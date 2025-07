Los ganaderos denuncian en Oviedo la situación de las elecciones agrarias: "Son una chapuza, gente fallecida puede votar"

El presidente de ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores), Pedro Barato y el presidente autonómico de la asociación, Ramón Artime han pedido claridad y transparencia en las elecciones agrarias que se celebrarán el próximo 17 de julio. Lo hicieron esta mañana en una rueda de prensa previa a la cita electoral del jueves. Artime ha definido las elecciones como “una chapuza” y ha explicado que no son “participativas al 100%, ya que a mucha gente no les dejan votar”. El presidente ha añadido que “tiene muchos errores”, refiriéndose a que “hay titulares fallecidos hace unos años que aparecen como votantes y algunos activos no salen”.

Ramón Artime confesó que cree que “el principal error fue no contar con las asociaciones agrarias para que aportáramos ideas y donde estaban los problemas”. El presidente autonómico hizo referencia al papel de la Consejería y comentó que “no está por la labor de buscar soluciones, está mucho mejor en las ferias”. En referencia al consejero, Marcelino Marcos Líndez, Artime denunció que “el que puede ser consejero de medio rural en Asturias puede serlo también de servicios sociales y así no vamos a ninguna parte”.

Artime ha enfatizado en que “quién hizo esa fórmula que nos la explique, porque no la entiendo” y exigió que las mesas electorales se sitúen en los Ayuntamientos “quien va a perder una hora en coche, no sé si es que lo provocan para que voten menos, es inconcebible”.

Por su parte, el presidente de ASAJA comentó que las elecciones “obedecen a situaciones ideológicas y de la ideología no se come”. Pedro Barato ha insistido en la cantidad de restricciones que tienen las políticas y en la necesidad de rentabilidad y de relevo joven. El presidente ha hecho referencia también al gobierno europeo y ha confirmado que mañana una delegación de más de 180 agricultores viajará a Bruselas “a decirle a Von der Leyen que esta política agrícola común así no, tiene que ser una agricultura a futura, con presupuesto y rentabilidad”.