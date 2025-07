Indignación en el sector turístico y entre los transportistas por el "caos" en las comunicaciones de Asturias, con obras en el Huerna y el AVE: "¿Pero quién planificó esto?"

Aumenta la indignación en Asturias por la "tormenta perfecta" que sufre la región este verano, con numerosas obras que afectan simultáneamente a la alta velocidad y a la autopista del Huerna (AP-66), la única vía de alta capacidad que une el Principado con la Meseta. El colosal atasco ocasionado ayer en el Huerna —de más de una hora en dirección a León—, debido a las obras en la mayoría de los túneles que comunican Asturias con la comunidad vecina, ha puesto en alerta al sector turístico, que ya vaticinaba problemas, y también al de los transportistas.

"No se entiende realizar estas obras en pleno verano, cuando más tráfico hay", coinciden representantes de ambos sectores.

"Una vez más, desde el mundo del turismo miramos con preocupación y cabreo lo que está pasando. No tiene sentido que en el mes del año con más viajeros se deje a los túneles con un solo carril. Está claro que alguien no está haciendo los deberes dentro del Ministerio. Esto es un caos", asegura José Luis Álvarez Almeida, presidente de la patronal Otea y de Hostelería de España.

"No entendemos nada y el sector está cabreado", remarca Almeida, quien también se queja por los retrasos en el AVE, que este verano también sufre obras, alargando el viaje unos doce minutos de media.

El dirigente cogió este lunes el primer tren de la mañana hacia Madrid, que salió ya con quince minutos de retraso y llegó finalmente con 45 minutos de demora. "Alguien en Asturias tendrá que hacer una llamada al Ministerio. Esto no puede ser. Parece que no hay responsabilidad por parte de nadie, pero nosotros no nos vamos a callar", destaca.

Ovidio de la Roza, presidente de la patronal asturiana del transporte Asetra, también alza la voz: "Esto no se puede entender: solo un carril en los túneles en pleno verano. No sé quién ha podido diseñar esto, teniendo en cuenta que en estos meses se multiplica el tráfico", asegura, poniendo el foco también en la repercusión negativa para los transportistas, que verán incrementado su tiempo de viaje.

"Es increíble cómo se ha planificado esto: primero tenemos un argayo que tardan meses en empezar a quitar y ahora obras en los túneles. No entendemos nada", finaliza.

Alejandro García Monjardín, el homólogo de De la Roza en Cesintra, vio ayer el atasco en primera persona, aunque con la fortuna de ir en dirección a Asturias, evitando así las aglomeraciones.

"La retención era impresionante, ya antes del argayo. Hubo muchos problemas de vehículos que se calentaron demasiado y tuvieron que parar. Es un error tremendo haber programado las obras en verano; deberían haberse hecho en otoño", destaca. Hay varios trabajos en las diferentes infraestructuras.

Las obras en los túneles

El túnel del Negrón, que separa Asturias de Castilla y León, ya tiene cortes de un carril en ambos sentidos de la circulación. La parte positiva es que permanecerá operativo, pero los conductores solo podrán circular por el carril libre, el que no se vea afectado por las obras.

Esta situación se mantendrá casi un mes, hasta el 18 de agosto, es decir, en fechas de alta ocupación turística, con miles de desplazamientos de entrada y salida en Asturias, lo que provoca preocupación en el sector turístico. El túnel de Oblanca II también tendrá un corte total, pero en sentido contrario, hacia Asturias.

Los operarios ya han colocado cortes de carril para que los vehículos circulen por el no afectado. El resto de túneles entre Asturias y León también tendrán cortes puntuales de carril, aunque no de la calzada completa, lo que provocará que los vehículos deban circular por el otro carril.

Transportes prevé que estos trabajos concluyan el día 18 de agosto, aunque las obras no habrán terminado, ya que a partir de esa fecha los operarios seguirán trabajando en la calzada que no fue intervenida hasta entonces. A los trabajos en los túneles se une la obra del argayo, que finalizará en 2026.

El AVE suma doce minutos

A causa de varias obras de mejora de la línea entre León y Palencia, donde se duplicará la vía, el intercambiador de Vilecha no está operativo, lo que provoca que los trenes tengan que dar marcha atrás para entrar en León y, además, sumen unos doce minutos al tiempo de viaje.

Esta situación durará hasta septiembre, y lo peor ya ha pasado, ya que del 7 al 10 de julio el AVE asturiano tardaba 40 minutos más, al no estar disponible la vía de alta velocidad entre León y Valladolid. En cualquier caso, el AVE está teniendo altísimas cifras de ocupación.

No se libra ni el puerto de Pajares

A todas estas obras se suman más trabajos en la carretera del puerto de Pajares, la N-630 entre el Alto de Pajares y Villamanín, en la provincia de León y límite con Asturias. Desde el 2 de junio, de lunes a viernes, hay cortes de un carril durante un kilómetro, en el tramo comprendido entre los km 87 y 99,600 de la carretera N-630.

"Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones, se habilitará por el carril no afectado por las obras el tráfico alternativo en ambos sentidos, regulado por semáforos/señalistas y convenientemente señalizado", aseguran en Transportes. Las afectaciones durarán previsiblemente hasta el 8 de agosto