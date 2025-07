Adiós a las guardias médicas de 17 y 24 horas en Asturias: Principado y sindicato acuerdan reducirlas

La Consejería de Salud y el Sindicato Médico de Asturias (SIMPA) acordaron ayer emprender "en breve" un estudio a fondo sobre una de las grandes demandas de los facultativos, en particular de los más jóvenes: acabar con las guardias maratonianas, que pueden ser de 17 o 24 horas.

"La Consejera se ha mostrado receptiva, y después del verano vamos a empezar a trabajar en ello", explicó a este periódico José Antonio Vidal, secretario general del SIMPA, tras mantener una reunión con la titular de Salud, Conchita Saavedra, quien estuvo acompañada por el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, y el gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa), Aquilino Alonso.

"Sin descanso no hay sanidad"

Vidal subrayó que la cuestión de las guardias de larga duración es un asunto "sensible" para los profesionales de la medicina. El pasado 13 de junio, en el marco de una jornada de huelga de ámbito nacional, unos 200 médicos, jóvenes en su mayoría, se concentraron delante del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Entre los eslóganes coreados proliferaron los dirigidos contra las largas jornadas laborales derivadas de la cobertura de guardias: "Sin descanso no hay sanidad" o "No hay vocación, es explotación".

"Las dos partes sabemos que suprimir las guardias de larga duración no resulta fácil, entre otras razones por falta de personal disponible, pero al menos vamos a intentar reducirlas en la medida en que sea posible y allí donde los facultativos lo demanden", señaló el doctor Vidal.

La citada huelga del pasado 13 de junio tendrá una reedición el próximo 3 de octubre (y no el 10, como estaba previsto). A ese paro, impulsado originariamente por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), se sumará en esta ocasión el SIMPA si antes no ve satisfechas sus reivindicaciones en varias cuestiones que desde hace tiempo negocia con el Sespa.

Según Vidal, la Consejera "se ha comprometido a impulsar y terminar con los asuntos pendientes", entre ellos la recuperación de la paga extra para los médicos residentes, la reducción del descuento que se aplica a los facultativos de la sanidad pública por trabajar también en la privada, la eliminación de las movilidades forzosas y la apertura de un nuevo modelo de carrera profesional una vez concluido el encuadramiento extraordinario.

La titular de Salud y sus colaboradores también se reunieron ayer con el Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias) y con Comisiones Obreras. Las representantes del SATSE pusieron sobre la mesa, entre otras demandas, la ordenación del nuevo mapa sanitario; la categoría de enfermera especialista y su desarrollo, con la creación de nuevas plazas; las incompatibilidades; y la recuperación de la paga extra.