Vacaciones de verano: una utopía para uno de cada tres autónomos asturianos

Las anheladas vacaciones de verano que estos días disfrutan o están a punto de coger decenas de miles de trabajadores asturianos son una utopía para un tercio de los autónomos, empleados y profesionales por cuenta propia que debido a causas diversas se privan de hacer la pausa estival. Ese porcentaje lo certifica una encuesta realizada a los autónomos para conocer los hábitos del colectivo en vacaciones, en verano en concreto, que ha realizado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. La encuesta, sobre un universo de 3.417.647 personas afiliadas al RETA a 30 de mayo de 2025 (unos 70.000 en Asturias), se basa en 1.003 respuestas válidas, por lo que para un nivel de confianza del 95% deja un margen de error de 3,09 puntos.

Una de las cuestiones que ATA quería conocer, según explica su presidenta en Asturias, Patricia Oreña, es si los autónomos disfrutarán de vacaciones de verano. Como se intuía, cabe destacar que uno de cada tres autónomos asegura que no descansará este año en verano, ya que del total de autónomos encuestados un 43,7% sí ha señalado que se irá de vacaciones estivales; un 11,4% que coge vacaciones, pero no en verano; y un 13,1% que se va a tomar unos días, pero aún no sabe en qué fechas. Uno de cada cuatro autónomos (el 25%) está seguro, no obstante, de que no se tomará ni un día de descanso en 2025; o sea, que ni en verano ni en otra época del año.

La encuesta de ATA disgrega los datos entre autónomos con actividad en provincias de costa (como Asturias) e interior, dado que en las primeras es mayor la presión turística y muchos profesionales por cuenta propia se deben al turismo; en este sentido, son casi uno de cada dos autónomos de costa los que no descansarán en verano en España. Muy significativo es también que un 12% de los encuestados afirman que llevan más de tres años sin cerrar por vacaciones, un 4,5% dos años o más y un 6,7% más de un año. Esto supone que uno de cada cinco autónomos no ha cogido al menos unos días de vacaciones en cualquier época del año desde hace más de 365 días. De los autónomos que aseguran no descansar en todo el año el 23,5% declara que tiene trabajadores contratados y el 26,7% dice que no tiene.

Análisis por sectores

La encuesta también se centra en qué tipo de actividad desarrollan los autónomos. Así, en verano descansan en 2025 el 44,6% de los autónomos dedicados al transporte, el 43,2% de la construcción, el 33,8% de los comerciantes, el 30,2% de los autónomos dedicados a la agricultura, 29,7% de la industria, 25,4% de la hostelería y un 10,2% de los que dependen del turismo. Éstos últimos, por lógica toman vacaciones en otra época del año mayoritariamente y uno de cada dos (el 49%) así lo ha manifestado.

Sobre las motivaciones que han declarado los autónomos encuestados para justificar sus decisiones vacacionales, la principal razón para no coger vacaciones en verano es que no se lo pueden permitir económicamente. Así lo afirman la mitad de los encuestados, a lo que hay que añadir que para el 37,5% es la propia gestión del negocio la que no se lo permite. Es decir, nueve de cada diez autónomos que no veranea lo hace por un motivo económico o de gestión directa del negocio, a lo que podríamos añadir que para un 1,7% que acaba de iniciar su negocio no es viable tampoco parar en este momento. El 8,6% de los autónomos encuestados afirma que el verano es la época de mayor actividad y, directamente, ni se plantean coger vacaciones.

Crítica a la fiscalidad asturiana

A juicio de Patricia Oreña, la encuesta sobre los hábitos vacacionales de los autónomos arroja luz sobre la sacrificada realidad del colectivo y los resultados son "perfectamente extrapolables a Asturias", donde según la portavoz regional de ATA "la situación aún podría ser peor por el impacto negativo de la fiscalidad asturiana, que ahoga al autónomo en mayor medida que en otros territorios".

Oreña anima a ponerse en la piel de un autónomo: "Acabamos de liquidar el IRPF y en unos días haremos lo propio con el IVA, es comprensible que en la cabeza de los autónomos no estén precisamente las vacaciones sino el pago de facturas, cuotas sociales y salarios en el caso de tener empleados". Aún así, existen los autónomos que logran coger vacaciones; Oreña matiza que "probablemente menos días que los trabajadores por cuenta ajena y gracias a que durante el año hacen ahorro para costeárselas".

El "privilegio" de poder repartir la carga de trabajo

La peluquería que regentan en Avilés las socias (todas trabajadoras autónomas) Vanesa Ovies –de vacaciones en el momento de escribirse este artículo, Marta Campa y Yolanda García no cierra en verano, pero sus titulares cogen vacaciones. ¿Cómo lo consiguen? Yolanda García lo explica: "Somos unas privilegiadas porque nos organizamos entre las tres y cuando se va una, las otras dos asumen más tarea..."

En el manual de resistencia del autónomo también está escrito que en caso de que las circunstancias de la empresa lo exijan, será el titular quien altere sus vacaciones por el "bien general". Y eso también ha pasado este año en la peluquería de Ovies, Campa y García: una circunstancia sobrevenida en la plantilla (dos empleadas) ha aconsejado que las propietarias limiten sus vacaciones estivales a quince días en vez de los 21 de otros años.

Yolanda García explica que, además de velar por que la empresa siga funcionando en el periodo de ausencia vacacional del titular, la cuestión económica no es asunto menor: "Los autónomos no tenemos paga de verano; o sea que, o haces previsión de ahorro durante el año o a ver con qué dinero te vas de vacaciones. Y para eso, claro, es necesario que el negocio vaya boyante".