelo "que garantice la prestación de un nivel equivalente de servicios públicos a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde residen, teniendo en cuenta las necesidades reales de gasto y no solo el número de habitantes".

A juicio de IU-Convocatoria, el Principado debe seguir el acuerdo alcanzado entre todas las fuerzas democráticas del Parlamento asturiano, "un pacto en el que, obviamente, no está Vox, y que creemos que sigue vigente en su espíritu y en sus objetivos".

En cualquier caso, en IU consideran "indispensable" una reforma, porque el modelo actual "no garantiza recursos suficientes para sostener las competencias esenciales para vertebrar el modelo constitucional del Estado social". "El sistema tiene 15 años y se aprobó en un contexto económico muy diferente, sin que se garanticen ni la corresponsabilidad ni la armonización fiscal, algo que desde Izquierda Unida llevamos reclamando desde hace mucho tiempo", afirmó Campomanes.

Al igual que Queipo, el portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, alertó de una negociación que "pone en peligro los servicios públicos del Principado" y que cuenta, además, "con el silencio cómplice del Gobierno de Barbón". "No aceptamos bajo ningún concepto una negociación bilateral. Exigimos una mesa de diálogo en la que estén representadas todas las comunidades autónomas, que ya existe, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y es ahí donde se tienen que dilucidar todas estas cuestiones. No se puede hurtar ese debate a quienes nos jugamos tanto", remarcó. "Sin recursos, no vamos a poder garantizar los servicios públicos de calidad que merecen todos los asturianos", señaló Pumares, quien fue especialmente contundente al advertir que la investidura de Salvador Illa se hizo "a costa de los servicios públicos de los que disfrutamos todos los asturianos".

Por su parte, Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, confía en que "la pretendida postura de Barbón en defensa de Asturias y su negativa a aceptar cualquier acuerdo que nos perjudicara, sean firmes y se mantengan en el tiempo". "No es momento de concesiones al Gobierno estatal, sino de exigencia absoluta". De otra forma, señaló, "se refuerza el discurso de la derecha de que España se rompe, que es un aburrimiento infinito que traduce falta de proyecto, en Asturias como en España".