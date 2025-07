Este es el parador más económico de Asturias: dormir en un lugar con historia sin vaciar tu cartera

Hoteles con historia donde dormir se convierte en toda una experiencia. Los paradores están repartidos por toda España y son la opción perfecta para disfrutar de unas vacaciones tranquilas, alejado de masificaciones. En Asturias, hay tres hoteles registrados bajo el sello de Paradores y es posible alojarse sin vaciar tu cartera.

El Principado cuenta con tres paradores en Gijón, Corias y Cangas de Onís. Los tres ofrecen experiencias únicas de alojamiento y una buena oferta gastronómica. La opción más económica de los tres es Corias, mientras que la más cara es Cangas de Onís, por su cercanía con puntos emblemáticos del Principado como Covadonga o Ribadesella.

Un fin de semana en septiembre, por ejemplo, para dos personas cuesta 113 euros en Corias, frente a los 152 de Gijón y los 236 de Cangas de Onís.

El parador más barato de Asturias

El parador de Corias es un parador con spa, piscina, aparcamiento y restaurante. Este Parador se ubica en la bella localidad asturiana de Cangas del Narcea. Se trata de un impresionante monasterio declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional y es uno de los más modernos de la red de Paradores.

Además de spa, también tiene una biblioteca para disfrutar de un momento de lectura.

"Reservar una habitación en el alojamiento supone disfrutar de estancias de primer nivel y hacer un viaje en el tiempo", asegura Daniel González González, director del Parador de Corias (Cangas del Narcea).

El Parador cumplió una década el año pasado desde su apertura, ya va camino de los once, y en ese tiempo clientes y visitantes no han dejado de hablar de las maravillas no solo del parador, sino también del entorno.

Los curiosos huéspedes del Parador de Corias

En palabras de su director, esta es una de las mayores curiosidades del Parador: "Una de las mayores singularidades del complejo es que compartimos espacio con los monjes dominicos, que viven con nosotros. Ellos tienen catorce habitaciones que no están abiertas al público, porque no las alquilan ni venden económicamente, pero las prestan a otros monjes dominicos para que puedan pasar algunas estancias con ellos. De hecho, los monjes dominicos y el Parador tenemos una relación fluida, muy buena, tanto es así que los clientes que lo desean pueden entrar en su zona durante unas horas determinadas al día, que son las doce de la mañana y las seis de la tarde, con una guía autorizada por ellos que enseña la sacristía, la iglesia, las capillas laterales y el resto del complejo".