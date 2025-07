Los sindicatos agrarios asturianos van a las urnas tras 23 años y tres de ellos dudan del sistema: "Es una chapuza"

Tres de los cinco sindicatos que concurren a las elecciones agrarias de este jueves lo hacen bajo el signo del recelo: "El sistema electoral es una chapuza", sostuvieron ayer sus líderes en el transcurso de un debate celebrado en el Club LA NUEVA ESPAÑA.

Los comicios tendrán lugar pasado mañana, jueves. El encuentro de ayer permitió a los representantes de ASAJA, COAG, UCA y USAGA debatir –con la periodista y directora del Club, María José Iglesas, como moderadora–sobre las principales preocupaciones del campo asturiano ante la primera llamada a las urnas en 23 años. Por motivos de fuerza mayor, Borja Fernández, de URA, no pudo asistir.

Entre las quejas del sector, una fue esgrimida con unanimidad y particular inquietud: "La burocracia está ahogando a los jóvenes que se dedican al campo".

El presidente de ASAJA, Ramón Artime, aseguró "no estar de acuerdo" con el planteamiento de los comicios: "Son una chapuza en la que los censos no coinciden, incluso hay fallecidos que pueden votar", denunció. "Estas elecciones no vienen a cambiar el campo", aseguró, al tiempo que reivindicó la idea de que "no pueden decidir en el campo quienes no viven de él".

Es la misma idea que recalcó la secretaria general de COAG, Mercedes Cruzado, quien si bien puntualizó que su organización no desea que "las elecciones se anulen", si que les gustaría que "todos pudiesen votar", algo que "no va a ocurrir ya que las sedes, en algunos casos, resultan lejanas".

Tampoco parece estar conforme con los comicios José Ramón "Pachón" García, secretario general de UCA: "Nosotros dijimos que no eran necesarias, ya que en España existe una Ley de Representatividad", explicó. No obstante quiso pedir el voto para su formación haciendo un repaso por las medidas conseguidas, como la modificación de la Ley de Montes o la desprotección del lobo. Algo que agradeció al diputado autonómico del PP Luis Venta, presente en el debate.

Quien también repasó estos años de mandato fue Fernando Marrón, de USAGA. "Llevamos 14 años defendiendo el sector y queremos seguir haciéndolo", enfatizó Marrón. "Somos una ejecutiva formada por gente que vive del campo y entiende el campo; por eso sabemos lo que tenemos que defender", argumentó. "Conseguimos aumentar los precios de ganancia en la leche a base de aportar datos técnicos, e hicimos que la Consejería nos escuchase", explicó.

El debate constó de cuatro epígrafes: relevo generacional, fauna salvaje, aplicación de la PAC y competividad.

Tenemos que conseguir unas explotaciones con precios dignos y justos; si no, malamente se van a producir alimentos de calidad Fernando marrón — USAGA

Relevo generacional

El primero de los puntos tratados en el debate fue la importancia del relevo generacional. Los cuatro candidatos coincidieron en la importancia de incorporar a los jóvenes a "una actividad rentable". Para ello,plantearon varias propuestas. Fernando Marrón, de USAGA, señaló que la "presión fiscal" a la que están sometidos "no puede ser el futuro": "Un joven no tiene que producir a base de reglamento, hay que ser flexibles", indicó Marrón como factor clave a la hora de atraer a las nuevas generaciones al campo.

En la misma línea, Ramón Artime, de ASAJA, enfatizó: "La fiscalidad agraria no es justa". Una fiscalidad que, según los representantes, es más o menos del 50 por ciento: "La rentabilidad ha mejorado, pero debemos mantenerla sin tanta fiscalidad". Artime aprovechó para reflexionar acerca de la herencia de las explotaciones: "En Asturias pasan de generación en generación, por eso es importante tener en cuenta a los que actualmente viven del campo porque, si los hijos ven bien a los padres, decidirán quedarse con la ganadería como medio de vida".

José Ramón "Pachón" García, desde ACA, hizo énfasis en que "toda esa burocracia que viven en el día a día es lo que está ahogando a los jóvenes". Y recordó al joven agricultor de 27 años que se quitó la vida el pasado viernes en Zaragoza: "No veía un futuro ni una solución para el campo", argumentó García.

Para Mercedes Cruzado, secretaria general de COAG, es fundamental "facilitar la vida a los jóvenes" acercándoles servicios básicos como escuelas, centros de salud o lugares de ocio. También la labor informativa: "Hay que informarles bien para que sepan cuál va a ser su día a día", sostuvo, y afirmó que se trata de una labor que están "llevando a cabo las organizaciones agrarias, no la Administración". "Si no tienen apoyo detrás, no van a poder salir adelante, y es una pena que se cierren explotaciones por falta de apoyo", lamentó Cruzado, quien también apostó por el optimismo: "Estamos a tiempo de cambiar esta situación y yo prefiero pensar en positivo".

Los censos no coinciden e incluso hay fallecidos que pueden votar; no pueden decidir quienes no viven del campo Ramón Artime — Asaja

La fauna salvaje

En el siguiente objeto, la fauna salvaje, hubo puntos de encuentro. "Muchas veces la sociedad no entiende la importancia de hacer controles letales contra la fauna salvaje", aseguró Marrón y añadió: "Ven bien que maten a mis animales, a mis vacas, pero no a una manada de lobos". De ahí la importancia de "concienciar sobre los problemas que acarrean estos animales".

Unos problemas que, a juicio de Mercedes Cruzado, van más allá del ganado muerto: "Otro daño colateral es el estrés psicológico que le produce al ganadero no saber si cuando vaya a visitar a su ganado se lo va a encontrar muerto. No se puede vivir así", enfatizó. "Hay que hacer controles de la fauna salvaje que permitan la convivencia de todos en el monte, algo que a día de hoy no hay", denunció.

Ramón Artime fue más allá: "Mientras el PSOE gobierne en Madrid, el lobo seguirá estando protegido", aseguró, pese a la salida de la especie del listado de especies protegidas: "Teresa Ribera sigue siendo la ministra en la sombra ,y si eso no cambia la situación no se va a revertir", constató.

No obstante, subrayaron que, si bien el lobo es el que más suena, hay muchos otros animales que transmiten enfermedades, como pueden ser los jabalíes. "Es una especie transmisora de enfermedades que hace mucho daño en el monte", explicó "Pachón" García.

También los osos entrañan riesgos: "Es una especie que se reproduce más despacio, pero que ya está haciendo daño", alertó Mercedes Cruzado: "La sociedad tiene que concienciarse de la importancia de poder sanear los montes para que el ganado no corra peligro, y tampoco los humanos si nos encontramos con este tipo de animales".

Hay que hacer controles de la fauna salvaje que permitan la convivencia de todos en el monte, algo que actualmente no hay Mercedes Cruzado — COAG

Aplicación de la PAC

La Política Agrícola Común (PAC) fue abordada también por los sindicatos agrarios, que anunciaron su presencia próximamente en Bruselas ante la posibilidad de que se reduzca la partida destinada a tal fin. "Lo que pretenden y van a conseguir es una reducción; creo que quieren plantear un 20 por ciento", apuntó Ramón Artime. "A mí me dicen que un 15 por ciento, pero lo que está claro es que vamos a ir a una reducción", añadió José Ramón "Pachón" García. Este último lamentó la ausencia de URA en el debate, pues "tenía muchas ganas de conocer su opinión al respecto".

Por su parte, Artime reconoció que las ayudas de la PAC son "fundamentales en la renta de los ganaderos". Sin embargo, aunque "la gente piensa que es ir, solicitar y cobrar", en los últimos tiempos "es casi imposible" debido a las exigencias que plantean desde Europa.

En una línea similar se manifestó Mercedes Cruzado: "Esperemos que toda la presión que se pueda hacer sirva para que no haya recortes, y si los hay que sean los mínimos. Y, por supuesto, que no afecte a los verdaderos profesionales, sino a los que no aportan". Según apuntó la ganadera, "parece ser que se está hablando de que las ayudas vayan a las producciones, no al propietario del terreno, y al final eso nos repercute a los que trabajamos para poner algo en el lineal de los supermercados".

También de los requisitos para obtener las ayudas habló Fernando Marrón. "Cada vez tardamos más en cumplimentar la PAC y cada vez cobramos más tarde", criticó, y advirtió de que esta situación lo único que provoca es que "no sea atractivo vivir en el pueblo. "La Administración debería mirarse al espejo y plantearse por qué cada vez somos menos ganaderos", sentenció.

Las explotaciones tienen que ser rentables por sí mismas y tenemos que meternos en la cabeza que nuestros productos pueden ir en un menú del día José Ramón García — UCA

Competitividad y calidad

Si en algo coincidieron los cuatro candidatos sin atisbo de duda es en la calidad de los productos asturianos. "Estamos produciendo con los más altos estándares de calidad del mundo. Los ganaderos y agricultores asturianos estamos haciendo nuestro trabajo como hay que hacerlo, hacemos más de lo que se nos exige", afirmó tajante Mercedes Cruzado. "En carne no nos mete mano nadie porque tenemos una raza y una carne que es de las mejores que puede haber en el mercado. Y en leche, más o menos lo mismo", añadió Ramón Artime.

Lamentablemente, indicó Artime, "cada vez va a haber menos ganaderos, sobre todo de leche", porque lo que hay que conseguir es que "la gente tenga calidad de vida". "Tenemos 40.000 vacas de leche menos en producción que hace un año. Y a menos producción, más precio. ¿Quién marca las tendencias de los precios? Mercadona, porque tiene el 30 por ciento del mercado de leche", afirmó.

José Ramón "Pachón" García incidió en este punto en los precios. "Quien quiera tener xatos a últimos de año para matar no puede bajarlos de 10 euros", aconsejó. E incidió en que "tenemos que meternos en la cabeza que lo que producimos puede ir a un menú del día". Eso sí, lo más importante es que "las explotaciones tienen que ser rentables por sí mismas".

Para Fernando Marrón, aumentar la competitividad tiene que ir ligado a control de precios y hacer que se cumpla la ley de la cadena alimentaria. "Hay que conseguir tener unas explotaciones con unos precios dignos y justos. Si no hay precios, malamente se va a fijar población y se van a producir alimentos de calidad. No podemos mantener el campo a base de presupuestos; queremos vivir del territorio como se vivió", sentenció.