Jesús Daniel Sánchez, director de vivienda del Principado: "Se acabó eso de desarmar una vivienda pública y que no pase nada"

Jesús Daniel Sánchez lidera un área clave del Gobierno de Asturias: la Dirección General de Vivienda. Entre sus responsabilidades figura sacar adelante proyectos más que necesarios, como la Ley de Vivienda o las criticadas zonas tensionadas.

Están a punto de firmar un convenio con el Estado para destinar a vivienda 220 millones hasta 2030.

El lunes tenemos reunión en Madrid y esperemos que el acuerdo sea ya definitivo. Somos optimistas, pero cautelosos. Este acuerdo es fundamental y nos permitirá trabajar para facilitar una vivienda digna y asequible a la clase trabajadora. Pero, como digo, todavía no está firmado.

¿En qué momento se encuentra la Ley de Vivienda?

Tenemos el borrador prácticamente ya fuera del horno. Seguramente haya que cambiar algún matiz, pero va a ser una ley operativa, con los pies en Asturias y que va a dar un giro a las políticas de vivienda de la comunidad. No va a creer en la utopía, sino en la racionalidad; va a ser una ley de gestión.

¿Cómo repercutirá en la ciudadanía?

Vamos a blindar la calificación de vivienda protegida, que hasta ahora cada una era de su padre y de su madre. Se acabó el comprar una vivienda de protección oficial en la costa asturiana y tenerla de segunda residencia. Creamos la figura del inspector de vivienda como agente de la autoridad. Además, vamos a buscar mecanismos de construcción y de gestión de la vivienda apoyándonos en empresas públicas; queremos tener toda la cadena.

¿Alguna novedad más?

Ahora tenemos un decreto de adjudicación de urgencia y emergencia y una ley de garantías vitales que nos dice que las viviendas tienen que adjudicarse por la vía de emergencia. Queremos ir un paso más allá. La vivienda ahora mismo tiene que ir a resolver la situación de la clase media, la clase trabajadora. Vamos a buscar un mecanismo que sea ágil y que nos permita adjudicar la vivienda a quien de verdad lo necesita ahora mismo, que es el que se levanta todos los días para ir a trabajar y no llega a fin de mes.

¿Cómo se controlará la convivencia en Vipasa?

Si no hay una ley, no nos permite buscar una figura jurídica para la restricción de esos contratos o las multas coercitivas. La ley va a llevar sanciones coercitivas y vamos a meter la creación de figuras como la del régimen sancionador. Quien viva en la vivienda pública tiene que vivir con dignidad, pero también con obligaciones. Eso de desarmar una vivienda por 20.000 euros y que aquí no pase nada, se acabó.

¿Quieren acabar con los guetos?

La idea es acabar con eso y con la dejadez que hubo en los últimos años. Estamos trabajando también en la revisión de rentas. Aquí hay gente que firmó contratos por siete años con unos ingresos y esos se han multiplicado por 5, y pretendían seguir pagando la misma renta que en el estado anterior.

¿En Asturias hay okupación?

La okupación en Asturias no es algo preocupante. ¿Qué pasa? Que una okupación es un escándalo. Las hay, pero yo no conozco a nadie de mi entorno que haya salido de casa y que a la vuelta se la hayan okupado. No obstante, no restamos gravedad a los casos que puedan existir, porque hay situaciones flagrantes.

Pero el miedo entre la ciudadanía está ahí...

Es que hay que diferenciar entre la ocupación como tal, que es llegar, pegarle una patada a la puerta y apropiarse de la vivienda, y la aquellos casos en los que el propietario no puede cobrar la renta porque sus inquilinos son declarados vulnerables por la justicia. Nosotros estamos llevando por lo penal a quien okupa una vivienda pública, porque no lo podemos tolerar. Donde puede llegar a haber un problema, no muy grande, pero un poco más relevante, es en el segundo caso. Ahí lo que estamos haciendo es compensar a los arrendatarios que no pueden cobrar esos alquileres.

Ahí entra el programa "Alquilámoste". ¿Cómo va a funcionar?

Pretende ser el claro ejemplo de colaboración público-privada. Es una movilización del parque privado, dando seguridad al propietario y facilitando el acceso al inquilino de esas viviendas que hoy están cerradas por falta de confianza por parte del usuario. Además, el propietario tendrá ventajas fiscales e, incluso, como trabajamos con usufructos, nosotros pagaríamos el IBI.

¿Cuál será la duración del contrato?

Vipasa se considera un gran tenedor. Por lo tanto, tenemos que ir a siete años y nosotros ponemos seis meses más de margen por si tenemos que reparar el piso. Sin embargo, está previsto que en determinadas circunstancias puedan recuperar la vivienda antes de ese periodo, por causas sobrevenidas y justificadas.

¿Han tanteado el sector? ¿Hay interés de los propietarios?

Hay interés sí. Aunque no vamos a vender la piel del lobo antes de cazarlo, vamos a ver cómo funciona. Hay que tener en cuenta que es un programa novedoso y que hay que hacer mucha pedagogía.

¿Qué plazos manejan?

El decreto está acabando el trámite de información pública. Tiene que pasar algunos trámites administrativos y nuestra previsión es tener viviendas adjudicadas mediante el decreto antes de finales del año.

Otro gran proyecto de legislatura son las zonas tensionadas.

Ahora mismo hubo un barrido de todos los municipios y se comunicó cuáles podían ser susceptibles de zonas tensionadas. En los que han aceptado, se está haciendo un análisis más detallado. En el caso de que finalmente lo sean, habrá que someter el informe final a información pública y hay que desarrollar, junto con los municipios, planes para revertir esa situación.

¿Qué va a pasar con Gijón?

En Gijón se inició el trámite a petición del Pleno del Ayuntamiento. Es de los pocos que han tomado el acuerdo plenario de pedirnos que declarásemos zonas tensionadas Cimadevilla y La Arena. Lo que no puede ser y no es serio es que ahora se esté desdiciendo.

¿Cuántas viviendas públicas se están construyendo?

Ahora mismo tenemos unas 600 viviendas iniciadas, y el objetivo en esta legislatura, entre las que tengamos construidas y las que dejemos proyectadas, es acercarnos a la cifra de las 2.000.

¿Hay que replantearse por completo la política de vivienda?

Sí, totalmente. Tanto el régimen de propiedad como la accesibilidad. De nada nos sirve tener muchas viviendas que son infraviviendas. Esa es otra asignatura pendiente, la rehabilitación. Nosotros queremos rehabilitar tanto vivienda privada como pública y vamos a intentar captar fondos europeos y estatales.

Los constructores reclaman la liberación de suelo público.

Asturias necesita vivienda, pero necesita sobre todo primera residencia para resolver el problema de los asturianos. Por eso vamos a ir a un incremento del parque público, porque tenemos que buscar una salida digna, como decía y quiero reiterarlo, a la clase trabajadora.