Asturias busca una vía que la lleve a Europa

Los abajo firmantes cometieron la osadía de alertar a la sociedad asturiana de los riesgos que puede traer para Asturias la evaluación que está realizando actualmente el Ministerio de Transportes para la migración de la red ferroviaria española al ancho estándar europeo. Como técnicos que somos –con dilatada experiencia en planificación y construcción de las grandes infraestructuras del transporte en España, alguno desde la LAV Madrid-Sevilla hasta la Variante de Pajares, pasando por los túneles del Guadarrama y otro como ingeniero funcionario en planificación, proyecto y construcción de carreteras–, tenemos la responsabilidad de analizar los riesgos para Asturias de una planificación en la que se nos puede considerar nuevamente como una región periférica y marginal.

Por esta razón, informamos al público de algunos hechos con información del propio Ministerio de Transportes.

Se parte de que en España existe una Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) que tiene 11.211 kilómetros de red de ancho ibérico (1.668 mm), 3.030 kilómetros de ancho estándar europeo (1.435 mm) y 245 kilómetros de ancho mixto, es decir, en los que pueden circular trenes de uno u otro ancho gracias a la instalación de un tercer carril. La migración de los 11.211 kilómetros de la red de ancho ibérico al ancho estándar europeo se promete compleja y con riesgos.

Hemos analizado con detalle en el portal del Ministerio los "estudios informativos aprobados" siguientes: Estudio Informativo de la variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Fase 1; Estudio informativo de integración del ferrocarril en Vitoria-Gasteiz; Estudio informativo de la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Corredor de acceso y estación de Bilbao-Abando; Estudio informativo del proyecto de la Línea de Alta Velocidad Burgos- Vitoria, y en todos ellos se garantiza la circulación simultánea de trenes con ancho ibérico y con ancho estándar europeo.

En el País vasco, las mercancías podrán circular en ancho estándar europeo por la Y vasca, cuya entrada en servicio está prevista para 2029, simultáneamente con los trenes de alta velocidad. Pero, además, podrán circular simultáneamente trenes en ancho ibérico y trenes en ancho estándar europeo por la red convencional, gracias a la extensa instalación del tercer carril en esta red. Al puerto de Bilbao podrán acceder trenes en ancho ibérico y en ancho estándar europeo, incluso también en ancho métrico.

Exactamente lo mismo en Cataluña. En prácticamente todas las terminales del puerto de Barcelona pueden circular trenes con los dos anchos de vía, lo mismo que en las terminales intermodales de Cant Tunis y de Castellbisball, con el nuevo ramal Castellbisbal-Martorell , para continuar a la frontera francesa en ancho estándar europeo por la LAV Barcelona-Figueras-Perpignan por el túnel de Le Perhus o bien en ancho ibérico por la línea convencional por Portbou, en la que se proyecta también instalar el tercer carril.

No tenemos información de la línea Burgos-Venta de Baños-Valladolid, salvo que ya se ha puesto en servicio la LAV Venta de Baños-Burgos, con lo que la línea convencional queda disponible para las mercancías.

Nos preocupa mucho la migración de la línea convencional Valladolid-Madrid. En este tramo, es imprescindible asegurar el mantenimiento del ancho ibérico en todo momento porque, en caso de que no sea así, el aislamiento de las mercancías en Asturias sería absoluto. La Consejería de Movilidad del Principado de Asturias hace ahora referencia a la autopista ferroviaria Gijón-Valladolid, cuando antes se refería a Gijón-Madrid. Una autopista ferroviaria de tan corta longitud no tiene sentido económico, pues difícilmente un operador logístico va a explotarla. Las autopistas ferroviarias que operan actualmente en España son: Terminal intermodal de Cant Tunis-Duissburg y Terminal Intermodal Cant Tunis-Bettembourg (Luxemburgo), que como otras europeas o la planificada Algeciras-Terminal intermodal Plaza de Zaragoza, superan los 1.000 kilómetros. Bien está que se amplíen los gálibos en la sección Gijón-Valladolid, pero intuimos que es por otras razones distintas que para transportar camiones sobre plataformas.

Hemos analizado también el "Estudio informativo de la nueva Estación Intermodal de Gijón" y hemos constatado que solo podrán acceder trenes en ancho ibérico. Por otra parte, las vías que recientemente se han instalado en el acceso ferroviario al muelle norte y la renovación de la vía trasera del muelle de la Osa del puerto del Musel, han sido en ancho ibérico con traviesa polivalente. El llamado "Plan director", presentado en junio de 2024, prevé la instalación en el tramo ferroviario Pola de Lena-Gijón de traviesa polivalente y es a todas luces evidente que el presupuesto de 99,7 millones de euros para la renovación del tramo ferroviario Pola de Lena-Oviedo y los 67,5 para la renovación integral del tramo Oviedo-Gijón, es insuficiente para que las infraestructuras ferroviarias de Asturias cumplan con las especificaciones del Corredor europeo Atlántico.

Queremos recalcar que las infraestructuras ferroviarias de Asturias son tan del Corredor europeo como las del País vasco y que Asturias es una de las regiones con origen/destino de tráfico ferroviario de mercancías más importantes de España.

La conclusión es que Asturias está siendo discriminada, que puede convertirse en una isla ferroviaria para las mercancías y que estas "personas que no participan en los foros técnicos ni los espacios institucionales donde se decide y planifica realmente el futuro logístico de la región" tienen la obligación de solicitar que la sociedad asturiana sea informada de los planes del Ministerio de Transporte y se les dé acceso a las evaluaciones que está realizando el Ministerio para la migración del Corredor Europeo Atlántico al ancho estándar europeo, que ha de ser operativo antes del 31 de diciembre de 2030.