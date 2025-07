¿Es posible un frente común asturiano contra el pacto fiscal con Cataluña? Principado y oposición, empresarios y sindicatos... todos coinciden en el rechazo

Venían adelantándolo en los últimos días –Asturias no aceptaría "ni privilegios ni trato discriminatorio"– y no se movió ni una coma de ese discurso. El rechazo del Gobierno del Principado al acuerdo bilateral entre el Estado y la Generalitat para la financiación "singular" de Cataluña fue ayer contundente y sin titubeos. "A nuestro juicio, este acuerdo parece sentar las bases de la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y, por tanto, debemos rechazarlo desde un punto de vista formal. Porque lo que afecta a todas las comunidades autónomas debe negociarse entre todas las comunidades autónomas", defendió en rueda de prensa el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez.

Para los asturianos, "la financiación de las comunidades de régimen común no puede ser un contrato de adhesión pactado por una comunidad con el Estado, en plan 'lo tomas o lo dejas' para el resto de autonomías". Debe negociarse, de forma "multilateral" y en "igualdad de condiciones", en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano legitimado para reformar el modelo como establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Por tanto, Peláez anunció que exigirán al Gobierno de España la convocatoria de dicho Consejo de Política Fiscal. "Porque lo que afecta a todos se debe negociar entre todos; y , como digo, el modelo de régimen común no puede ser un contrato de adhesión para el resto de comunidades autónomas", insistió Peláez. No aceptarán otra vía: "Desde el Principado de Asturias no aceptaremos que se aborde una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas sin que pase previamente por el Consejo".

Eso sí, que el acuerdo se debata no supondrá una carta blanca por parte de los asturianos. "Si finalmente la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autónoma contiene algún privilegio o supone un perjuicio para Asturias, votaremos en contra", aseguró el portavoz del Gobierno regional.

Mantener la estructura

Peláez no quiso entrar a analizar el fondo del acuerdo alcanzado este lunes entre el Estado y la Generalitat al considerar que todavía "le falta concreción", aunque recordó que el Gobierno del Principado ya ha dicho en varias ocasiones que entiende que "el régimen común tiene que mantener la estructura de que todas las comunidades autónomas deben participar de los ingresos del Estado con nivel de corresponsabilidad fiscal, pero nosotros en ningún caso aceptaremos un concierto o un convenio".

Según el consejero de Hacienda, este modelo "no es extensible a todas las comunidades autónomas –posibilidad que está planteando el Gobierno de Pedro Sánchez– porque supondría el fin de la solidaridad estatal de la palanca redistributiva del Estado tal y como la conocemos".

Asimismo, recordó que Asturias sí considera necesario reformar el modelo, "porque hay comunidades autónomas que estamos infrafinanciadas y necesitamos más recursos para prestar los servicios públicos fundamentales educación, sanidad, servicios sociales..."

"Nosotros, además, tenemos un modelo de reforma pactado por la Junta General del Principado de Asturias, votado por todas las fuerzas parlamentarias, salvo Vox, en la pasada legislatura y que cuenta con el respaldo de otras siete comunidades autónomas a través de la ‘Declaración de Santiago’. Y lo que queremos es poder negociar el modelo de reforma", remarcó.

Sobre la posibilidad de que desde la FSA animen a los diputados asturianos del Congreso a votar en contra del acuerdo cuando llegue el momento, Peláez señaló que "los diputados del PSOE en Madrid dependen de la dirección federal del partido y es a ellos a quien deben la dependencia jerárquica".

Asturias cuenta actualmente con siete diputados en el Congreso. Tres en representación del Partido Popular, dos del PSOE, uno de Sumar y uno de Vox.

Guillermo Pelaéz, en la rueda de prensa. / Alicia García-Ovies

La oposición no se fía de Barbón y llama a "detener esta locura"

PP, Vox y Foro dudan de la posición del Principado, IU reclama un pacto "justo" y Tomé reclama al presidente asturiano que se reúna con Sánchez

Todos los partidos con representación en la Junta General del Principado mostraron ayer su claro rechazo al acuerdo de financiación suscrito entre el Gobierno central y la Generalitat. Los partidos de la oposición al Ejecutivo asturiano también cargaron contra Adrián Barbón, restando valor al rechazo mostrado por el Principado por boca del consejero Guillermo Peláez.

"Hay que detener esta locura como sea. Ha llegado el momento de situarse del lado de Sánchez o del lado de Asturias. Y todos los que se pongan del lado de Asturias deben demostrarlo votando en contra de este ataque directo a Asturias, tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera como en el Congreso de los Diputados. Los diputados socialistas asturianos ya nos han fallado antes y Barbón ya nos ha mentido antes. Se acabaron las mentiras. Tienen que elegir: Asturias o Sánchez", arengó Álvaro Queipo, líder del PP.

En su opinión, "esto supone el fin del sistema de financiación autonómica, va en contra de todos los acuerdos de financiación que ha suscrito Asturias y es el mayor atentado contra nuestro Estado de Bienestar que haya llevado a cabo el Gobierno de Sánchez".

Carolina López, presidenta de Vox Asturias, también rechazó el acuerdo, indicó que "la situación es crítica" y que Barbón "sigue callado, incapaz de defender a los asturianos". Criticó por igual la posición del Gobierno regional: "Ahora (Barbón) manda al ruedo a su consejero, Peláez, pero Barbón es incapaz de dar la cara y exigir a Sánchez elecciones antes de que siga entregando y troceado España en su propio beneficio", destacó.

IU, socio del PSOE en el Gobierno regional, también se manifestó contrario al acuerdo. "La reuniones bilaterales en un modelo de Estado como el español no son las que van a marcar las decisiones finales que tienen que acordarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", dijo Delia Campomanes, diputada, que pide un pacto global que sea "justo y equitativo y un modelo que asegure siempre una suficiencia financiera para garantizar que todos los ciudadanos, todos y todas, con independencia de su código postal, pues reciban los mismos derechos, prestaciones y servicios públicos".

Covadonga Tomé, del Grupo Mixto y ahora en Somos, puso exigencias a Barbón. "Se sabe muy poco del acuerdo alcanzado para valorarlo. Lo que es urgente es que Adrián Barbón agende ya, sin perder más tiempo, una reunión entre Sánchez y el Gobierno autonómico para hablar de lo que realmente nos interesa; la correcta financiación de Asturias. Esperamos que sea así, especialmente después de conocer las declaraciones del Consejero de Hacienda".

Adrián Pumares, portavoz de Foro Asturias, también descreyó del rechazo manifestado por Guillermo Peláez, rechazando, a su vez, de forma tajante el acuerdo suscrito entre el Gobierno y Cataluña. "Ya conocemos la forma de actuar de Peláez porque la vimos con la quita de deuda: rechazan con la boca pequeña mientras buscan una excusa para abrazarse a Pedro Sánchez. El PSOE de Barbón ya no engaña a nadie con su juego".

La Federación Socialista Asturiana prefirió no valorar el acuerdo, remitiéndose a la postura que expresó el consejero Peláez, miembro del partido.

FADE "celebra" que el Principado se oponga al pacto del PSOE y ERC La Federación Asturiana de Empresarios (FADE), presidida por María Calvo, vio ayer con buenos ojos la posición del Principado, manifestada por Guillermo Peláez, rechazando el modelo de financiación autonómica "singular" para Cataluña pactado por el PSOE y ERC. "Celebramos que el Gobierno del Principado haya expresado con claridad su rechazo a la pretendida financiación singular para Cataluña. Asturias debe alzar la voz frente a un planteamiento que vulnera principios básicos como la igualdad entre ciudadanos, la cohesión territorial o la solidaridad interregional", aseguró Calvo, que incidió en su razonamiento. "Celebramos que en un asunto tan relevante como este, el Gobierno autonómico escuche y comparta las preocupaciones que ya expresamos desde FADE. Pero además debe defenderlo con contundencia en Madrid. No podemos permitir que, por razones estrictamente políticas, se debilite el sistema común de financiación y se ponga en riesgo la equidad entre territorios. Asturias necesita recursos suficientes y un trato justo, no un modelo que beneficie a unos pocos a costa del resto", destacó. La patronal de los empresarios recalca, además, que la cesión de impuestos sería perjudicial para la región. "Una medida de este tipo supondría romper con los pilares del sistema fiscal actual, como la caja única, la solidaridad interterritorial o la igualdad en el acceso a los servicios públicos. Pero además, tendría consecuencias muy concretas para regiones como Asturias, que verían comprometida su capacidad de financiación y, con ello, su desarrollo económico y social", razona Calvo. "Lo que necesita España no son concesiones asimétricas, sino una reforma profunda del sistema de financiación autonómica que lo haga más justo, transparente y equitativo. Y en esa defensa debe estar también el Gobierno del Principado: siendo firme, claro y contundente", finalizó. n

Las cámaras asturianas de Comercio propugnan un "frente común" Las Cámaras de Comercio mostraron ayer su preocupación por el llamado "acuerdo de financiación singular" para Cataluña e instan a hacer un frente común político para rechazarlo. "La posición firme del Gobierno de Asturias es el camino correcto, hay que mantener la unidad en todos los partidos para hacer frente a algo que puede afectar de manera muy grave a nuestras cuentas públicas: este camino quiebra el modelo de financiación", destacó Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo. Félix Baragaño, su homólogo en la Cámara de Gijón, también valoró de forma positiva la posición del Principado, al que exigió firmeza en esa posición, y que no caiga en una posible futura estrategia de aparente negociación para obtener unas contrapartidas que serían una trampa". Por su parte, Daniel González, presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, también respaldó la postura de "no admitir privilegios a Cataluña; los asturianos no debemos ser rehenes de deudas políticas".