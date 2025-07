La 'ley Simplifica' continúa su tramitación y el Principado espera tenerla aprobada antes de final de año

La administración asturiana gestiona de media unos 7.000 expedientes forestales al año. Un procedimiento que se verá acortado en dos meses y medio con la implantación de la nueva ‘ley Simplifica’, que el Gobierno de Asturias espera tener aprobada antes de final de año, una vez se ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por el PP (solo logró los votos a favor de PP, Vox y Foro).

“Sabemos que el tiempo es vital para captar inversiones, para crear empleo y para mejorar la vida de la gente. Por eso esta ley garantiza trámites más rápidos, menos papeles y más eficacia. Buscamos ahorrar tiempo a la ciudadanía y a las empresas”, aseguró la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo, en el Pleno extraordinario celebrado este lunes.

Para lograrlo, se modificarán más de 50 preceptos y nueve leyes. Tres ejemplos de los cambios que se pretenden conseguir: trámites más rápidos y menos esperas; poder solicitar ayudas los 365 días del año; y menos papeles. Obras menores, la gestión forestal o la restauración de los hórreos será más ágil.

La normativa pretende ser un paso más en esa “guerra a la burocracia” iniciada por el ejecutivo de Adrián Barbón en la pasada legislatura, que ha permitido hasta el momento reducir una cuarta parte los expedientes de patrimonio cultural, casi un 40% las declaraciones de ruina y un 75% las autorizaciones ambientales (pasando de 500 a 130).

Estos cambios irán acompañados de nuevas herramientas digitales. La plataforma “MiPrincipado” entrará en vigor mañana. Pero, insistió Llamedo, sin olvidarse de quienes tienen más dificultades para controlarla. Por eso, se creará la figura de los agentes habilitados, personas que ayudarán en la gestión de los trámites.

"El peor proyecto de España", según el PP

Llamedo hizo la defensa de la ley con motivo de la enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, que fue defendida por Agustín Cuervas-Mons. “Esto no es una ley, es una modificación a la normativa estatal; necesaria, pero que llega tarde”, señaló el popular, quien lamentó que “somos los últimos en regular en esta materia y ni siquiera sabemos copiar lo bueno. Es el peor proyecto de ley de toda España”.

Cuervas-Mons defendió que el ataque a la burocracia debe realizarse desde una “perspectiva integral” y recordó que todos los expertos que pasaron por comisión parlamentaria dejaron claro que “el proyecto de ley puede ser un primero paso pero que es insuficiente en cuanto a su contenido”.

También Adrián Pumares, de Foro, insistió en la necesidad de ir más allá. “Es verdad que este proyecto presenta medidas concretas en unos pocos ámbitos, pero no apuesta por una visión íntegra y completa de los problemas. Sorprende la falta de ambición de este proyecto”, afirmó, antes de lamentar la oportunidad perdida.

En cambio, para Covadonga Tomé el objetivo debería ser “administrar mejor, no menos; legislar mejor; no menos”. “Basan ustedes la simplificación en la generalización en la declaración responsable. Exigen plazos para un montón de cosas, pero no para las declaraciones responsables y sus consecuencias. ¿Qué puede ocurrir desde que inicia una actividad hasta que se comprueba que cumplía la ley?”, preguntó a los populares.

La izquierda critica la propuesta "mal hilada" de los populares

También Delia Campomanes, de Convocatoria-IU, criticó la propuesta de los populares, que afirmó tiene “graves carencias técnicas y denota un enfoque ideológico regresivo alejado de las necesidades de la ciudadanía de Asturias”. Para la diputada, si la propuesta del PP se examina con lupa, “vemos un catálogo de propuestas vagas, mal hiladas y sin encaje. La alternativa está mal construida técnicamente, mezclando ideas sin coherencia”.

Aunque Vox votó a favor de la enmienda a la totalidad, Javier Jové la propuesta “no es suficientemente ambiciosa y Asturias necesita una poda mucho más agresiva, más rotunda de todos los mecanismos que generan burocracia y que frenan la prosperidad y la generación de riqueza”.

Por último, Ricardo Fernández, del PSOE, afirmó que “este texto no contiene ninguna disposición que simplifique absolutamente nada, sino que hay que desarrollarlo para simplificar. ¿Ustedes qué aportan, qué proponen concreto? Intenten ustedes aportar algo útil para ir en la buena dirección”.