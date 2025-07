El "parche" con el que el Estado quiere solucionar la débil red eléctrica asturiana: así funciona la instalación que pondrán en Grado

El Gobierno del Principado reclama con urgencia nuevas infraestructuras de transporte de electricidad como el anillo central de Asturias, cuyos primeros trámites se iniciaron hace más de 16 años. Deberá seguir esperando. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico reconoce que la red eléctrica de Asturias tiene carencias, pero de momento se limitará a "parchearla". Eso sí, la inversión superará los 72,7 millones de euros.

El Consejo de Ministros, a petición de Transición Ecológica, aprobó la semana pasada un listado de 65 actuaciones –que no desveló entonces–para reforzar el sistema eléctrico en España y que se incorporarán como una nueva modificación puntual al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, la segunda tras la aprobada en 2024 y que deberá ejecutar el operador del sistema: Red Eléctrica de España.

Según ha constatado LA NUEVA ESPAÑA, en el listado de 65 actuaciones no se incluyen nuevas líneas ni subestaciones en Asturias, pero sí la instalación de un compensador síncrono en la subestación de Grado, donde parte la línea de alta tensión que conecta Asturias con Galicia (Grado-Pesoz-Boimente) y que es clave para transportar la generación renovable (parques eólicos y centrales hidroeléctricas) del Occidente de Asturias.

Los compensadores síncronos –también denominados condensadores sincrónicos– son máquinas eléctricas rotativas que imitan el funcionamiento de los grandes generadores para ayudar a estabilizar la red cuando fluctúan tanto las cargas como la producción de energía renovable. Entre los servicios que prestan los compensadores síncronos figuran la inercia, la corriente de cortocircuito y la potencia reactiva para la regulación de la tensión en la red.

El cierre de las centrales térmicas de carbón en Asturias ha restado generación síncrona, por lo que es necesario incorporar en la red eléctrica asturiana –que cada vez dependerá más de las renovables– herramientas adicionales que faciliten el control de tensión para evitar descompensaciones que deriven en situaciones como la vivida en abril con el gran apagón.

El Gobierno instalará por primera vez en la península –ya lo hizo en la islas– compensadores síncronos y uno de ellos se ubicará en Asturias. En concreto se instalará en la subestación eléctrica Grado, situada en las proximidades del embalse de Valduno (río Nalón), en Santa María de Grado.

Los compensadores síncronos son máquinas de gran tamaño y de alto coste. El compensador previsto para Grado supondrá una inversión de 70 millones de euros a la que habrá que añadir 2,72 millones de euros más para instalar una nueva posición en la subestación de Grado. En total más de 72,7 millones de euros.

Menos trámites

Con carácter general, las 65 actuaciones excepcionales previstas para reforzar la red eléctrica en España no requieren ocupación de nuevos terrenos ya que se instalarán, en gran medida, en las actuales infraestructuras de la red de transporte existentes, como ocurrirá en el caso del compensador síncrono de Grado. Por ello, y para acelerar la puesta en servicio de estos equipamientos, las actuaciones quedan eximidas del trámite de audiencia habitual y se reducen los plazos de tramitación a la mitad en aquellas actuaciones cuya autorización sea de ámbito estatal, según ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El sector eólico urge que se convoque la primera subasta de eólica marina

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) y el Foro Eólico Marino han urgido al Gobierno a publicar la orden ministerial que permita convocar la primera subasta de eólica marina en España, "así como un calendario claro con los siguientes hitos regulatorios". En Asturias hay delimitados tres espacios marinos para la instalación de parques, una compañía (Abei Energy) ha registrados dos proyectos de eólicos flotantes frente a las costas de Navia y Tapia de Casariego y otras compañías (Ocean Winds y la alianza Naturgy-Enagás) también han mostrado interés.

El sector eólico ha advertido de que la falta de señales firmes "está generando un riesgo real de deslocalización de inversiones industriales y portuarias hacia otros países como Portugal, Francia o Marruecos, que ya han puesto en marcha ambiciosos planes para desplegar esta tecnología" y cree que "no se conocen razones objetivas que justifiquen el actual retraso en la tramitación de la normativa pendiente". En concreto, la patronal AEE estima que el coste de la inacción puede suponer la no creación de más de 7.500 empleos en los territorios costeros para los próximos ocho años y la no aportación de más de 2.000 millones de euros anuales al PIB español.