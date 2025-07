El Partido Popular tiende la mano a la "unidad" contra la financiación "singular" de Cataluña: "Es importante entendernos y que Asturias vaya a una"

El Partido Popular ha realizado este miércoles un ofrecimiento abierto al resto de fuerzas políticas para formar, entre todos, un frente de oposición al acuerdo que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende alcanzar con la Generalitat para implantar la financiación “singular” de Cataluña. “Es un hecho histórico en negativo, es un golpe de Estado fiscal lo que se pretende”, ha afirmado el diputado Agustín Cuervas-Mons.

Ante esta situación, los populares ha decidido dejar los enfrentamientos a un lado y tender la mano al resto de partidos para que “defendamos los intereses de Asturias y nos opongamos a este pacto”. El objetivo es lograr un “consenso y unidad” contra un acuerdo “que rompe las reglas históricas de este país”. “Es importante entendernos y que en este asunto Asturias vaya a una”, insistió Cuervas-Mons, porque “se trata de defender indubitadamente y con claridad los intereses de nuestra región”.

Con esta idea solicitaron la convocatoria de un Pleno extraordinario, que ha sido aprobado esta mañana por la Mesa de la Cámara. Mañana se reunirá la Junta de Portavoces para establecer la fecha, que será presumiblemente el lunes.

También buscan acabar con “las ambigüedades” y “que no se juegue una vez más por parte de Barbón y de su Gobierno a la confusión”. Por cierto, añadió, “todavía no se le ha oído. Yo no sé dónde está en los momentos importantes para esta región el señor Barbón. Solo ha dicho no a los ofrecimientos de consenso que se han recibido desde el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y del de la Xunta, Alfonso Rueda”, criticó el popular.

Que los diputados del PSOE voten en contra

Para el popular, lo importante es lograr una unidad y, por supuesto, “que los diputados del PSOE en Madrid voten en contra de este acuerdo”. Los del PP lo van a hacer, anunció. Y, segundo, “sería bueno que el Gobierno regional empezase a estudiar medidas legales, incluido un eventual recurso de inconstitucionalidad contra el acuerdo”.

Cuervas-Mons también valoró el anuncio realizado ayer por Guillermo Peláez de que presentarán una proposición no de ley sobre financiación. En este sentido, el diputado recordó que se trata de una iniciativa registrada en 2024 coincidiendo con otra polémica por la financiación. “Y, hombre, la situación ha cambiado. Nosotros lo que pretendemos es que se hable de lo que está pasando hoy, que es el acuerdo del Gobierno de Sánchez”, añadió el diputado, para el que este movimiento no es más que un “intento de descentrar”.

No obstante, insistió el diputado, "el Partido Popular tiene toda la intención de, en positivo, ofrecer un consenso sobre este tema, que es crucial para Asturias, y que todos vayamos en defensa de los intereses de la región y en contra de este acuerdo que, sin duda alguna, es absolutamente perjudicial". "Esto es de tal entidad, importancia y perjucio para Asturias que tiene que haber una postura indubitada. Entendemos oportuno ese Pleno y esa declaración institucional", concluyó.