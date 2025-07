Luis Planas, ministro de Agricultura y Pesca: "El objetivo es excluir el palangre del concepto de pesca de fondo"

Luis Planas Puchades (Valencia, 1952) es ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2018. Formula, en esta entrevista hecha en Vigo, dos objetivos claros: lograr una diferenciación efectiva entre el arte de palangre (conocido en Asturias como "pincho") y el arrastre de fondo y propiciar una renovación ambiciosa de la flota. Para ambos necesita convencer a Bruselas.

-El día 11 de junio conocimos la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo respecto al recurso contra el veto a la pesca en 87 áreas de aguas comunitarias. ¿Formularán recurso?

-Tomamos nota de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo y la respetamos, como no podía ser otro modo. Yo creo que hay aspectos que continúan siendo discutibles. Hemos hecho una primera valoración jurídica y vamos a continuar en contacto con el propio sector, la decisión sobre formular un recurso de casación no está tomada; tenemos hasta el 11 de agosto.

-¿Qué le parece el fallo?

-Creo que hay un agujero en la configuración jurídica de las zonas ecosistémicamente vulnerables, porque así como introduce la necesidad de una valoración socioeconómica para una revisión de la decisión [de las 87 áreas ya vetadas a la pesca de fondo], no introduce ese mismo condicionante para la adopción de la decisión en sí. ¿Cuál es nuestro auténtico objetivo final? La exclusión del palangre de fondo.

-¿Y cómo?

-Cuando el reglamento del 2016 hace referencia a la pesca en aguas profundas lo hace de forma general, no menciona la pesca de arrastre, pero la Comisión lo aplica al palangre, que pierde con esta decisión casi el 40% de sus posibilidades de capturas. Tenemos argumentos científicos que avalan el mínimo impacto del palangre en los fondos marinos. Esa exclusión la podemos hacer quizás vía un recurso, pero también provocando una modificación legislativa del reglamento del 2016. Voy a aprovechar la reunión hoy [por ayer] con el comisario Kadis para conversar sobre ese tema, será la primera vez que lo hagamos después de la de la sentencia.

-¿Entonces qué va a pedir al comisario, una reforma legal para que el palangre no compute como pesca de fondo?

-Un posible modificación normativa, sí.

-¿Ha hablado usted con otros países afectados? Por ejemplo, con Francia, Portugal, Irlanda...

-En esos temas siempre ocurre lo mismo, ¿no? Cuando se va al Tribunal de Justicia y cuando se da la cara en la defensa de un sector, pues hay quien se beneficia de ello y coadyuva y quien no coadyuva. Lo que estamos haciendo va en beneficio no solo del sector pesquero español, sino del conjunto de la Unión Europea. Queremos clarificar cuál es el margen de discrecionalidad de la Comisión Europea y si se tiene que tener en cuenta el impacto económico social o no a la hora de tomar una decisión.

-La nueva Política Pesquera Común está en ciernes.

-Nuestros armadores y nuestros los pescadores lo que necesitan es poder trabajar en condiciones de sostenibilidad, pero también de rentabilidad, y esta es la tarea.

-La última vez que conversamos abordamos la reforma del concepto del arqueo bruto, de los GT. A día de hoy computan como capacidad pesquera espacios a bordo como la cocina o la sala de máquinas.

- Tenemos que revisar conceptos como por el que me pregunta. Es muy importante que consigamos poner en marcha la flota de pesca del siglo XXI, que aún no la tenemos después de un cuarto de siglo. Cuando uno ve las condiciones de trabajo en muchos buques de altura y también las condiciones de vida a bordo, yo comprendo perfectamente que muchos jóvenes tengan dificultades para pensar en embarcarse.

-Bien, la cuestión es cómo se paga eso, ¿no?

-La semana que viene vamos a tener las propuestas financieras de la Comisión Europea. Nos gustaría que el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Agricultura (Fempa) tenga una dimensión financiera suficiente para financiar la construcción de nuevos buques. Si no, creo que el Banco Europeo de Inversiones sería un buen instrumento, vamos a sondearlo.

-Pero hay que modificar la normativa. A día de hoy no está permitido financiar nuevas construcciones, salvo excepciones muy restringidas.

-Para financiar construcción de nuevos buques nos hacen falta más fondos. O una de dos: o se aumenta la dotación del Fempa, aparte de flexibilizar las reglas, o buscamos financiación del BEI, que ya está presente en el sector agroalimentario.

-¿Han tomado una decisión sobre un plan ordenado de desguace de pesqueros?

-Si nos encontramos con situaciones estructurales pues probablemente tendremos que hacer lo que yo denomino una operación quirúrgica, de desguaces selectivos, pero no puede ser un instrumento en modo alguno universal. Es muy fácil desguazar un buque, pero no se vuelve a construir otro en su lugar.

-Es cierto, un barco que se desguaza no tiene un reemplazo, pero también un barco que se exporta a otro país, tampoco. ¿No van a desarrollar la normativa del Registro Especial de Empresas de Buques de Pesca Españoles (RESAE)? Se habían anunciado medidas fiscales en favor de las armadoras.

-Yo no estoy convencido de que el factor fiscal sea el que motiva esa exportación o ese abanderamiento en terceros países.

-¿Qué hacemos con el pescado que entra en Europa de ciertos países que, como sabemos, operan muchas veces sin respetar el medio ambiente o los derechos laborales?

-No estoy de acuerdo. Senegal tiene una tarjeta amarilla e impide, por ejemplo, a buques del sector pesquero español operar en aguas de Senegal. Desde el punto de vista de la importación, y esto lo ha dicho hasta el Tribunal de Cuentas Europeo, somos uno de los países más estrictos de la Unión Europea.

-Si yo le digo que remate la frase "lo que resta de legislatura va a ser…"

-El presidente del Gobierno esbozó muy bien la perspectiva temporal de esta legislatura. Las elecciones fueron en julio del año 2023. En estos momentos el Gobierno dispone de una confianza, crítica, es verdad, pero de una confianza de la mayoría de la Cámara. El consumo de pescado no deja de caer pese a las campañas que han puesto en marcha. Soy optimista de cara al futuro. Estamos viviendo una transformación muy grande de los hábitos de vida y de consumo de las personas. En nuestro informe anual de consumo alimentario se constata que el tiempo que dedicamos a cocinar en nuestras casas ha disminuido y continúa disminuyendo. Y ahí es muy importante el desarrollo de todas las nuevas formas de presentación y de preparación de los productos pesqueros.